Cognizant च्या वतीने गरुडझेप घेण्याची तयारी! लाभली प्रमाणित इंजिनिअर तसेच बिझनेस ऑपरेटरची साथ

कॉग्निझंटने एआय क्षेत्रातील कौशल्यवृद्धीसाठी 5,000 फ्रंटीयर-प्रमाणित इंजिनिअर्स आणि 10,000 फ्रंटीयर बिझनेस ऑपरेटर्स तयार करण्याची घोषणा केली आहे. एआय गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष व्यावसायिक परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कंपनीने फ्रंटीयर वर्कफोर्स मॉडेल विकसित केले आहे.
फोटो सौजन्य - Social Media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
एआय बिल्डर आणि तंत्रज्ञान सेवा पुरवठादार कॉग्निझंटने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील कौशल्य वाढवण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. कंपनीने 5,000 फ्रंटीयर-प्रमाणित इंजिनिअर्स आणि 10,000 फ्रंटीयर बिझनेस ऑपरेटर्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले असून, एआय गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष व्यावसायिक परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यावर भर देणार आहे.
कंपनीच्या मते, अनेक उद्योगांनी एआयमध्ये मोठी गुंतवणूक केली असली तरी अपेक्षित व्यावसायिक लाभ मिळवण्यात अनेकांना अडचणी येत आहेत. ही दरी भरून काढण्यासाठी उद्योगविशेष ज्ञान, एआय कौशल्य आणि प्रत्यक्ष कामकाजाचा अनुभव असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कॉग्निझंटने फ्रंटीयर वर्कफोर्स मॉडेल विकसित केले आहे.
कॉग्निझंटचे सीईओ रवी कुमार एस. यांनी सांगितले की, केवळ एआय तंत्रज्ञानाचा वापर पुरेसा नाही. ग्राहकांच्या व्यवसायाची सखोल समज, कामकाजाची पुनर्रचना आणि परिणामांची जबाबदारी घेणारे प्रशिक्षित तज्ज्ञ तयार करणे ही काळाची गरज आहे. हे मॉडेल कोणत्याही क्लाऊड आणि कोणत्याही एआय मॉडेलवर कार्य करण्यास सक्षम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या उपक्रमांतर्गत Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, NVIDIA, Salesforce आणि ServiceNow यांसारख्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबरच्या भागीदारीद्वारे कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच विद्यापीठांमधून नव्या प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची भरती करून एआय-केंद्रित कार्यबल अधिक मजबूत करण्याचीही कंपनीची योजना आहे.
कॉग्निझंटच्या मते, ही गुंतवणूक केवळ एआय तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित नसून, उद्योगांना त्यांच्या तंत्रज्ञान गुंतवणुकीवर अधिक चांगला आर्थिक परतावा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. कंपनीचा विश्वास आहे की, एआयचे भविष्य केवळ तांत्रिक क्षमतांमध्ये नसून मानवी कौशल्य, उद्योगातील अनुभव आणि मोजता येणाऱ्या व्यावसायिक परिणामांमध्ये दडलेले आहे.
Web Title: Gearing up for a giant leap on behalf of cognizant