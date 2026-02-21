Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahan Shettyचा ‘वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026’मध्ये सहभाग; Central Industrial Security Forceच्या उपक्रमाला पाठिंबा

गेटवे ऑफ इंडिया येथे CISF च्या ‘वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026’ मध्ये अहान शेट्टीने सहभाग घेतला असून यावेळी त्यांने युवकांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बांधिलकीला बळकटी दिली

Updated On: Feb 21, 2026 | 01:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेता अहान शेट्टी याने ऐतिहासिक Gateway of India येथे आयोजित ‘वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026’च्या मुंबई टप्प्यात उत्साहाने सहभाग घेतला. हा उपक्रम Central Industrial Security Force (CISF) तर्फे तटीय सुरक्षा, नागरिकांमध्ये सतर्कता आणि राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे.

भारताच्या प्रतिष्ठित समुद्री स्थळांपैकी एक असलेल्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात CISF चे जवान, वरिष्ठ अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. ६,५०० किलोमीटर लांबीचा हा सायक्लोथॉन भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यांना जोडत असून, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून देतो.

अहान शेट्टीने या उपक्रमाचे कौतुक करत युवकांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी सजग आणि बांधील राहण्याचे आवाहन केले. त्याच्या सहभागामुळे कार्यक्रमाला विशेष आकर्षण लाभले.

अहान शेट्टीने CISF च्या मिशनला पाठिंबा देत नवीन पिढीचे प्रतिनिधित्व केले. यावेळी त्याने म्हटलं, “CISF आणि त्यांच्या असामान्य कार्याला पाठिंबा देणे माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. कोस्टल सायक्लोथॉन आपल्याला आठवण करून देतो की राष्ट्रीय सुरक्षा ही सामायिक जबाबदारी आहे. गेटवे ऑफ इंडिया येथे उपस्थित राहणे, जे आपल्या सामर्थ्य आणि इतिहासाचे प्रतीक आहे, हा क्षण अधिक अर्थपूर्ण बनवतो. मला आपल्या सुरक्षा दलांच्या समर्पण आणि बलिदानाबद्दल अपार आदर आहे आणि त्यांच्या सोबत उभे राहणे माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.”

हॉलिवूडवर शोककळा! ‘यूफोरिया’ फेम अभिनेता Eric Dane यांचे ५३ व्या वर्षी निधन; ‘या’ दुर्मिळ आजाराशी झुंज अपयशी

मुंबई टप्प्यात नागरिकांचा उत्साही सहभाग दिसून आला. ही मोहीम फिटनेस, शिस्त आणि राष्ट्रीय सेवेला प्रोत्साहन देते — जे मूल्य भारताच्या युवा पिढीशी घट्ट जोडलेले आहेत. पूर्वी सुनील शेट्टी यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला होता. आता अहानची उपस्थिती या परंपरेला पुढे नेत असून, कुटुंबाची राष्ट्रीय उद्दिष्टांप्रती बांधिलकी अधोरेखित करते आणि सर्जनशील समुदाय व सुरक्षा दलांमधील नाते अधिक मजबूत करते.

CISF चा ‘वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026’ हा एकतेचा शक्तिशाली प्रतीक ठरत असून, भारताच्या किनाऱ्यावरील समुदायांना जोडतो आणि समुद्री सीमांचे रक्षण करणाऱ्या दलांच्या धैर्य आणि सेवेला सन्मानित करतो.

Shakira India Concert 2026: शकीराची १९ वर्षांनंतर भारतात एन्ट्री! ‘या’ शहरांमध्ये होणार धमाकेदार कॉन्सर्ट; चाहत्यांची लागणार लॉटरी

Published On: Feb 21, 2026 | 01:20 PM

