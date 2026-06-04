डिझेल आणि टिंडरचा ‘फॉर सक्सेसफुल लव्हिंग’ उपक्रम! प्राईड २०२६ निमित्त प्रेमाच्या विविध रूपांचा उत्सव

जागतिक स्तरावरील फॅशन ब्रँड डिझेल आणि लोकप्रिय डेटिंग अॅप टिंडर यांनी प्राईड २०२६ निमित्त ‘फॉर सक्सेसफुल लव्हिंग’ या विशेष सहयोगाची घोषणा केली आहे. प्रेम, ओळख, अभिव्यक्ती आणि सर्वसमावेशकतेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी या दोन्ही ब्रँड्सनी एकत्र येत विशेष कॅप्सूल कलेक्शन आणि जनजागृती मोहीम सादर केली आहे. एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायाच्या विविधतेचा आणि आत्मअभिव्यक्तीच्या अधिकाराचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. डिझेलच्या प्रसिद्ध ‘फॉर सक्सेसफुल लिव्हिंग’ या संकल्पनेला नव्या दृष्टिकोनातून सादर करत ‘फॉर सक्सेसफुल लव्हिंग’ ही मोहीम प्रेम आणि नातेसंबंधांच्या बदलत्या व्याख्यांवर प्रकाश टाकते. प्रेमाला कोणत्याही चौकटीत किंवा पूर्वनिर्धारित व्याख्येत न अडकवता, प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा स्वतःचा अर्थ शोधण्याचे स्वातंत्र्य असावे, हा या मोहिमेचा मुख्य संदेश आहे.
या मोहिमेचे सादरीकरण डॉक्युमेंटरी शैलीतील ऑडिशन्सच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. अमेरिकन कलाकार, मॉडेल आणि फॅशन डिझायनर जिजी गुड यांनी एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायातील विविध व्यक्ती आणि जोडप्यांशी संवाद साधत त्यांच्या प्रेम, नातेसंबंध, वैयक्तिक अनुभव आणि जीवनदृष्टी याबाबत चर्चा केली आहे. प्रत्येक मुलाखतीतून प्रेमाचे वेगवेगळे पैलू समोर येतात. व्हीएचएस शैलीतील चित्रणामुळे या मोहिमेला वास्तववादी, प्रामाणिक आणि भावनिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
डिझेलचे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर ग्लेन मार्टेन्स यांनी या उपक्रमाबाबत बोलताना सांगितले की, प्रेमाचा केवळ गौरव करणे हा उद्देश नसून त्याचे संरक्षण करणे आणि त्याला अभिव्यक्त होण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. प्रेमाच्या प्रत्येक स्वरूपाला समान सन्मान मिळावा आणि कोणत्याही पूर्वग्रहांशिवाय लोकांना स्वतःच्या अटींवर नातेसंबंध निर्माण करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
टिंडरच्या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मेलिसा हॉब्ले यांनीदेखील या सहयोगाबद्दल आपले मत व्यक्त केले. प्रेमाची एकच ठराविक व्याख्या नसते आणि प्रत्येक व्यक्तीचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. विशेषतः एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायासाठी प्रेम ही नेहमीच अधिक व्यापक आणि वैयक्तिक संकल्पना राहिली आहे. या विविधतेचा उत्सव साजरा करणे आणि लोकांना एकमेकांशी जोडण्याची संधी देणे हा या सहयोगामागील मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या उपक्रमाचा भाग म्हणून डिझेल आणि टिंडर यांनी १७ वस्तूंचे विशेष कॅप्सूल कलेक्शन सादर केले आहे. यामध्ये पुरुष, महिला आणि युनिसेक्स कपड्यांसह डेनिम, अंडरवेअर आणि विविध अॅक्सेसरीजचा समावेश आहे. प्रत्येक उत्पादनावर ‘फॉर सक्सेसफुल लव्हिंग’ हे विशेष ब्रँडिंग देण्यात आले असून, आधुनिक फॅशन आणि वैयक्तिक अभिव्यक्ती यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
फॅशनपुरता मर्यादित न राहता या सहयोगामध्ये सामाजिक बांधिलकीचाही समावेश करण्यात आला आहे. डिझेल आणि टिंडर यांनी संयुक्तपणे एलजीबीटीक्यूआयए+ हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या Outright International या संस्थेला २ लाख डॉलर्सची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. या निधीपैकी दोन्ही संस्थांनी प्रत्येकी १ लाख डॉलर्सचे योगदान दिले आहे.
या आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून कोलंबिया, दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन आणि फिलिपिन्स या देशांमध्ये रोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायातील व्यक्तींना औपचारिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पाठबळ देणे तसेच करिअर विकासासाठी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करणे हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. डिझेल x टिंडरचे ‘फॉर सक्सेसफुल लव्हिंग’ कलेक्शन २७ मेपासून जगभरातील निवडक डिझेल स्टोअर्स आणि अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. प्रेम, स्वीकार आणि विविधतेचा संदेश देणारा हा उपक्रम फॅशनच्या माध्यमातून सामाजिक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत असून, प्रेमाच्या सर्व रूपांचा उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करतो.