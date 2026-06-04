100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीवर भर! भारत-नॉर्वे बिझनेस समिटमुळे आर्थिक सहकार्याला नवी चालना

ओस्लो : ओस्लो येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भारत-नॉर्वे बिझनेस अँड रिसर्च समिटने द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याचा नवा मानदंड प्रस्थापित केला आहे. भारत आणि नॉर्वेतील उद्योग नेते, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांना एकत्र आणणाऱ्या या परिषदेमुळे हरित ऊर्जा, उच्च-मूल्य उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध झाले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गार स्टोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत भारत-EFTA व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (TEPA) प्रभावीपणे राबविण्यावर विशेष भर देण्यात आला. या कराराद्वारे भारतात सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या परिषदेत सहभागी झालेल्या भारतीय उद्योग नेत्यांमध्ये वेल्थ मेहता इक्विटीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि प्लस५००शी संलग्न असलेले रजत मेहता यांचा समावेश होता. वित्तीय सेवा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत त्यांनी गुंतवणूक संधी, शाश्वत वित्तीय व्यवस्था आणि भारत-नॉर्डिक आर्थिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासंबंधी चर्चांमध्ये सहभाग घेतला.
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राजगीर जेम्स एलएलपीचे संचालक कुणाल नहार यांनी भारताच्या प्रीमियम उत्पादन आणि लक्झरी निर्यात क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्या सहभागातून भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी निर्माण होत असलेल्या नव्या व्यापार संधींवर प्रकाश टाकण्यात आला. गुणवत्ता, कारागिरी आणि शाश्वत विकास यांना प्राधान्य देत जागतिक स्तरावर भारतीय उद्योगांची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यावर त्यांनी भर दिला.
नर्चर एरोस्पेसचे संस्थापक मोहित बाफना यांनी एरोस्पेस, संरक्षण नवोन्मेष, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांशी संबंधित चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांच्या सहभागातून उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारताची वाढती क्षमता तसेच भारत आणि नॉर्वे यांच्यातील संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक सहकार्याच्या वाढत्या संधी अधोरेखित झाल्या.
या परिषदेत रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा समूह, अदानी समूह, लार्सन अँड टुब्रो, नर्चर एरोस्पेस, राजगीर जेम्स एलएलपी आणि वारी ग्रुप यांसारख्या आघाडीच्या भारतीय उद्योग समूहांचे प्रतिनिधित्व होते. भारत फोर्जचे अमित कल्याणी आणि मोहन मेहता ग्रुपचे रमेश मुथा यांच्यासह रजत मेहता, कुणाल नहार आणि मोहित बाफना यांनी गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि व्यावसायिक सहकार्य वाढविण्यासाठी उच्चस्तरीय चर्चांमध्ये सहभाग घेतला.
“नॉर्वेच्या नवोन्मेष क्षमतेचा आणि भारताच्या बाजारपेठीय सामर्थ्याचा संगम अभूतपूर्व आहे. नव्या TEPA कराराच्या माध्यमातून हरित आणि ब्ल्यू इकॉनॉमी क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणूक संधी निर्माण होतील,” असे रजत मेहता यांनी सांगितले. याच विचाराला दुजोरा देत कुणाल नहार यांनी सांगितले की, “EFTA करारामुळे प्रीमियम उद्योग क्षेत्रांसाठी व्यापार आणि सहकार्याचे नवे मार्ग खुले होत आहेत. भारतीय उत्पादन क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि नॉर्वेच्या मजबूत व्यापार व्यवस्थेची सांगड घालून शाश्वत आणि दीर्घकालीन विकासाला चालना मिळेल.” तर मोहित बाफना यांनी एरोस्पेस, संरक्षण आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करत भारत-नॉर्वे भागीदारीमुळे संशोधन, उत्पादन क्षमता, नवोन्मेष आणि पुढील पिढीच्या औद्योगिक परिसंस्थांच्या विकासाला गती मिळेल, असे नमूद केले.
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एका भारतीय पंतप्रधानांची ४३ वर्षांत कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच नॉर्वे भेट होती. पंतप्रधान मोदींना महामहीम राजांकडून ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ (ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट) प्रदान करण्यात आल्याने या भेटीला एका दुर्मिळ सन्मानाचे कोंदण लाभले. भारत जसा आपल्या ‘विकसित भारत’ ध्येयांच्या दिशेने पुढे पाऊल टाकत आहे, तसे या उच्च-स्तरीय आंतरराष्ट्रीय यशाचे रुपांतर एका मजबूत आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासात यशस्वीपणे होईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.