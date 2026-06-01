Viral News: जुगाडचा बाप! बाथरूममध्ये शॉवर लावण्यासाठी तरुणाने लढवली भन्नाट शक्कल; डोकं पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

घरातील बाथरूममध्ये बाजारातून महागडा शॉवर आणून बसवण्याऐवजी या व्यक्तीने अत्यंत स्वस्त आणि मस्त उपाय शोधून काढला. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की, या व्यक्तीच्या बाथरूममध्ये शॉवरची सोय नव्हती. त्यावर उपाय म्हणून त्याने घरात असणाऱ्या एका लोखंडी घमेलीचा (Metal Tagadi) वापर केला. त्या व्यक्तीने प्रथम त्या लोखंडी घमेलीच्या तळाला बारीक-बारीक अनेक छिद्र पाडली. त्यानंतर ती घमेली बाथरूमच्या छताला मधोमध व्यवस्थित घट्ट बसवली.
प्लंबरों की जॉब खतरे में 🤣 हजारो का खर्चा बचा कर
मात्र 150 रुपये मे तैयार किया हुआ
देशी shower 🤣 pic.twitter.com/BOq5Fapz6J — S marwadi (@s___marwadi786) June 1, 2026
शेवटी मुख्य पाण्याच्या पाईपलाईनची जोडणी थेट त्या घमेलीशी करून दिली. जेव्हा नळ सुरू केला जातो, तेव्हा त्या घमेलीच्या छिद्रांमधून पडणारे पाण्याचे कारंजे अगदी महागड्या ब्रँडेड शॉवरसारखेच भासतात. हा अनोखा प्रयोग पाहणाऱ्या प्रत्येकाला थक्क करत आहे.
हा भन्नाट व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर @s___marwadi786 नावाच्या आयडीवरून शेअर करण्यात आला आहे. अवघ्या काही तासांतच या व्हिडिओला हजारो लोकांनी पाहिले असून त्यावर लाईक्सचा पाऊस पडत आहे. हा जुगाड पाहून नेटकरी कमेंट बॉक्समध्ये मजेशीर आणि कौतुकास्पद प्रतिक्रिया देत आहेत. एका युझरने कमेंट करत लिहिले की, “जुगाड असा करावा की तो पाहून थेट प्लंबरनेही डोकं खाजवावं!” तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने लिहिले, “या देशी आयडियाने तर मोठ्या प्लंबरची सुट्टीच करून टाकली, पैशांची आणि वेळेची उत्तम बचत!” एकंदरीत, हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्मवर जोरदार ट्रेंडींगमध्ये आहे.
