Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Cankids Kidscan Cycle For Gold Campaign Raises 3 Crore For Childhood Cancer Marathi News

कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या ‘सायकल फॉर गोल्ड’ मोहिम, बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींच्या निधीची उभारणी

Updated On: Jun 01, 2026 | 07:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतातील सर्वात मोठ्या चॅरिटी सायकलिंग चॅलेंजपैकी एक असलेल्या कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या “सायकल फॉर गोल्ड” उपक्रमाने बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींचा निधी उभारला. भारतातील बाल कर्करोग क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केला होता.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील सर्वात मोठ्या चॅरिटी सायकलिंग चॅलेंजपैकी एक असलेल्या कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या “सायकल फॉर गोल्ड” उपक्रमाने बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींचा निधी उभारला. भारतातील बाल कर्करोग क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या उपक्रमात 2,236 सायकलपटूंनी सहभाग घेतला आणि तब्बल 12 लाख किलोमीटर अंतर पूर्ण केले. आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये कॅनकिड्सने 42,000 हून अधिक मुलांना उपचारांच्या सुविधा मिळवून देण्यास मदत केली. तसेच 26,000 पेक्षा अधिक मुलांना उपचार आणि सर्वांगीण काळजी सेवा पुरवल्या.

कॅनकिड्स किड्सकॅनचा “सायकल फॉर गोल्ड” उपक्रम 360 हून अधिक शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आला होता, आणि त्यात 466 महिला सायकलपटूंनीही सहभाग घेतला. कॅनकिड्स किड्सकॅन सध्या 22 राज्यांतील 142 रुग्णालयांमध्ये बाल कर्करोग उपचार सेवांना समर्थन देत आहे आणि उपचार, सुविधा किंवा आवश्यक मदतीअभावी कोणत्याही मुलाला कर्करोगामुळे त्रास होऊ नये किंवा मृत्यू येऊ नये यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे.

“तंदुरुस्त व्हा. आशा द्या.” या संदेशावर आधारित या उपक्रमात प्रत्येक किलोमीटर हा “बरे होण्यास किमी” बनला. सायकलपटूंनी या चळवळीला गती दिली, तर कॉर्पोरेट्स, सीएसआर भागीदार, प्रायोजक, देणगीदार आणि निधी गोळा करणाऱ्या समर्थकांनी या मोहिमेचा प्रभाव अधिक व्यापक केला. देशभर आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमातून प्रायोजकत्व, सीएसआर सहाय्य, वैयक्तिक देणग्या, निधी संकलन मोहिमा आणि सामुदायिक सहभागाच्या माध्यमातून ₹3.1 कोटींचा निधी उभारण्यात आला.

संपूर्ण भारतात – आकड्यांवर एक नजर
• 365 हून अधिक शहरांमध्ये 2,236 सायकलस्वार
• सायकलने 1.2 दशलक्ष किमी अंतर कापले
• ₹3.1 कोटी रुपये उभारले
• कॉर्पोरेट्स, शाळा, समुदाय आणि कर्करोगावर मात केलेल्या मुलांच्या कुटुंबांसह 119 सायकलिंग गट सहभागी झाले.
• 466 महिला सायकलस्वार
• वयवर्षे 7 ते 77 पर्यंतच सहभागी

पाच आवृत्त्यांमध्ये “सायकल फॉर गोल्ड” हा उपक्रम भारतातील बाल कर्करोगासाठी निधी गोळा करणाऱ्या आणि जनजागृती करणाऱ्या प्रमुख उद्देशपूर्ण मोहिमांपैकी एक बनला असून, क्रीडा समुदाय आणि नागरिकांचा सहभाग उपचार, सर्वांगीण काळजी आणि देशभरातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी कसा थेट हातभार लावू शकतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

“सायकल फॉर गोल्ड”च्या पाचव्या आवृत्तीमधील सर्वात प्रेरणादायी बाबींमध्ये विविध पिढ्यांचा सहभाग विशेष ठरला — शाळकरी मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनी उत्साहाने भाग घेतला. 60 वर्षांवरील सहभागींनी एकत्रितपणे 2,000 किलोमीटरहून अधिक सायकलिंग केले, तर तरुण विद्यार्थ्यांनीही तितक्याच उत्साह आणि बांधिलकीने सहभाग नोंदवला.

कॅनकिड्स किड्सकॅन यांच्या संस्थापक अध्यक्षा पूनम बागाई म्हणाल्या, “सायकल फॉर गोल्ड हा आता केवळ सायकलिंग चॅलेंज राहिलेला नाही; तो बाल कर्करोगासाठीचा एक राष्ट्रीय चळवळ बनला आहे. चालवलेला प्रत्येक किलोमीटर जनजागृती निर्माण करतो. प्रत्येक निधी संकलन मोहीम मदत निर्माण करते. प्रत्येक प्रायोजक आणि सीएसआर भागीदार कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आशेचा आधार देतात. सायकल फॉर गोल्डला खऱ्या अर्थाने विशेष बनवणारी गोष्ट म्हणजे भारतभरातील विविध समुदायांचे एकत्र येणे असून, त्यात सायकलपटू, कॉर्पोरेट्स, शाळा, कर्करोगावर मात केलेले रुग्ण, देणगीदार, स्वयंसेवक आणि नागरिक हे सर्व एका विश्वासाने एकत्र आले आहेत: या उद्देशाने की उपचार, काळजी किंवा सहाय्याच्या अभावामुळे कोणत्याही मुलाला कर्करोगामुळे त्रास होऊ नये किंवा मृत्यू येऊ नये.”

