HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना

मे २०२६ मध्ये भारतातील इंधनाची मागणी वार्षिक आधारावर ६.४% ने वाढली असून, पेट्रोल (एमएस) विक्रीत ३.४% तर डिझेल (एचएसडी) विक्रीत ८% वाढ नोंदवली गेली. वाहतूक, शेती, मालवाहतूक आणि ग्रामीण भागातील वाढत्या आर्थिक हालचालींमुळे ही वाढ झाली आहे. संपूर्ण महिनाभर वाढती मागणी असतानाही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने कोणत्याही पुरवठा व्यत्ययाशिवाय ही मागणी यशस्वीपणे पूर्ण केली.
या वाढीमागे देशव्यापी स्तरावर राबविण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणातील इंधन वितरण कार्याचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मे २०२६ दरम्यान एचपीसीएलने आपल्या रिटेल नेटवर्कद्वारे १२,८४,७१५ किलोलीटर पेट्रोल (एमएस) आणि २१,४८,५६० किलोलीटर डिझेल (एचएसडी)चा पुरवठा केला. अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कंपनीने एमएस, एचएसडी आणि एसकेओ-पीडीएससह २,३५,४४१ इंधन टँकरांचे संचालन केले. हे सरासरी दररोज ७,५०० हून अधिक टँकर हालचालींइतके असून, म्हणजेच जवळपास दर ११ सेकंदांनी एक टँकर मार्गस्थ होत होता. हे संचालन देशभरातील महामार्ग, शहरी भाग, ग्रामीण बाजारपेठा आणि दुर्गम मार्गांवर सातत्याने सुरू होते.
मे महिना देशात परिचालनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक मानला जातो. या काळात अनेक राज्यांमध्ये तापमान ४० अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक होते. तसेच खरीप पेरणीच्या हंगामात कृषी क्षेत्रातील हालचाली वाढल्याने ट्रॅक्टर, सिंचन पंप आणि कृषी वाहतुकीसाठी डिझेलची मागणी वाढली. याशिवाय मालवाहतूक आणि वाहतूक क्षेत्रातील वाढलेल्या हालचालींमुळे इंधनाच्या वापरातही लक्षणीय वाढ झाली.
एलपीजी विभागातही एचपीसीएलने मे २०२६ मध्ये देशभरात ३९३ लाख घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केला. यामध्ये ५ किलोग्रॅम क्षमतेचे ७,००,८६७ सिलिंडर आणि २ किलोग्रॅम क्षमतेचे ३५,७९५ सिलिंडर समाविष्ट होते. यामुळे लहान ग्राहकवर्ग तसेच ज्या भागांमध्ये मानक १४ किलोग्रॅम सिलिंडर नेहमीच उपयुक्त ठरत नाहीत, त्या ठिकाणी स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता अधिक बळकट झाली.
मोठ्या प्रमाणावरील पुरवठा कार्यक्षमतेला कायम ठेवण्यात कंपनीच्या डिजिटल प्रणालीनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कालावधीत एलपीजी बुकिंगपैकी ९९.३०% बुकिंग ऑनलाइन माध्यमातून प्रक्रिया करण्यात आल्या, ज्यामुळे वाटप, ट्रॅकिंग आणि वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद झाली.
वार्षिक तुलनेत प्रमुख इंधन श्रेणींमधील वाढ पुढीलप्रमाणे नोंदवली गेली:
|उत्पादन (TMT)
|मे-26
|मे-25
|वाढ (%)
|पेट्रोल (MS)
|950
|919
|3.4%
|डिझेल (HSD)
|1,882
|1,742
|8.0%
|एकूण
|2,832
|2,661
|6.4%
डिझेल (HSD) विक्रीतील ८% वाढ विशेषतः उल्लेखनीय ठरली. ही वाढ कृषी क्षेत्रातील वाढलेल्या हालचाली, मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढती मागणी यांचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे.मे २०२६ दरम्यान एचपीसीएलने आपल्या एलपीजी वितरण नेटवर्कमध्ये १,८१८ तपासण्या केल्या. या तपासण्यांमध्ये साठा पडताळणी, सिलिंडर वजन तपासणी तसेच अंतिम टप्प्यातील वितरण अनुपालनाची पडताळणी यांचा समावेश होता. या महिन्यात ७० वितरकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.
एचपीसीएल देशभरात मजबूत पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान-सक्षम कार्यपद्धती, सातत्यपूर्ण क्षेत्रीय समन्वय आणि सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्सच्या माध्यमातून इंधन आणि एलपीजीचा अखंड व सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.