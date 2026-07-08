Mahadev App: बनावट इंडोनेशियन पासपोर्ट अन् इंटरपोलची रेड नोटीस; ‘असा’ अडकला महादेव ॲपचा मालक सौरभ चंद्रकर

मस्कत (ओमान): भारतातील बहुचर्चित आणि हजारो कोटींच्या ‘महादेव ऑनलाइन बेटिंग ॲप’ (Mahadev betting app case) प्रकरणातील मुख्य आरोपी सौरभ चंद्रकर याच्याभोवती तपास यंत्रणांचा पाश अधिक घट्ट झाला आहे. ओमानमधील मस्कत येथे रॉयल ओमान पोलिसांनी चंद्रकरला अटक केली असून, सध्या त्याला ‘अल खौद’ नजरकैद केंद्रात ठेवण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत विनंतीनंतर ही मोठी आंतरराष्ट्रीय कारवाई करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सौरभ चंद्रकर हा गेल्या काही काळापासून संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये राहत होता. मात्र, तिथून पळ काढून त्याने बनावट इंडोनेशियन पासपोर्टच्या साहाय्याने ओमानमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश मिळवला होता. भारतीय तपास यंत्रणांनी त्याच्याविरुद्ध इंटरपोलमार्फत ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ जारी केली होती. याच नोटिसीच्या आधारे ओमान पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. सध्या चंद्रकर याने ओमानमध्ये स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज उभी केली आहे, परंतु बनावट पासपोर्ट प्रकरणाने त्याच्या अडचणी अधिक वाढवल्या आहेत.
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अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तपासानुसार, महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्कने तब्बल ५,००0 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची गुन्हेगारी कमाई (Proceeds of Crime) केली आहे. सौरभ चंद्रकर आणि त्याचा व्यावसायिक भागीदार रवी उप्पल यांनी २०१९ मध्ये दुबईतून हे अवैध बेटिंग साम्राज्य सुरू केले होते. क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस यांसारख्या खेळांवर तसेच थेट निवडणुकांच्या निकालांवर बेकायदेशीरपणे सट्टा लावण्यासाठी या ॲपचा वापर केला जात होता.
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यापूर्वी २०२४ मध्ये देखील इंटरपोलच्या नोटिसीवरून चंद्रकरला युएईमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते, परंतु काही तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेअभावी त्याची सुटका झाली होती. त्यानंतर त्याचा साथीदार रवी उप्पल युएईमधून फरार झाला होता. मात्र, यावेळी भारत सरकारने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. ओमान सरकारसोबत राजनैतिक आणि कायदेशीर पातळीवर चर्चा सुरू असून, त्याला लवकरात लवकर भारतात प्रत्यार्पित करण्यासाठी (Extradition) गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय वेगाने काम करत आहे.