बाप रे! ‘ही’ पँट घातली की सरळ हॉस्पिटल गाठावं लागेल? Zara च्या नव्या ट्राउझरमुळे कित्येकांचे तुटले पाय; नक्की मॅटर काय?

RBI चा मोठा निर्णय! भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची तयारी पूर्ण, रिझर्व्ह बँकेने जारी केले ग्लोबल EOI
या पॅन्टची डिझाईन फार वेगळ्या पद्धतीची आहे. त्याचे पाय अत्यंत रुंद आणि लांब व सैलसर आहे. यामुळे चालताना पॅन्टचे कापड पायात किंवा बुटांमध्ये अडकू शकते, ज्यामुळे तोल जाण्याचा धोका वाढतो. पायऱ्यांवर, एस्केलेटरवर, खडबडीत रस्त्यांवर किंवा सँडल आणि उघड्या पादत्राणांसोबत ही पॅन्ट घातल्यास पडण्याचा धोका आणखी वाढतो. त्यामुळे रोजच्या जीवनात अपघातांना निमंत्रण दिल्यासारखी परस्थिती निर्माण होते.
टिकटॉक, इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडियावरील वापरकर्त्यांनी असे व्हिडिओ शेअर केले आहेत, ज्यात त्यांनी दावा केला आहे की ही पॅन्ट घातल्यानंतर ते पडले आणि जखमी झाले. काहींनी त्यांच्या हातांना, मनगटांना आणि पायांना दुखापत झाल्याचे सांगितले, तर काही जण रुग्णालयातही गेले. यामुळेच लोकांनी त्यांना ‘झारा डेथ पॅन्ट्स’ म्हणायला सुरुवात केली आहे.
फॅशन तज्ज्ञांच्या मते, जास्त रुंद आणि लांब पॅन्टमुळे चालताना कापड दुसऱ्या पायाला किंवा बुटाला अडकू शकते, ज्यामुळे ठेच लागून पडण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे, ही पॅन्ट घालताना योग्य लांबी निवडणे आणि असे पादत्राणे वापरणे महत्त्वाचे आहे, ज्यात कापड सहज अडकणार नाही. तसेच, जर तुमची पॅन्ट जमिनीला लागत असेल त्याची लांबी जास्त असेल, तर ती बदलून घ्या.
Amitabh Bachchan CA: कधीकाळी सांभाळायचे अमिताभ बच्चन यांचे अकाउंट; आज स्वतः 15000 कोटींचे मालक! कोण आहेत प्रेमचंद गोधा?