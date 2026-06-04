मोठी अपडेटः तेल – LPG Gas वर सुटकेचा निःश्वास! ट्रम्पचा मदतीचा हात, रशियासह हातमिळवणी करत भारताने पालटवला खेळ

कच्च्या तेलाच्या आयातीत वाढ
भारताला कच्च्या तेलाची आयात वाढवण्यात यश आले आहे. केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, भारताने मे २०२६ मध्ये ४.९ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली, जी मार्च आणि एप्रिलमधील दररोजच्या अंदाजे ४.५ दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त आहे. तथापि, ही आयात फेब्रुवारी २०२६ मधील ५.२ दशलक्ष बॅरलपेक्षा अजूनही कमी आहे. तेल पुरवठ्यातील या वाढीमध्ये रशियाने मोठी भूमिका बजावली आहे. होर्मुझवरील नाकेबंदीच्या काळात रशियाने भारताला तेल पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. रशिया व्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) भारताचा दुसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे.
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केवळ तेलच नाही, तर एलपीजी आणि एलएनजी गॅसचा पुरवठाही वाढला
आपण सर्वांनी LPG सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा पाहिल्या. संकटामुळे, सरकारने एलपीजी सिलेंडरच्या किमती आणि नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. पुरवठ्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी, सरकारने एक सर्वसमावेशक योजना विकसित केली आणि आयात वाढवण्यासाठी पुरवठ्यात विविधता आणली. परिणामी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळे असूनही भारताचा एलपीजी पुरवठा वाढला आहे. मे महिन्यात एलपीजी आयात १-१.२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली. तथापि, हे प्रमाण जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मधील २ दशलक्ष टनांपेक्षा अजूनही कमी आहे.
अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार बनला
अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार बनला आहे. अमेरिकेकडून एलपीजी आयात वाढवून, भारताने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यास मदत केली आहे, ज्यामुळे मागणी पूर्ण होण्यास मदत होत आहे. अमेरिकेने कतार आणि कुवेतसारख्या आखाती देशांना मागे टाकून भारताचा सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार बनला आहे.
केप्लर या डेटा ॲनालिटिक्स फर्मच्या आकडेवारीनुसार, मे २०२६ मध्ये भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा ५५ टक्के होता, जो फेब्रुवारीमध्ये केवळ १४ टक्के होता. भारताने मे महिन्यात अमेरिकेकडून ६६६,००० मेट्रिक टन एलपीजी खरेदी केला. युद्धामुळे संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि कतार यांसारख्या आखाती देशांकडून होणाऱ्या आयातीतही घट झाली. मे महिन्यात आखाती देशांकडून होणारी एलपीजी आयात ८१ टक्क्यांवरून केवळ १६ टक्क्यांपर्यंत घसरली. युद्धामुळे भारताच्या एलएनजी पुरवठ्यात आखाती देशांचा वाटाही कमी झाला आणि या शर्यतीतही अमेरिकेने बाजी मारली.
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