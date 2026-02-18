Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पुस्तकाचे स्टॉल नंतर 40 विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात, आज 3000 कोटींचे मालक; कोण आहे गलगोटिया विद्यापीठाचे मालक?

सुनील गलगोटिया यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात अतिशय सामान्य परिस्थितीतून केली. त्यांचे पहिले पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी त्यांना सुमारे ९,००० रुपये उधार घ्यावे लागले.

Updated On: Feb 18, 2026 | 06:28 PM
बदनाम होंगे तो क्या, नाम न होगा……, इंडिया एआय समिटमधील एक व्हिडिओ या म्हणीचे उत्तम उदाहरण देतो. गलगोटियास विद्यापीठाची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. इंडिया एआय समिटमधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे गलगोटियास विद्यापीठाचे नाव घराघरात पोहोचले आहे. भारत मंडपम येथील इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये गलगोटियास विद्यापीठाला त्यांचा प्रदर्शन स्टॉल रिकामा करण्यास सांगण्यात आले तेव्हा त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाजिरवाणे वाटले.

वाद कशामुळे निर्माण झाला?

विद्यापीठाच्या बूथवर प्रदर्शित झालेल्या एका रोबोटिक कुत्र्याने “ओरियन” नावाचा इन-हाऊस इनोव्हेशन असल्याचा दावा केला तेव्हा हा मुद्दा उपस्थित झाला. प्रत्यक्षदर्शींनी हा रोबोट व्यावसायिकरित्या उपलब्ध असलेला चिनी उत्पादन समजून चुकीचा समजला. हा रोबोट प्रत्यक्षात युनिट्री गो२ होता, जो चिनी रोबोटिक्स फर्म युनिट्रीने विकसित केला होता आणि भारतात अंदाजे ₹२-३ लाखांना विकला गेला होता. या घटनेमुळे एआय कार्यक्रमात मोठा वाद निर्माण झाला आणि देशांतर्गत इनोव्हेशन म्हणून सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. गॅलगोटियास विद्यापीठाला त्यांचा एआय समिट स्टॉल रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे. गॅलगोटियास विद्यापीठाचे साम्राज्य कसे बांधले गेले आणि ते कोणाचे आहे हे जाणून घेण्यात तुम्हाला रस असेल.

आयातित तंत्रज्ञानावरील वाद

समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की व्यावसायिकरित्या उपलब्ध असलेले आयातित उत्पादन देशांतर्गत इनोव्हेशन म्हणून सादर केल्याने इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटचा उद्देश कमकुवत होतो, ज्याचा उद्देश स्वदेशी तंत्रज्ञानातील प्रगती प्रदर्शित करणे आहे. राष्ट्रीय एआय शोकेसमध्ये खऱ्या देशांतर्गत इनोव्हेशनचे प्रदर्शन व्हावे यासाठी अधिक कठोर तपासणीची मागणी आयोजकांनी आणि उपस्थितांनी केली आहे. या घटनेमुळे गॅलगोटियास विद्यापीठ चर्चेत आले आहे.

गॅलगोटियास विद्यापीठ कोणाचे आहे?

सुनील गलगोटिया यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात एका सामान्य व्यक्तिरेखेपासून केली. त्यांचे पहिले पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी त्यांना सुमारे ९,००० रुपये कर्ज घ्यावे लागले. सुरुवातीच्या आव्हानांना न जुमानता, ते दृढ राहिले. त्यानंतर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. २००० मध्ये, फक्त ४० विद्यार्थ्यांसह गलगोटियास इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजीची स्थापना झाली. संस्थेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आणि तिची लोकप्रियता वाढतच गेली.

गलगोटियास विद्यापीठाची स्थापना २०११ मध्ये कुलगुरू सुनील गलगोटिया यांनी केली आणि त्याचे नेतृत्व सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया करतात. गलगोटियास विद्यापीठ उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे आहे आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण, नवोपक्रम आणि उच्च-गुणवत्तेच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ओळखले जाते. सुनील गलगोटिया यांनी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये शिक्षण घेतले आणि १९८० च्या दशकात प्रकाशन उपक्रमाने त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. गेल्या काही वर्षांत, त्यांनी अनेक यशस्वी उपक्रम सुरू केले आणि नंतर गलगोटियास इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी (GIMT) ची स्थापना केली, ज्याला नंतर २०११ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने विद्यापीठाचा दर्जा दिला. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, एका लहान पुस्तकांच्या दुकानापासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता सुमारे ₹३,००० कोटी किमतीच्या मोठ्या व्यवसायात बदलला आहे.

Feb 18, 2026

