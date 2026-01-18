Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

DGCA Penalty on IndiGo: DGCA चा इंडिगोला दणका! उड्डाणातील अडथळ्यांची महागडी किंमत इंडिगोला लागणार मोजावी  

डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या विमान वाहतुकीतील अडथळे आता कंपनीसाठी अधिकाधिक कठीण होत चालले आहेत. देशाच्या विमान वाहतूक देखरेखीखाली असलेल्या DGCA या घटना गंभीर मानल्याने १६ जानेवारी रोजी एअरलाइनविरुद्ध कठोर कारवाई केली.

Updated On: Jan 19, 2026 | 09:53 AM
  • इंडिगो एअरलाइनविरुद्ध कठोर कारवाई
  • नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचा निर्णय
  • दंड, प्रवासी भरपाई आणि तिकीट परतफेडसह १,१८० कोटींचा खर्च

DGCA Penalty on IndiGo: डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या विमान वाहतुकीतील अडथळे आता कंपनीसाठी अधिकाधिक कठीण होत चालले आहेत. देशाच्या विमान वाहतूक देखरेखीखाली असलेल्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) या घटना गंभीर मानल्या आणि १६ जानेवारी रोजी एअरलाइनविरुद्ध कठोर कारवाई केली. या कारवाईचा परिणाम नियमांच्या पलीकडे जातो, परंतु इंडिगोच्या आर्थिक स्थितीवरही लक्षणीय परिणाम करतो. दंड, प्रवासी भरपाई आणि तिकीट परतफेड यासह, कंपनीचा एकूण खर्च १,१८० कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो.

हेही वाचा: Wipro Net Profit fell: कामगार संहितेचा फटका, तरीही विप्रोचा महसूल मजबूत

विमान वाहतूक नियामक DGCA ने इंडिगोविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे, फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांचे वारंवार उल्लंघन आणि सिस्टम-स्तरीय त्रुटींसाठी २२.२० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये १.८० कोटींचा एक-वेळचा दंड समाविष्ट आहे, तर ६८ दिवसांसाठी पालन न केल्याबद्दल २०.४० कोटींचा अतिरिक्त दंड जोडण्यात आला आहे. दंडाव्यतिरिक्त, DGCA ने इंडिगोला ५० कोटींची बँक हमी जमा करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. ही हमी इंडिगो सिस्टीमॅटिक रिफॉर्म अ‍ॅश्युरन्स स्कीम (ISRAS) अंतर्गत ठेवली जाईल.

हमी रक्कम नियामक कंपनीने देखरेख प्रणाली, मनुष्यबळ नियोजन, रोस्टरिंग सिस्टम आणि डिजिटल ऑपरेशन्सशी संबंधित आवश्यक सुधारणा पूर्णपणे अंमलात आणल्या आहेत याची पुष्टी करेपर्यंत राखीव ठेवली जाईल. सुधारणा दिसून येताच, नियामक टप्प्याटप्प्याने हमी रक्कम जारी करेल.

हेही वाचा: US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

कंपनीच्या मते, डिसेंबरमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात उड्डाण व्यत्ययांमुळे ज्या प्रवाशांना मोठी गैरसोय झाली त्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५०० कोटींहून अधिक रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाईल. यामध्ये ज्या प्रवाशांची उड्डाणे निघण्याच्या २४ तासांच्या आत रद्द करण्यात आली आणि विमानतळांवर अडकलेल्या प्रवाशांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, इंडिगोने ३ ते ५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान ज्या प्रवाशांची उड्डाणे रद्द झाली किंवा तीन तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला अशा प्रवाशांना १०,००० चे जेश्चर ऑफ केअर व्हाउचर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवासी हे व्हाउचर एका वर्षासाठी वापरू शकतात.

Published On: Jan 18, 2026 | 07:45 PM

