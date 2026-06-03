Todays Gold-Silver Price: ज्वेलरी खरेदीचा प्लॅन करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

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आग्रामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे. अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे. अमरावतीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
अयोध्यामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे. भोपाळमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे. गाझियाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे.
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जळगावमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. मंबई, पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|पुणे
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|केरळ
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|कोलकाता
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|बंगळुरु
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|नागपूर
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|हैद्राबाद
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|चेन्नई
|₹1,44,990
|₹1,58,170
|₹1,21,790
|नाशिक
|₹1,43,220
|₹1,56,240
|₹1,17,190
|सुरत
|₹1,43,240
|₹1,56,260
|₹1,17,210
|दिल्ली
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310
|चंदीगड
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310
|लखनौ
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310
|जयपूर
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310