Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold Reserve Of 32000 Tones In India Why Pm Modi And Government Wanted It Back In Circulation

Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये असलेले ३२,००० टन सोने हे देशासाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संपत्ती आहे. या सोन्याचा पुनर्वापर केल्यास आयातीवरील खर्च कमी होईल आणि परकीय चलन साठा मजबूत होईल.

नक्की काय केले आहे पंतप्रधान मोदी यांनी आवाहन (फोटो सौजन्य - iStock)

नक्की काय केले आहे पंतप्रधान मोदी यांनी आवाहन (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारतात किती आहे सोन्याचे भांडार
  • पंतप्रधान मोदींनी काय केले आवाहन 
  • कसा होणार परदेशी मुद्रा भांडारावर परिणाम 
भारतात लोकांच्या भावनांमध्ये सोन्याचे नाते खोलवर रुजलेले आहे. लग्न असो वा सण, सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. पण आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांना नवीन सोने खरेदी करण्याऐवजी जुन्या सोन्याचा पुनर्वापर करण्याचे आवाहन करत आहेत. यामागे देशाची अर्थव्यवस्था, परकीय चलन साठा आणि वाढणारी आयात बिले ही कारणे आहेत. आता हे गणित नेमकं कसं आहे ते जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

पंतप्रधान मोदींनी काय आवाहन केले आहे?

पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच लोकांना नवीन सोने खरेदी करण्याऐवजी त्यांच्या घरात आणि मंदिरांमध्ये पडून असलेल्या सोन्याचा पुनर्वापर करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, देशात आधीपासूनच असलेल्या सोन्याचा योग्य वापर केल्यास परदेशातून सोने आयात करण्याची गरज कमी होईल.

Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

भारतात किती सोने आहे?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, भारतीय घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये अंदाजे ३२,००० टन सोने आहे. हा जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी सोन्याच्या साठ्यांपैकी एक मानला जातो. यातील मोठा भाग लॉकर आणि तिजोऱ्यांमध्ये पडून आहे, ज्याचा आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापर होत नाही.

सरकार सोन्याच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन का देत आहे?

भारत आपल्या सोन्याच्या गरजांपैकी बहुतांश गरजा परदेशातून आयात करतो. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, देशाने अंदाजे ७२.४ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले. यामुळे देशावर परकीय चलनाचा मोठा भार पडतो. प्रत्येक वेळी जेव्हा भारत सोने आयात करतो, तेव्हा पैसे डॉलर्समध्ये द्यावे लागतात. यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो. सरकारला डॉलर्स वाचवायचे आहेत आणि मजबूत साठा कायम ठेवायचा आहे. 

जास्त आयात आणि कमी निर्यातीमुळे चालू खात्यातील तूट वाढत आहे. सोन्याची आयात कमी केल्यास ही तूट नियंत्रणात आणण्यास मदत होऊ शकते. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, जर घरे आणि मंदिरांमधील एकूण सोन्यापैकी फक्त १% सोन्याचा दरवर्षी पुनर्वापर केला गेला, तर भारताची सोन्याची आयात २५% ते ३०% ने कमी होऊ शकते. यामुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या परकीय चलनाची बचत होऊ शकते.

सरकारने आणखी कोणती पावले उचलली आहेत?

सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सरकारने अलीकडेच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवले ​​आहे. याचा उद्देश आयात कमी करणे, रुपयाला आधार देणे आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करणे हा आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोने आणि चांदी दोन्ही तेजीत! खरेदीदारांच्या खिशाला बसणार फटका

सर्वसामान्य जनतेवर याचा काय परिणाम होईल?

सरकारच्या या आवाहनाचा अर्थ असा नाही की लोकांनी सोने खरेदी करणे पूर्णपणे थांबवावे. याचा उद्देश लोकांना हे समजावून सांगणे आहे की, त्यांच्या घरात पडून असलेल्या जुन्या सोन्याचा अधिक चांगला वापर करून त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल आणि परकीय चलनाची बचत होईल.

Web Title: Gold reserve of 32000 tones in india why pm modi and government wanted it back in circulation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज
1

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

Pm Modi On Work From Home: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर ‘या’ बड्या कंपन्यांमध्ये पुन्हा वर्क फ्रॉम होम सुरू!
2

Pm Modi On Work From Home: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर ‘या’ बड्या कंपन्यांमध्ये पुन्हा वर्क फ्रॉम होम सुरू!

RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा
3

RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा

IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम
4

IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार

Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार

Jun 02, 2026 | 03:18 PM
कोल्हापूरच्या राजघराण्याची ही मेबॅक कार; भारतातील सर्वात दुर्मिळ विंटेज वाहनांपैकी एक

कोल्हापूरच्या राजघराण्याची ही मेबॅक कार; भारतातील सर्वात दुर्मिळ विंटेज वाहनांपैकी एक

Jun 02, 2026 | 03:17 PM
विषारी दारू कांडामुळे पोलिस आणि वैज्ञानिक तंत्रज्ञानातील समन्वयाचा अभाव उघड

विषारी दारू कांडामुळे पोलिस आणि वैज्ञानिक तंत्रज्ञानातील समन्वयाचा अभाव उघड

Jun 02, 2026 | 03:16 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
कवडीपाठ टोल नाका परिसरात अपघातांची मालिका सुरुच, नागरिक संतप्त; प्रशासनाला दिला ‘हा’ गंभीर इशारा

कवडीपाठ टोल नाका परिसरात अपघातांची मालिका सुरुच, नागरिक संतप्त; प्रशासनाला दिला ‘हा’ गंभीर इशारा

Jun 02, 2026 | 03:12 PM
Chandrapur News: चंद्रपुरात राजकीय शक्तिप्रदर्शन; विधान परिषद निवडणुकीत रंगणार चुरशीची लढत

Chandrapur News: चंद्रपुरात राजकीय शक्तिप्रदर्शन; विधान परिषद निवडणुकीत रंगणार चुरशीची लढत

Jun 02, 2026 | 03:11 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM