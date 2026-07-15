Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील किंमती

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भारतात 14 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,290 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,099 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,717 रुपये होता. भारतात 14 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,170 रुपये होता. भारतात 14 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,090 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,120 रुपये आहे.
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सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,140 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,240 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,090 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,31,040
|₹1,42,940
|₹1,07,240
|चंदीगड
|₹1,31,040
|₹1,42,940
|₹1,07,240
|लखनौ
|₹1,31,040
|₹1,42,940
|₹1,07,240
|जयपूर
|₹1,31,040
|₹1,42,940
|₹1,07,240
|नागपूर
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,090
|हैद्राबाद
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,090
|मुंबई
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,090
|पुणे
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,090
|केरळ
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,090
|कोलकाता
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,090
|बंगळुरु
|₹1,30,890
|₹1,42,790
|₹1,07,090
|चेन्नई
|₹1,31,490
|₹1,43,450
|₹1,09,690
|नाशिक
|₹1,30,920
|₹1,42,820
|₹1,07,120
|सुरत
|₹1,30,940
|₹1,42,840
|₹1,07,140