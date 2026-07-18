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Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:18 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजची बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. 18 जुलै रोजी देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण झाली असून, कालच्या तुलनेत ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

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विस्तार
  • आज 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्यासह चांदीच्या दरातही घसरण नोंदवली गेली आहे.
  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,30,640 रुपयांवर आला आहे.
  • 17 जुलैच्या तुलनेत आज सोनं आणि चांदी दोन्ही स्वस्त झाल्याने खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 18 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,252 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,064 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,689 रुपये आहे. भारतात 18 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,890 रुपये आहे. भारतात 18 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये आहे.

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भारतात 17 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,328 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,746 रुपये होता. भारतात 17 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये होता. भारतात 17 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,040 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,920 रुपये आहे.

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सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,940 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,190 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,890 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,30,640 ₹1,42,520 ₹1,06,890
पुणे ₹1,30,640 ₹1,42,520 ₹1,06,890
केरळ ₹1,30,640 ₹1,42,520 ₹1,06,890
कोलकाता ₹1,30,640 ₹1,42,520 ₹1,06,890
नागपूर ₹1,30,640 ₹1,42,520 ₹1,06,890
हैद्राबाद ₹1,30,640 ₹1,42,520 ₹1,06,890
बंगळुरु ₹1,30,640 ₹1,42,520 ₹1,06,890
दिल्ली ₹1,30,790 ₹1,42,670 ₹1,07,040
चंदीगड ₹1,30,790 ₹1,42,670 ₹1,07,040
लखनौ ₹1,30,790 ₹1,42,670 ₹1,07,040
जयपूर ₹1,30,790 ₹1,42,670 ₹1,07,040
चेन्नई ₹1,30,990 ₹1,42,900 ₹1,09,190
नाशिक ₹1,30,670 ₹1,42,550 ₹1,06,920
सुरत ₹1,30,690 ₹1,42,570 ₹1,06,940

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold price falls on july 18 check latest 22 carat 24 carat and silver rates in india

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Published On: Jul 18, 2026 | 08:18 AM

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