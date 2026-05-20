Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Pm Modi Impact Biggest Private Bank Introduces Work From Home Policy See More Details

PM मोदींच्या आवाहनाचा प्रभाव! देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेत ‘Work Frome Home’ सुरू होणार, आता…

जागतिक परिस्थिती विकट असताना त्याच्याशी झुंज देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी काही विशेष आवाहन केली. त्यातच एक आवाहन म्हणजे वर्क फ्रॉम होम. देशातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील बँक असलेल्या HDFC बँकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क फ्रॉम होम' सुविधा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. नेमके काय आलेत आदेश? समजून घेऊयात.

Updated On: May 20, 2026 | 06:05 PM
( फोटो सौजन्य : pexels)

( फोटो सौजन्य : pexels)

Follow Us:
Follow Us:

Private Bank Introduce WFH : जागतिक परिस्थिती विकट असताना त्याच्याशी झुंज देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी काही विशेष आवाहन केली. त्यातच एक आवाहन म्हणजे वर्क फ्रॉम होम. देशातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील बँक असलेल्या HDFC बँकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुविधा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. नेमके काय आलेत आदेश? समजून घेऊयात.

30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक

कोणाचा समावेश ?

मनीकंट्रोल’च्या एका अहवालानुसार, बँकेच्या व्यवसाय आणि कॉर्पोरेट कामकाजाशी संबंधित संघांना आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करण्याची परवानगी बँक देऊ शकते. ही योजना सुरुवातीला ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी Trial Project म्हणून राबवण्याचा बँकेचा मानस आहे. ही सुविधा बँकेच्या अशा संघांसाठी उपलब्ध असेल, ज्यांचा थेट ग्राहकांशी संबंध येत नाही म्हणजेच जे संघ दररोज ग्राहकांशी संवाद साधत नाहीत. प्रामुख्याने, यामध्ये IT, वित्त, Operations, जोखीम व्यवस्थापन आणि Compliance यांसारख्या ‘बॅक-एन्ड’ आणि कॉर्पोरेट विभागांचा समावेश असेल.

देशाचं चलन सुरक्षित ठेवण्यास मदत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केलेल्या एका आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे; ज्यामध्ये त्यांनी देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’चे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले होते. मध्यपूर्वेमध्ये इराणशी संबंधित सुरू असलेल्या संघर्षामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत, ज्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर प्रचंड दबाव येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या मते, घरून काम केल्यामुळे केवळ इंधनाची बचतच होणार नाही, तर देशाचा मौल्यवान परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासही मदत होईल.

तयारी जोरात सुरू

बँकेतील निवडक कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुविधा सुरू करण्याबाबत, बँकेच्या सर्वोच्च स्तरावर गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहेत. या विषयावर काही विशिष्ट संघांमध्ये अनौपचारिक चर्चाही पूर्ण झाल्या आहेत. लवकरच याची एक Trial Run सुरू होणार आहे. एचडीएफसी बँकेच्या एका प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, ‘वर्क फ्रॉम होम’ची ही सुविधा केवळ अशाच कर्मचाऱ्यांना लागू असेल, जे व्यवसाय-सहाय्यक आणि कॉर्पोरेट-सहाय्यक स्वरूपाची कामे करतात.

बँकेच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा गैरसोय होणार नाही; कारण बँकेच्या सर्व शाखा आणि ग्राहकांशी थेट संवाद साधणारे कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहणे आणि त्यांच्या नियमित व प्रमाणित वेळापत्रकानुसार काम करणे सुरूच ठेवतील. HDFC बँकेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर ही एक महिन्याची चाचणी पूर्णपणे यशस्वी ठरली, तर हे ‘हायब्रिड मॉडेल’ दीर्घकाळासाठी कायमस्वरूपी लागू केले जाईल.

नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

Web Title: Pm modi impact biggest private bank introduces work from home policy see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 06:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Work From Home’ ला दिला थेट नकार, 24000 कर्मचारी असलेल्या ‘या’ कंपनीचा निर्णय; म्हणाली, “ऑफिसमध्ये जास्त…”
1

‘Work From Home’ ला दिला थेट नकार, 24000 कर्मचारी असलेल्या ‘या’ कंपनीचा निर्णय; म्हणाली, “ऑफिसमध्ये जास्त…”

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!
2

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ
3

HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय
4

दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM मोदींच्या आवाहनाचा प्रभाव! देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेत ‘Work Frome Home’ सुरू होणार, आता…

PM मोदींच्या आवाहनाचा प्रभाव! देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेत ‘Work Frome Home’ सुरू होणार, आता…

May 20, 2026 | 06:05 PM
IPL 2026 मध्ये पुन्हा वादळ येणार; RCB च्या ताफ्यात ‘हा’ खेळाडू परतला, प्ले ऑफआधी वाढली ताकद

IPL 2026 मध्ये पुन्हा वादळ येणार; RCB च्या ताफ्यात ‘हा’ खेळाडू परतला, प्ले ऑफआधी वाढली ताकद

May 20, 2026 | 05:55 PM
Bandra Demolition : वांद्रे गरीब नगर झोपडपट्टीवर कारवाईवेळी तणाव; पोलिसांवर पाणी-बादल्या फेकल्यानंतर लाठीचार्ज

Bandra Demolition : वांद्रे गरीब नगर झोपडपट्टीवर कारवाईवेळी तणाव; पोलिसांवर पाणी-बादल्या फेकल्यानंतर लाठीचार्ज

May 20, 2026 | 05:19 PM
SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

May 20, 2026 | 05:15 PM
Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा

May 20, 2026 | 05:04 PM
ZP Schools : मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

ZP Schools : मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

May 20, 2026 | 04:55 PM
IPL चा ‘बॉस’ ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे

IPL चा ‘बॉस’ ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे

May 20, 2026 | 04:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM