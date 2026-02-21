Riteish Deshmukh च्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित; ‘छावा’ फेम Vicky Kaushal च्या कमेंटने वेधलं लक्ष

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेता रितेश देशमुख त्याच्या आगामी “राजा शिवाजी” चित्रपटात व्यस्त आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३९६ व्या जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर, अभिनेत्याने त्याच्या “राजा शिवाजी” चित्रपटाचा पहिला लूक रिलीज केला, जो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रितेश देशमुखने केले असून यातील मुख्य भूमिका देखील तो साकारत आहे. “राजा शिवाजी” चा पहिला लूक रिलीज झाला आहे आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. यात छत्रपती शिवरायांच्या भूमिकेत रितेश देशमुखचा जबरदस्त लूक दिसत आहे. हातात भगवा ध्वज घेईन रितेश छत्रपची शिवरायांच्या भूमिकेत पाहायला मिळत आहे. हातात तलवार आणि कपाळावर टिळा असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज या पोस्टवर दिसत आहेत. रितेश देशमुखचा हा लूक सध्या जोरदार व्हायरल होत असून हा लूक पाहून चाहते थक्क झाले आहेत. तर बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशलही भारावून गेला आहे.
छावा फेम विकी कौशलने या पोस्टवर कमेंट केली आहे. छावा चित्रपटात विकी कौशलने छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका साकारली होती. रितेश देशमुखला शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत पाहून विकी कौशल आश्चर्यचकित झाला आहे. विकी कौशलने या चित्रपटाच्या पोस्टवर ” आबासाहेब..” अशी कमेंट केली आहे. या कमेंटची प्रचंड चर्चा रंगली आहे. तर विकी कौशलची हि कमेंट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
रितेश देशमुखच्या चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याचे पोस्टर पाहिल्यानंतर उत्सुकता वाढली आहे. रितेशचे हे दिग्दर्शनातील पदार्पण आहे. “राजा शिवाजी” हा चित्रपट मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये तयार केला जात आहे आणि नंतर तो कन्नड, मल्याळम, तमिळ आणि तेलगूसह इतर अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल. रितेश देशमुखचा हा चित्रप १ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने चित्रपटगृहात दाखल होईल.
