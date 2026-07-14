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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! 24 कॅरेटचा भाव 1.42 लाखांच्या घरात, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या नवीन दर

Updated On: Jul 14, 2026 | 07:48 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आजची किंमत तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. 14 जुलै रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात घसरण नोंदवली गेली असून 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे नवे दर जाहीर झाले आहेत, तर चांदीचा भाव स्थिर आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! 24 कॅरेटचा भाव 1.42 लाखांच्या घरात, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या नवीन दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! 24 कॅरेटचा भाव 1.42 लाखांच्या घरात, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या नवीन दर

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विस्तार
  • आज 24 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपयांवर आला असून कालच्या तुलनेत घसरण झाली आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,30,990 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला असून खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बदल दिसत आहे.
  • चांदीचा दर मात्र स्थिर असून आज प्रति किलो 2,34,900 रुपयांवर कायम आहे.
Gold Rate Todayभारतात 14 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,290 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,099 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,717 रुपये आहे. भारतात 14 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,170 रुपये आहे. भारतात 14 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 13 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,432 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,229 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,824 रुपये होता. भारतात 13 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये होता. भारतात 13 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,170 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,320 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,220 रुपये आहे.

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सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,220 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,190 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,170 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,07,170
पुणे ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,07,170
केरळ ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,07,170
कोलकाता ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,07,170
नागपूर ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,07,170
बंगळुरु ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,07,170
हैद्राबाद ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,07,170
दिल्ली ₹1,31,140 ₹1,43,050 ₹1,07,320
चंदीगड ₹1,31,140 ₹1,43,050 ₹1,07,320
जयपूर ₹1,31,140 ₹1,43,050 ₹1,07,320
लखनौ ₹1,31,140 ₹1,43,050 ₹1,07,320
नाशिक ₹1,31,020 ₹1,42,930 ₹1,07,220
सुरत ₹1,31,040 ₹1,42,950 ₹1,07,220
चेन्नई ₹1,31,990 ₹1,43,990 ₹1,10,190

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 14 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 14, 2026 | 07:48 AM

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