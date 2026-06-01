FIFA World Cup 2026 च्या थेट प्रक्षेपणाची डील फायनल; ‘या’ मीडिया कंपनीच्या शेअर्समध्ये 6% ची उसळी

FIFA World Cup 2026 : भारत खेळावर भरभरुन प्रेम करणारा देश आहे. नुकताच IPL चा हंगाम संपला आणि आता लवकरच फीफा वर्ल्डकप सुरु होत आहे. त्यामुळे क्रीडा प्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. नुकतंच झी एंटरटेनमेंटने सोमवारी जाहीर केले की, त्यांनी भारतात २०२६ फिफा विश्वचषकाचे प्रसारण आणि स्ट्रीमिंग हक्क मिळवले आहेत. या स्पर्धेची सुरुवात ११ जून २०२६ रोजी अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये होणार आहे. विश्वचषकाची ही आवृत्ती आतापर्यंतच्या सर्व आवृत्त्यांपेक्षा अधिक भव्य असेल, ज्यामध्ये ४८ संघ सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धेतील सामने ‘झी’च्या ‘Unite8 Sports’ या नवीन क्रीडा वाहिनीवर प्रसारित केले जातील, तर डिजिटल प्रेक्षकांना सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण ‘Zee5’ वर पाहता येईल. हा करार कंपनीच्या क्रीडा क्षेत्रातील वाटचालीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
Cotton Import Duty : आता कपडे होणार स्वस्त! टेक्स्टाईल उद्योगासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
FIFA सोबतच्या भागीदारीची बातमी समोर येताच, गुंतवणूकदारांनी ‘झी एंटरटेनमेंट’चे शेअर्स खरेदी करण्यास सुरुवात केली. सोमवारी, सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत सुमारे ६.४ टक्क्यांची वाढ झाली. सत्राच्या उत्तरार्धात काही प्रमाणात profit-booking दिसून आली असली, तरीही शेअरची वाटचाल भक्कम राहिली. दुपारपर्यंत, शेअर ₹९८.५१ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता, ज्यातून सुमारे ५.८ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, प्रमुख क्रीडा स्पर्धांचे broadcasting rights मिळवणे ही प्रसारमाध्यम कंपन्यांसाठी जाहिरात महसूल आणि प्रेक्षकसंख्या या दोन्हीमध्ये वाढ करण्याची एक उत्तम संधी असते.
हा करार केवळ २०२६ च्या FIFA विश्वचषकापुरता मर्यादित नाही. ‘झी’ने २०३० च्या FIFA विश्वचषकाचे, तसेच पुरुष, महिला आणि युवा गटांतील अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे प्रक्षेपण हक्कही मिळवले आहेत. यामुळे, आगामी वर्षांमध्येही कंपनीला प्रमुख फुटबॉल स्पर्धांचा लाभ मिळत राहील, हे सुनिश्चित होते. ही दीर्घकालीन भागीदारी ‘झी’ला भारतातील फुटबॉल प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रात एक प्रमुख आणि महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून प्रस्थापित करू शकते.
FIFA चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी , रोमी गाई यांनी भारताचे वर्णन ‘रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ’ असे केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, भारतातील तरुण आणि उत्साही प्रेक्षकांची प्रचंड मोठी लोकसंख्या ही फुटबॉलच्या वाढीसाठी एक अफाट संधी उपलब्ध करून देते. FIFA च्या आकडेवारीनुसार, कतारमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या २०२२ च्या FIFA विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान, जागतिक स्तरावरील एकूण दूरचित्रवाणी प्रेक्षकसंख्येमध्ये भारताचा वाटा २.९ टक्के इतका होता. यामुळे, सर्वाधिक सहभाग नोंदवणाऱ्या राष्ट्रांच्या यादीत भारताला स्थान मिळाले असून, या बाबतीत तो केवळ चीनच्याच मागे होता. भारतात, दूरचित्रवाणी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून मिळून सुमारे ७४५ दशलक्ष प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा पाहिली; तर जवळपास ८४ दशलक्ष लोकांनी केवळ दूरचित्रवाणीवरच या सामन्यांचा आनंद घेतला. नेमक्या याच कारणामुळे, FIFA भारताला आपल्या सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक मानतो.
गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी बुडाले! Share Market मध्ये सलग चौथ्या सत्रातही घसरण; Sensex 508 अंकांनी क्रॅश