टेमासेक इंडियाचे अध्यक्ष, डीबीएस बँकेचे माजी ग्रुप सीईओ आणि कॅनकिड्सचे अॅम्बेसेडर पियूष गुप्ता म्हणाले, “गेल्या 40 दिवसांत भारतभरात काहीतरी विलक्षण घडले आहे. सायकलपटू, शाळकरी मुले, कॉर्पोरेट्स आणि विविध समुदाय कर्करोगग्रस्त मुलांसाठी एकत्र आले आणि त्यांनी मिळून 12 लाख किलोमीटर सायकलिंग पूर्ण केले. ही सामाजिक भांडवलाची आणि सामूहिक परोपकाराची ताकद आहे, ज्याने दाखवून दिले की समान उद्देशासाठी लोक एकत्र येऊन कोणत्याही एका व्यक्तीच्या प्रयत्नांपेक्षा कितीतरी मोठा प्रभाव निर्माण करू शकतात. सायकलपटूंनी किलोमीटर पूर्ण केले आहेत; आता त्या किलोमीटरचे उपचारांमध्ये रूपांतर करण्याची जबाबदारी आपली आहे.”

Web Title: Cankids kidscan cycle for gold campaign raises 3 crore for childhood cancer marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 07:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Real Estate: मुंबईत घरांची रेकॉर्डब्रेक खरेदी! मे महिन्यात 14 वर्षांतील सर्वाधिक मालमत्ता नोंदणी
1

Mumbai Real Estate: मुंबईत घरांची रेकॉर्डब्रेक खरेदी! मे महिन्यात 14 वर्षांतील सर्वाधिक मालमत्ता नोंदणी

FIFA World Cup 2026 च्या थेट प्रक्षेपणाची डील फायनल; ‘या’ मीडिया कंपनीच्या शेअर्समध्ये 6% ची उसळी
2

FIFA World Cup 2026 च्या थेट प्रक्षेपणाची डील फायनल; ‘या’ मीडिया कंपनीच्या शेअर्समध्ये 6% ची उसळी

HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना
3

HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना

Cotton Import Duty : आता कपडे होणार स्वस्त! टेक्स्टाईल उद्योगासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
4

Cotton Import Duty : आता कपडे होणार स्वस्त! टेक्स्टाईल उद्योगासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या ‘सायकल फॉर गोल्ड’ मोहिम, बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींच्या निधीची उभारणी

कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या ‘सायकल फॉर गोल्ड’ मोहिम, बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींच्या निधीची उभारणी

Jun 01, 2026 | 07:10 PM
ऐश्वर्या शेटे आता रंगभूमी गाजवणार, ‘आता थांबवायचं कसं?’ नाटकातून करणार दमदार पदार्पण!

ऐश्वर्या शेटे आता रंगभूमी गाजवणार, ‘आता थांबवायचं कसं?’ नाटकातून करणार दमदार पदार्पण!

Jun 01, 2026 | 07:03 PM
क्रिकेट विश्वात मोठी खळबळ! ICC ने ‘या’ देशाचं सदस्यत्व केलं रद्द, T-20 स्पर्धेआधी मोठी कारवाई

क्रिकेट विश्वात मोठी खळबळ! ICC ने ‘या’ देशाचं सदस्यत्व केलं रद्द, T-20 स्पर्धेआधी मोठी कारवाई

Jun 01, 2026 | 07:02 PM
Viral News: जुगाडचा बाप! बाथरूममध्ये शॉवर लावण्यासाठी तरुणाने लढवली भन्नाट शक्कल; डोकं पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

Viral News: जुगाडचा बाप! बाथरूममध्ये शॉवर लावण्यासाठी तरुणाने लढवली भन्नाट शक्कल; डोकं पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

Jun 01, 2026 | 07:00 PM
Rajat Patidar: एक संधी अन् घडला इतिहास! रिप्लेसमेंट खेळाडू बनला IPL चा चॅम्पियन कर्णधार; रजत पाटीदारने बदललं RCB चं नशीब

Rajat Patidar: एक संधी अन् घडला इतिहास! रिप्लेसमेंट खेळाडू बनला IPL चा चॅम्पियन कर्णधार; रजत पाटीदारने बदललं RCB चं नशीब

Jun 01, 2026 | 06:50 PM
Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस दलात मोठे फेरबदल! नव्या जबाबदाऱ्यांसह कामगिरीकडे लागल्या सर्वांच्या नजरा

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस दलात मोठे फेरबदल! नव्या जबाबदाऱ्यांसह कामगिरीकडे लागल्या सर्वांच्या नजरा

Jun 01, 2026 | 06:49 PM
Mahayuti candidate : ‘या’ मतदारसंघात राजकीय रंगत; महायुती-महाविकास आघाडीचे उमेदवार मैदानात, 9 उमेदवारांचे 14 अर्ज दाखल

Mahayuti candidate : ‘या’ मतदारसंघात राजकीय रंगत; महायुती-महाविकास आघाडीचे उमेदवार मैदानात, 9 उमेदवारांचे 14 अर्ज दाखल

Jun 01, 2026 | 06:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM