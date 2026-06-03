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Todays Gold-Silver Price: ज्वेलरी खरेदीचा प्लॅन करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:20 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी आजची महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 3 जून रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर उच्च स्तरावर कायम असून चांदीच्या किंमतीही मजबूत राहिल्या आहेत. आज भारतातील विविध शहरांतील सोन्याच्या किंमती जाणून घेऊया.

Todays Gold-Silver Price: ज्वेलरी खरेदीचा प्लॅन करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

Todays Gold-Silver Price: ज्वेलरी खरेदीचा प्लॅन करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

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विस्तार
  • 3 जून रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,56,210 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम नोंदवला गेला.
  • मुंबई, पुणे, नागपूर आणि अमरावतीमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम राहिला.
  • देशात चांदीचा भाव 2,79,900 रुपये प्रति किलोवर कायम असून मौल्यवान धातूंमध्ये तेजीचे वातावरण दिसून येत आहे.
Gold Rate Today:भारतात 3 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,319 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,716 रुपये आहे. भारतात 3 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. भारतात 3 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

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आग्रामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे. अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे. अमरावतीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

अयोध्यामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे. भोपाळमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे. गाझियाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे.

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जळगावमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. मंबई, पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
पुणे ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
केरळ ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
कोलकाता ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
बंगळुरु ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
नागपूर ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
हैद्राबाद ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
चेन्नई ₹1,44,990 ₹1,58,170 ₹1,21,790
नाशिक ₹1,43,220 ₹1,56,240 ₹1,17,190
सुरत ₹1,43,240 ₹1,56,260 ₹1,17,210
दिल्ली ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
चंदीगड ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
लखनौ ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
जयपूर ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Check latest gold and silver rates in your city on june 3 2026

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:20 AM

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