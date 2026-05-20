PM मोदींच्या आवाहनाचा प्रभाव! देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेत ‘Work Frome Home’ सुरू होणार, आता…

Private Bank Introduce WFH : जागतिक परिस्थिती विकट असताना त्याच्याशी झुंज देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी काही विशेष आवाहन केली. त्यातच एक आवाहन म्हणजे वर्क फ्रॉम होम. देशातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील बँक असलेल्या HDFC बँकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुविधा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. नेमके काय आलेत आदेश? समजून घेऊयात.
मनीकंट्रोल’च्या एका अहवालानुसार, बँकेच्या व्यवसाय आणि कॉर्पोरेट कामकाजाशी संबंधित संघांना आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करण्याची परवानगी बँक देऊ शकते. ही योजना सुरुवातीला ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी Trial Project म्हणून राबवण्याचा बँकेचा मानस आहे. ही सुविधा बँकेच्या अशा संघांसाठी उपलब्ध असेल, ज्यांचा थेट ग्राहकांशी संबंध येत नाही म्हणजेच जे संघ दररोज ग्राहकांशी संवाद साधत नाहीत. प्रामुख्याने, यामध्ये IT, वित्त, Operations, जोखीम व्यवस्थापन आणि Compliance यांसारख्या ‘बॅक-एन्ड’ आणि कॉर्पोरेट विभागांचा समावेश असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केलेल्या एका आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे; ज्यामध्ये त्यांनी देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’चे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले होते. मध्यपूर्वेमध्ये इराणशी संबंधित सुरू असलेल्या संघर्षामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत, ज्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर प्रचंड दबाव येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या मते, घरून काम केल्यामुळे केवळ इंधनाची बचतच होणार नाही, तर देशाचा मौल्यवान परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासही मदत होईल.
बँकेतील निवडक कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुविधा सुरू करण्याबाबत, बँकेच्या सर्वोच्च स्तरावर गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहेत. या विषयावर काही विशिष्ट संघांमध्ये अनौपचारिक चर्चाही पूर्ण झाल्या आहेत. लवकरच याची एक Trial Run सुरू होणार आहे. एचडीएफसी बँकेच्या एका प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, ‘वर्क फ्रॉम होम’ची ही सुविधा केवळ अशाच कर्मचाऱ्यांना लागू असेल, जे व्यवसाय-सहाय्यक आणि कॉर्पोरेट-सहाय्यक स्वरूपाची कामे करतात.
बँकेच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा गैरसोय होणार नाही; कारण बँकेच्या सर्व शाखा आणि ग्राहकांशी थेट संवाद साधणारे कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहणे आणि त्यांच्या नियमित व प्रमाणित वेळापत्रकानुसार काम करणे सुरूच ठेवतील. HDFC बँकेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर ही एक महिन्याची चाचणी पूर्णपणे यशस्वी ठरली, तर हे ‘हायब्रिड मॉडेल’ दीर्घकाळासाठी कायमस्वरूपी लागू केले जाईल.
