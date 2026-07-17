शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Zara Fashion Trending Trouser Causes Accidents Broken Legs Hospital Marathi News

बाप रे! ‘ही’ पँट घातली की सरळ हॉस्पिटल गाठावं लागेल? Zara च्या नव्या ट्राउझरमुळे कित्येकांचे तुटले पाय; नक्की मॅटर काय?

Updated On: Jul 17, 2026 | 07:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

प्रसिद्ध फॅशन ब्रँड 'झारा'च्या नुकत्याच लाँच झालेल्या एका डिझायनर ट्राउझरमुळे अनेक महिला थेट रुग्णालयात पोहोचत आहेत. चालताना पाय अडकून पडल्यामुळे अनेकांचे पाय फ्रॅक्चर झाले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘ही’ पँट घातली की सरळ हॉस्पिटल गाठावं लागेल?
  • Zara च्या नव्या ट्राउझरमुळे कित्येकांचे तुटले पाय;
  • नक्की मॅटर काय?
Zara फॅशन इंडस्ट्रितील नावजलेलं नाव. पण सध्या फॅशन ब्रँड ‘झारा’ची एक नवीन पॅन्ट आजकाल चांगलीच चर्चेत आहे. पण यावेळी त्याचं कारण सुंदर डिझाइन नाही. तर वेगळंच कारण आहे. सध्या सोशल मीडियावर कंपनीची ‘फ्लोइंग वाइड लेग ट्राउझर्स’ बरीच व्हायरल होत आहे. कारण ही खास पँन्ट घातल्यानंतर अनेक जणांसोबत अपघात घडला आहे. बरेच जण पडून जखमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी गंमतीने त्यांना ‘डेथ पॅन्ट्स’ आणि ‘लेथल ट्राउझर्स’ असे नाव दिले आहे. नेमकं काय कारण आहे? काय घडतंय समजून घेऊयात.

RBI चा मोठा निर्णय! भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची तयारी पूर्ण, रिझर्व्ह बँकेने जारी केले ग्लोबल EOI

अपघात का होताहेत?

या पॅन्टची डिझाईन फार वेगळ्या पद्धतीची आहे. त्याचे पाय अत्यंत रुंद आणि लांब व सैलसर आहे. यामुळे चालताना पॅन्टचे कापड पायात किंवा बुटांमध्ये अडकू शकते, ज्यामुळे तोल जाण्याचा धोका वाढतो. पायऱ्यांवर, एस्केलेटरवर, खडबडीत रस्त्यांवर किंवा सँडल आणि उघड्या पादत्राणांसोबत ही पॅन्ट घातल्यास पडण्याचा धोका आणखी वाढतो. त्यामुळे रोजच्या जीवनात अपघातांना निमंत्रण दिल्यासारखी परस्थिती निर्माण होते.

सोशल मीडियावर अनेक प्रकरणे व्हायरल

टिकटॉक, इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडियावरील वापरकर्त्यांनी असे व्हिडिओ शेअर केले आहेत, ज्यात त्यांनी दावा केला आहे की ही पॅन्ट घातल्यानंतर ते पडले आणि जखमी झाले. काहींनी त्यांच्या हातांना, मनगटांना आणि पायांना दुखापत झाल्याचे सांगितले, तर काही जण रुग्णालयातही गेले. यामुळेच लोकांनी त्यांना ‘झारा डेथ पॅन्ट्स’ म्हणायला सुरुवात केली आहे.

फॅशन तज्ज्ञ काय म्हणतात?

फॅशन तज्ज्ञांच्या मते, जास्त रुंद आणि लांब पॅन्टमुळे चालताना कापड दुसऱ्या पायाला किंवा बुटाला अडकू शकते, ज्यामुळे ठेच लागून पडण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे, ही पॅन्ट घालताना योग्य लांबी निवडणे आणि असे पादत्राणे वापरणे महत्त्वाचे आहे, ज्यात कापड सहज अडकणार नाही. तसेच, जर तुमची पॅन्ट जमिनीला लागत असेल त्याची लांबी जास्त असेल, तर ती बदलून घ्या.

Amitabh Bachchan CA: कधीकाळी सांभाळायचे अमिताभ बच्चन यांचे अकाउंट; आज स्वतः 15000 कोटींचे मालक! कोण आहेत प्रेमचंद गोधा?

Web Title: Zara fashion trending trouser causes accidents broken legs hospital marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मूल्यवर्धित ॲल्युमिनियम उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी ‘ॲल्युमिनियम भारत-२०२६’ उपक्रमाची घोषणा
1

मूल्यवर्धित ॲल्युमिनियम उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी ‘ॲल्युमिनियम भारत-२०२६’ उपक्रमाची घोषणा

Business Ideas : गावातून लक्षाधीश बना! कमी गुंतवणुकीत सुरू करा ‘हे’ 20 बिझनेस; 16 व्या नंबरची भन्नाट आयडिया
2

Business Ideas : गावातून लक्षाधीश बना! कमी गुंतवणुकीत सुरू करा ‘हे’ 20 बिझनेस; 16 व्या नंबरची भन्नाट आयडिया

संपले… Free UPI चे दिवस संपले? 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर द्यावा लागणार अतिरिक्त चार्ज? सरकार आणतंय नवा नियम
3

संपले… Free UPI चे दिवस संपले? 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर द्यावा लागणार अतिरिक्त चार्ज? सरकार आणतंय नवा नियम

Amitabh Bachchan CA: कधीकाळी सांभाळायचे अमिताभ बच्चन यांचे अकाउंट; आज स्वतः 15000 कोटींचे मालक! कोण आहेत प्रेमचंद गोधा?
4

Amitabh Bachchan CA: कधीकाळी सांभाळायचे अमिताभ बच्चन यांचे अकाउंट; आज स्वतः 15000 कोटींचे मालक! कोण आहेत प्रेमचंद गोधा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाप रे! ‘ही’ पँट घातली की सरळ हॉस्पिटल गाठावं लागेल? Zara च्या नव्या ट्राउझरमुळे कित्येकांचे तुटले पाय; नक्की मॅटर काय?

बाप रे! ‘ही’ पँट घातली की सरळ हॉस्पिटल गाठावं लागेल? Zara च्या नव्या ट्राउझरमुळे कित्येकांचे तुटले पाय; नक्की मॅटर काय?

Jul 17, 2026 | 07:20 PM
हे तर थेट विष कालवण्यासारखं…! शौचलयातून पाणी आणून बनवलं लिंबू सरबत? VIDEO पाहून लोकांचा पारा चाढला

हे तर थेट विष कालवण्यासारखं…! शौचलयातून पाणी आणून बनवलं लिंबू सरबत? VIDEO पाहून लोकांचा पारा चाढला

Jul 17, 2026 | 07:20 PM
Crime News: नवी मुंबई हादरली! सीवूड्समध्ये अज्ञात तरुणाच्या डोक्यावर वार करुन निर्घृण हत्या; अर्धनग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह

Crime News: नवी मुंबई हादरली! सीवूड्समध्ये अज्ञात तरुणाच्या डोक्यावर वार करुन निर्घृण हत्या; अर्धनग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह

Jul 17, 2026 | 07:18 PM
Rain Hair Damage : पावसाळ्यात केस गळतायत? हेअर Mask आणि हेअर Spaमध्ये कोणता पर्याय आहे बेस्ट?

Rain Hair Damage : पावसाळ्यात केस गळतायत? हेअर Mask आणि हेअर Spaमध्ये कोणता पर्याय आहे बेस्ट?

Jul 17, 2026 | 07:12 PM
Triumph: लिमिटेड एडिशन ‘Triumph Speed Twin 1200 TFC’  भारतात दाखल; जगभरात फक्त ७५० बाइक्सची होणार विक्री!

Triumph: लिमिटेड एडिशन ‘Triumph Speed Twin 1200 TFC’  भारतात दाखल; जगभरात फक्त ७५० बाइक्सची होणार विक्री!

Jul 17, 2026 | 07:11 PM
Supreme Court: ‘तुमच्या नावापुढील ‘डॉक्टर’ शब्द हटवा…’; सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल्सवर का भडकले? नेमकं काय आहे प्रकरण?

Supreme Court: ‘तुमच्या नावापुढील ‘डॉक्टर’ शब्द हटवा…’; सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल्सवर का भडकले? नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jul 17, 2026 | 06:51 PM
Jagannath Rath Yatra Trip : पुरीच्या जगन्नाथ रथयात्रेला जाणार आहात? मग ‘या’ काही गोष्टी आधीच जाणून घ्या

Jagannath Rath Yatra Trip : पुरीच्या जगन्नाथ रथयात्रेला जाणार आहात? मग ‘या’ काही गोष्टी आधीच जाणून घ्या

Jul 17, 2026 | 06:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा