Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

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भारतात 17 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,328 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,746 रुपये होता. भारतात 17 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये होता. भारतात 17 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,040 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,920 रुपये आहे.
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सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,940 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,190 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,890 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,30,640
|₹1,42,520
|₹1,06,890
|पुणे
|₹1,30,640
|₹1,42,520
|₹1,06,890
|केरळ
|₹1,30,640
|₹1,42,520
|₹1,06,890
|कोलकाता
|₹1,30,640
|₹1,42,520
|₹1,06,890
|नागपूर
|₹1,30,640
|₹1,42,520
|₹1,06,890
|हैद्राबाद
|₹1,30,640
|₹1,42,520
|₹1,06,890
|बंगळुरु
|₹1,30,640
|₹1,42,520
|₹1,06,890
|दिल्ली
|₹1,30,790
|₹1,42,670
|₹1,07,040
|चंदीगड
|₹1,30,790
|₹1,42,670
|₹1,07,040
|लखनौ
|₹1,30,790
|₹1,42,670
|₹1,07,040
|जयपूर
|₹1,30,790
|₹1,42,670
|₹1,07,040
|चेन्नई
|₹1,30,990
|₹1,42,900
|₹1,09,190
|नाशिक
|₹1,30,670
|₹1,42,550
|₹1,06,920
|सुरत
|₹1,30,690
|₹1,42,570
|₹1,06,940