Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना

Updated On: Jun 01, 2026 | 06:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

वाहतूक, शेती, मालवाहतूक आणि ग्रामीण भागातील वाढत्या आर्थिक हालचालींमुळे ही वाढ झाली आहे. संपूर्ण महिनाभर वाढती मागणी असतानाही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने कोणत्याही पुरवठा व्यत्ययाशिवाय ही मागणी यशस्वीपणे पूर्ण केली.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मे २०२६ मध्ये भारतातील इंधनाची मागणी वार्षिक आधारावर ६.४% ने वाढली असून, पेट्रोल (एमएस) विक्रीत ३.४% तर डिझेल (एचएसडी) विक्रीत ८% वाढ नोंदवली गेली. वाहतूक, शेती, मालवाहतूक आणि ग्रामीण भागातील वाढत्या आर्थिक हालचालींमुळे ही वाढ झाली आहे. संपूर्ण महिनाभर वाढती मागणी असतानाही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने कोणत्याही पुरवठा व्यत्ययाशिवाय ही मागणी यशस्वीपणे पूर्ण केली.

इंधन वितरण कार्याचा महत्त्वाचा वाटा

या वाढीमागे देशव्यापी स्तरावर राबविण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणातील इंधन वितरण कार्याचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मे २०२६ दरम्यान एचपीसीएलने आपल्या रिटेल नेटवर्कद्वारे १२,८४,७१५ किलोलीटर पेट्रोल (एमएस) आणि २१,४८,५६० किलोलीटर डिझेल (एचएसडी)चा पुरवठा केला. अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कंपनीने एमएस, एचएसडी आणि एसकेओ-पीडीएससह २,३५,४४१ इंधन टँकरांचे संचालन केले. हे सरासरी दररोज ७,५०० हून अधिक टँकर हालचालींइतके असून, म्हणजेच जवळपास दर ११ सेकंदांनी एक टँकर मार्गस्थ होत होता. हे संचालन देशभरातील महामार्ग, शहरी भाग, ग्रामीण बाजारपेठा आणि दुर्गम मार्गांवर सातत्याने सुरू होते.

इंधनाच्या वापरातही लक्षणीय वाढ

मे महिना देशात परिचालनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक मानला जातो. या काळात अनेक राज्यांमध्ये तापमान ४० अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक होते. तसेच खरीप पेरणीच्या हंगामात कृषी क्षेत्रातील हालचाली वाढल्याने ट्रॅक्टर, सिंचन पंप आणि कृषी वाहतुकीसाठी डिझेलची मागणी वाढली. याशिवाय मालवाहतूक आणि वाहतूक क्षेत्रातील वाढलेल्या हालचालींमुळे इंधनाच्या वापरातही लक्षणीय वाढ झाली.

३९३ लाख घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा

एलपीजी विभागातही एचपीसीएलने मे २०२६ मध्ये देशभरात ३९३ लाख घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केला. यामध्ये ५ किलोग्रॅम क्षमतेचे ७,००,८६७ सिलिंडर आणि २ किलोग्रॅम क्षमतेचे ३५,७९५ सिलिंडर समाविष्ट होते. यामुळे लहान ग्राहकवर्ग तसेच ज्या भागांमध्ये मानक १४ किलोग्रॅम सिलिंडर नेहमीच उपयुक्त ठरत नाहीत, त्या ठिकाणी स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता अधिक बळकट झाली.
मोठ्या प्रमाणावरील पुरवठा कार्यक्षमतेला कायम ठेवण्यात कंपनीच्या डिजिटल प्रणालीनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कालावधीत एलपीजी बुकिंगपैकी ९९.३०% बुकिंग ऑनलाइन माध्यमातून प्रक्रिया करण्यात आल्या, ज्यामुळे वाटप, ट्रॅकिंग आणि वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद झाली.

