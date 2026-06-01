कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या ‘सायकल फॉर गोल्ड’ मोहिम, बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींच्या निधीची उभारणी

भारतातील सर्वात मोठ्या चॅरिटी सायकलिंग चॅलेंजपैकी एक असलेल्या कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या “सायकल फॉर गोल्ड” उपक्रमाने बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींचा निधी उभारला. भारतातील बाल कर्करोग क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या उपक्रमात 2,236 सायकलपटूंनी सहभाग घेतला आणि तब्बल 12 लाख किलोमीटर अंतर पूर्ण केले. आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये कॅनकिड्सने 42,000 हून अधिक मुलांना उपचारांच्या सुविधा मिळवून देण्यास मदत केली. तसेच 26,000 पेक्षा अधिक मुलांना उपचार आणि सर्वांगीण काळजी सेवा पुरवल्या.
कॅनकिड्स किड्सकॅनचा “सायकल फॉर गोल्ड” उपक्रम 360 हून अधिक शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आला होता, आणि त्यात 466 महिला सायकलपटूंनीही सहभाग घेतला. कॅनकिड्स किड्सकॅन सध्या 22 राज्यांतील 142 रुग्णालयांमध्ये बाल कर्करोग उपचार सेवांना समर्थन देत आहे आणि उपचार, सुविधा किंवा आवश्यक मदतीअभावी कोणत्याही मुलाला कर्करोगामुळे त्रास होऊ नये किंवा मृत्यू येऊ नये यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे.
“तंदुरुस्त व्हा. आशा द्या.” या संदेशावर आधारित या उपक्रमात प्रत्येक किलोमीटर हा “बरे होण्यास किमी” बनला. सायकलपटूंनी या चळवळीला गती दिली, तर कॉर्पोरेट्स, सीएसआर भागीदार, प्रायोजक, देणगीदार आणि निधी गोळा करणाऱ्या समर्थकांनी या मोहिमेचा प्रभाव अधिक व्यापक केला. देशभर आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमातून प्रायोजकत्व, सीएसआर सहाय्य, वैयक्तिक देणग्या, निधी संकलन मोहिमा आणि सामुदायिक सहभागाच्या माध्यमातून ₹3.1 कोटींचा निधी उभारण्यात आला.
संपूर्ण भारतात – आकड्यांवर एक नजर
• 365 हून अधिक शहरांमध्ये 2,236 सायकलस्वार
• सायकलने 1.2 दशलक्ष किमी अंतर कापले
• ₹3.1 कोटी रुपये उभारले
• कॉर्पोरेट्स, शाळा, समुदाय आणि कर्करोगावर मात केलेल्या मुलांच्या कुटुंबांसह 119 सायकलिंग गट सहभागी झाले.
• 466 महिला सायकलस्वार
• वयवर्षे 7 ते 77 पर्यंतच सहभागी
पाच आवृत्त्यांमध्ये “सायकल फॉर गोल्ड” हा उपक्रम भारतातील बाल कर्करोगासाठी निधी गोळा करणाऱ्या आणि जनजागृती करणाऱ्या प्रमुख उद्देशपूर्ण मोहिमांपैकी एक बनला असून, क्रीडा समुदाय आणि नागरिकांचा सहभाग उपचार, सर्वांगीण काळजी आणि देशभरातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी कसा थेट हातभार लावू शकतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.
“सायकल फॉर गोल्ड”च्या पाचव्या आवृत्तीमधील सर्वात प्रेरणादायी बाबींमध्ये विविध पिढ्यांचा सहभाग विशेष ठरला — शाळकरी मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनी उत्साहाने भाग घेतला. 60 वर्षांवरील सहभागींनी एकत्रितपणे 2,000 किलोमीटरहून अधिक सायकलिंग केले, तर तरुण विद्यार्थ्यांनीही तितक्याच उत्साह आणि बांधिलकीने सहभाग नोंदवला.
कॅनकिड्स किड्सकॅन यांच्या संस्थापक अध्यक्षा पूनम बागाई म्हणाल्या, “सायकल फॉर गोल्ड हा आता केवळ सायकलिंग चॅलेंज राहिलेला नाही; तो बाल कर्करोगासाठीचा एक राष्ट्रीय चळवळ बनला आहे. चालवलेला प्रत्येक किलोमीटर जनजागृती निर्माण करतो. प्रत्येक निधी संकलन मोहीम मदत निर्माण करते. प्रत्येक प्रायोजक आणि सीएसआर भागीदार कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आशेचा आधार देतात. सायकल फॉर गोल्डला खऱ्या अर्थाने विशेष बनवणारी गोष्ट म्हणजे भारतभरातील विविध समुदायांचे एकत्र येणे असून, त्यात सायकलपटू, कॉर्पोरेट्स, शाळा, कर्करोगावर मात केलेले रुग्ण, देणगीदार, स्वयंसेवक आणि नागरिक हे सर्व एका विश्वासाने एकत्र आले आहेत: या उद्देशाने की उपचार, काळजी किंवा सहाय्याच्या अभावामुळे कोणत्याही मुलाला कर्करोगामुळे त्रास होऊ नये किंवा मृत्यू येऊ नये.”
टेमासेक इंडियाचे अध्यक्ष, डीबीएस बँकेचे माजी ग्रुप सीईओ आणि कॅनकिड्सचे अॅम्बेसेडर पियूष गुप्ता म्हणाले, “गेल्या 40 दिवसांत भारतभरात काहीतरी विलक्षण घडले आहे. सायकलपटू, शाळकरी मुले, कॉर्पोरेट्स आणि विविध समुदाय कर्करोगग्रस्त मुलांसाठी एकत्र आले आणि त्यांनी मिळून 12 लाख किलोमीटर सायकलिंग पूर्ण केले. ही सामाजिक भांडवलाची आणि सामूहिक परोपकाराची ताकद आहे, ज्याने दाखवून दिले की समान उद्देशासाठी लोक एकत्र येऊन कोणत्याही एका व्यक्तीच्या प्रयत्नांपेक्षा कितीतरी मोठा प्रभाव निर्माण करू शकतात. सायकलपटूंनी किलोमीटर पूर्ण केले आहेत; आता त्या किलोमीटरचे उपचारांमध्ये रूपांतर करण्याची जबाबदारी आपली आहे.”