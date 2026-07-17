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Rain Hair Damage : पावसाळ्यात केस गळतायत? हेअर Mask आणि हेअर Spaमध्ये कोणता पर्याय आहे बेस्ट?

Updated On: Jul 17, 2026 | 07:12 PM IST
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सारांश

Rain Hair Damage: या दिवसांत हवेत आर्द्रता जास्त असल्यामुळे टाळूवर घाम आणि तेल लवकर जमा होतं. त्यामुळे केस चिपचिपीत होतात आणि धूळही पटकन चिकटते. याशिवाय कोंडा, खाज, केस गळणे आणि केस गुंतण्याच्या तक्रारीही वाढतात.

Rain Hair Damage (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Rain Hair Damage (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

पावसाळा सुरू झाला की त्वचेसोबत केसांच्या समस्याही वाढू लागतात. वातावरणातील ओलावा, घाम आणि धूळ यामुळे केसांचा पोत बदलतो. काहींचे केस खूपच फुगतात, तर काहींचे चिकट आणि निस्तेज दिसू लागतात. वारंवार केस धुतले तरी ताजेपणा टिकत नाही. अशा वेळी अनेकजण केसांची अतिरिक्त काळजी घेण्यासाठी हेअर स्पा किंवा हेअर मास्क यांचा आधार घेतात. पण या दोन्हींपैकी नेमकं काय निवडावं, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. खरं तर, हेअर स्पा आणि हेअर मास्क दोन्हींचा उद्देश केसांची काळजी घेणं असला तरी त्यांचं काम वेगवेगळं असतं. त्यामुळे केसांची गरज ओळखून योग्य पर्याय निवडणं महत्त्वाचं ठरतं. (Rain Hair Damage)

पावसाळ्यात केस जास्त का खराब होतात?
या दिवसांत हवेत आर्द्रता जास्त असल्यामुळे टाळूवर घाम आणि तेल लवकर जमा होतं. त्यामुळे केस चिपचिपीत होतात आणि धूळही पटकन चिकटते. याशिवाय कोंडा, खाज, केस गळणे आणि केस गुंतण्याच्या तक्रारीही वाढतात. फक्त शॅम्पू करून या समस्या पूर्णपणे दूर होत नाहीत. म्हणूनच केसांना अतिरिक्त पोषण देणं गरजेचं असतं.

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हेअर स्पा म्हणजे काय?
हेअर स्पा हा सलूनमध्ये केला जाणारा उपचार आहे. यामध्ये सर्वप्रथम केस आणि टाळू स्वच्छ केली जाते. त्यानंतर मसाज, क्रीम, स्टीम आणि इतर उपचारांच्या मदतीने टाळूला आराम दिला जातो. यामुळे टाळूवरील घाण, अतिरिक्त तेल आणि मृत त्वचा साफ होण्यास मदत होते.

ज्यांना सतत कोंडा होतो, टाळू खाजते किंवा केस पटकन तेलकट होतात, त्यांच्यासाठी हेअर स्पा चांगला पर्याय ठरू शकतो. यामुळे केस मोकळे वाटतात आणि टाळूही स्वच्छ राहते. मात्र, हा उपचार वारंवार करण्याची गरज नसते. महिन्यातून एकदा किंवा गरजेनुसार केला तरी पुरेसा असतो.

हेअर मास्क कधी वापरावा?
केस कोरडे, राठ किंवा खूप गुंतत असतील तर हेअर मास्क अधिक फायदेशीर ठरतो. हा उपचार घरच्या घरी सहज करता येतो. हेअर मास्क केसांना ओलावा देतो, त्यामुळे केस मऊ आणि चमकदार दिसतात. विशेषतः लांब केस किंवा रंग केलेल्या केसांसाठी हा पर्याय चांगला मानला जातो. आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळा हेअर मास्क लावल्यास केसांचा कोरडेपणा कमी होतो. तसेच केस तुटण्याचं प्रमाणही कमी होऊ शकतं.

घरच्या घरी बनवा नैसर्गिक हेअर मास्क
महागडे प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी घरातील काही पदार्थ वापरूनही उत्तम हेअर मास्क तयार करता येतो. यासाठी दोन चमचे दही, एक चमचा मध आणि एक चमचा ऑलिव्ह ऑईल एकत्र मिसळा. हे मिश्रण केसांच्या मधल्या भागापासून टोकांपर्यंत लावा. सुमारे २० मिनिटांनी साध्या पाण्याने आणि हलक्या शॅम्पूने केस स्वच्छ धुवा. यामुळे केसांना नैसर्गिक मऊपणा मिळतो आणि फुगलेले केसही बऱ्यापैकी नियंत्रणात राहतात.

दोन्हीपैकी कोणता पर्याय निवडावा?
जर तुमची मुख्य समस्या टाळूशी संबंधित असेल, जसे की कोंडा, खाज किंवा जास्त तेलकटपणा, तर हेअर स्पा अधिक योग्य ठरू शकतो. पण केस कोरडे, निस्तेज किंवा तुटणारे असतील तर नियमित हेअर मास्क लावणं जास्त फायदेशीर ठरेल. काही लोक गरजेनुसार दोन्ही पर्यायांचा वापरही करतात. महिन्यातून एकदा हेअर स्पा आणि आठवड्यातून एकदा हेअर मास्क अशी काळजी घेतल्यास केस अधिक निरोगी राहू शकतात.

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पावसाळ्यात केसांची अशी घ्या काळजी
पावसात भिजल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर केस स्वच्छ पाण्याने धुवा. ओले केस बांधू नका, कारण त्यामुळे बुरशी आणि कोंड्याचा धोका वाढू शकतो. केस पूर्ण कोरडे झाल्यानंतरच कंगवा वापरा. तसेच खूप गरम पाण्याने केस धुणे टाळा. हलका शॅम्पू आणि सौम्य कंडिशनर वापरल्यास केसांचा नैसर्गिक पोत टिकून राहतो.

शेवटी काय लक्षात ठेवाल?
पावसाळ्यात केसांची काळजी घेण्यासाठी फक्त एकाच उत्पादनावर अवलंबून राहणं योग्य नाही. तुमच्या केसांची समस्या नेमकी काय आहे, हे आधी समजून घ्या. टाळू निरोगी ठेवायची असेल तर हेअर स्पाचा विचार करा, तर केसांना मऊपणा आणि पोषण हवं असेल तर हेअर मास्क अधिक उपयुक्त ठरेल. योग्य सवयी आणि नियमित काळजी घेतली तर पावसाळ्यातही केस सुंदर, मजबूत आणि चमकदार ठेवणं सहज शक्य आहे.

Web Title: Hair mask vs hair spa which is better in moonsoom season

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Published On: Jul 17, 2026 | 07:12 PM

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