वार्षिक तुलनेत प्रमुख इंधन श्रेणींमधील वाढ पुढीलप्रमाणे नोंदवली गेली:

उत्पादन (TMT) मे-26 मे-25 वाढ (%)
पेट्रोल (MS) 950 919 3.4%
डिझेल (HSD) 1,882 1,742  8.0%
एकूण 2,832 2,661 6.4%

डिझेल विक्रीतील ८% वाढ उल्लेखनीय

डिझेल (HSD) विक्रीतील ८% वाढ विशेषतः उल्लेखनीय ठरली. ही वाढ कृषी क्षेत्रातील वाढलेल्या हालचाली, मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढती मागणी यांचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे.मे २०२६ दरम्यान एचपीसीएलने आपल्या एलपीजी वितरण नेटवर्कमध्ये १,८१८ तपासण्या केल्या. या तपासण्यांमध्ये साठा पडताळणी, सिलिंडर वजन तपासणी तसेच अंतिम टप्प्यातील वितरण अनुपालनाची पडताळणी यांचा समावेश होता. या महिन्यात ७० वितरकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.
एचपीसीएल देशभरात मजबूत पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान-सक्षम कार्यपद्धती, सातत्यपूर्ण क्षेत्रीय समन्वय आणि सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्सच्या माध्यमातून इंधन आणि एलपीजीचा अखंड व सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

Web Title: Hpcl fuel demand growth may 2026 petrol diesel sales see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cotton Import Duty : आता कपडे होणार स्वस्त! टेक्स्टाईल उद्योगासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
1

Cotton Import Duty : आता कपडे होणार स्वस्त! टेक्स्टाईल उद्योगासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये क्रांती! ‘JSW Motors’ या दिवाळीत सुरू करणार प्रत्यक्ष उत्पादन; ‘ही’ असणार पहिली कार
2

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये क्रांती! ‘JSW Motors’ या दिवाळीत सुरू करणार प्रत्यक्ष उत्पादन; ‘ही’ असणार पहिली कार

गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी बुडाले! Share Market मध्ये सलग चौथ्या सत्रातही घसरण; Sensex 508 अंकांनी क्रॅश
3

गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी बुडाले! Share Market मध्ये सलग चौथ्या सत्रातही घसरण; Sensex 508 अंकांनी क्रॅश

पेट्रोल-डिझेल शिवाय हे पाच इंधनाचे पर्याय! काहींवर संशोधन सुरु
4

पेट्रोल-डिझेल शिवाय हे पाच इंधनाचे पर्याय! काहींवर संशोधन सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना

HPCL ने मे 2026 मध्ये इंधन विक्रीत नोंदवली 6.4% वाढ; प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या मागणीमुळे विक्रीला चालना

Jun 01, 2026 | 06:25 PM
Maharashtra employees : सहा महिन्यांपासून मानधन नाही; पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू

Maharashtra employees : सहा महिन्यांपासून मानधन नाही; पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू

Jun 01, 2026 | 06:16 PM
काँग्रेसच्या विधान परिषद उमेदवारांची यादी जाहीर, काँग्रेसच्या दिग्गजांसह तरुण उमेदवारही मैदानात

काँग्रेसच्या विधान परिषद उमेदवारांची यादी जाहीर, काँग्रेसच्या दिग्गजांसह तरुण उमेदवारही मैदानात

Jun 01, 2026 | 06:13 PM
Maharashtra Rain Alert: पावसाचा जोर 98 टक्के मात्र पिकांना धोका? तज्ञांचा शेतकऱ्यांना ‘हा’ मोलाचा सल्ला

Maharashtra Rain Alert: पावसाचा जोर 98 टक्के मात्र पिकांना धोका? तज्ञांचा शेतकऱ्यांना ‘हा’ मोलाचा सल्ला

Jun 01, 2026 | 06:11 PM
MBA-MMS CET 2026 चा निकाल जाहीर, राज्यातील 6 विद्यार्थ्यांसह 8 जणांना 100 पर्सेंटाईल

MBA-MMS CET 2026 चा निकाल जाहीर, राज्यातील 6 विद्यार्थ्यांसह 8 जणांना 100 पर्सेंटाईल

Jun 01, 2026 | 06:07 PM
शेंद्रेतील कथित अतिक्रमणाविरोधात बहुजन युथ पॅंथर आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे; कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

शेंद्रेतील कथित अतिक्रमणाविरोधात बहुजन युथ पॅंथर आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे; कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Jun 01, 2026 | 06:03 PM
Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Jun 01, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM