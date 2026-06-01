क्रिकेट विश्वात मोठी खळबळ! ICC ने ‘या’ देशाचं सदस्यत्व केलं रद्द, T-20 स्पर्धेआधी मोठी कारवाई

कॅनडा संघाबाबत आयसीसीचा मोठा निर्णय
टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेआधी घातली बंदी
आयसीसीचे नियम मोडल्यामुळे केली कारवाई
Canada Cricket: आज म्हणजेच एक जून रोजी अहमदाबादमध्ये आयसीसी बोर्डाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. या बैठकीनंतर आयसीसी बोर्डाने कॅनडा क्रिकेटवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आयसीसीने क्रिकेट कॅनडावर निलंबनाची कुऱ्हाड चालवली आहे.
आयसीसी बोर्डाने कॅनडा क्रिकेटवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामुळे जागतिक क्रिकेट विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे. आयसीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, क्रिकेट कॅनडा बोर्ड आपल्या जबाबदाऱ्या आणि नियमांचे पालन करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. आयसीसीचे सदस्य राहण्यासाठी जे नियम आणि सूचना पाळणे आवश्यक असते. त्याकडे कॅनडा क्रिकेटने दुर्लक्ष केले. वारंवार सूचना देऊनही सुधारणा न झाल्यामुळे आयसीसीने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
कॅनडा क्रिकेटवर काय परिणाम होणार?
निधी: आयसीसीकडून मिळणारे वार्षिक अनुदान आणि आर्थिक मदत आता बंद होईल.
आंतरराष्ट्रीय सामने: कॅनडाच्या राष्ट्रीय संघाला आयसीसीच्या अधिकृत स्पर्धांमध्ये खेळताना अडचणी येऊ शकतात.
क्रिकेटचा विकास: बोर्डाच्या निलंबनामुळे स्थानिक स्तरावरील क्रिकेट स्पर्धा आणि खेळाडूंच्या प्रगतीवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
