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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील किंमती

Updated On: Jul 15, 2026 | 08:16 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आजचे ताजे दर जाहीर झाले आहेत. 15 जुलै रोजी सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली असून, खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील नवीन भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील किंमती

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विस्तार
  • 15 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,42,790, तर 22 कॅरेटचा दर ₹1,30,890 वर नोंदवला गेला आहे.
  • 14 जुलैच्या तुलनेत आज 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली असून चांदीचा भाव मात्र स्थिर आहे.
  • पुणे, नागपूर, दिल्ली, चेन्नई, नाशिक आणि सुरतसह प्रमुख शहरांमध्ये आजचे सोन्याचे दर अपडेट करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 15 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,279 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,089 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,709 रुपये आहे. भारतात 15 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,090 रुपये आहे. भारतात 15 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 14 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,290 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,099 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,717 रुपये होता. भारतात 14 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,170 रुपये होता. भारतात 14 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,090 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,120 रुपये आहे.

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सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,140 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,240 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,090 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,31,040 ₹1,42,940 ₹1,07,240
चंदीगड ₹1,31,040 ₹1,42,940 ₹1,07,240
लखनौ ₹1,31,040 ₹1,42,940 ₹1,07,240
जयपूर ₹1,31,040 ₹1,42,940 ₹1,07,240
नागपूर ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,090
हैद्राबाद ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,090
मुंबई ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,090
पुणे ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,090
केरळ ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,090
कोलकाता ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,090
बंगळुरु ₹1,30,890 ₹1,42,790 ₹1,07,090
चेन्नई ₹1,31,490 ₹1,43,450 ₹1,09,690
नाशिक ₹1,30,920 ₹1,42,820 ₹1,07,120
सुरत ₹1,30,940 ₹1,42,840 ₹1,07,140

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold price drops in india at 15 july 2026 check latest gold and silver prices in indian cities

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:16 AM

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