Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Big Update On Oil Lpg Cylinder Petrol Diesel India Oil Lpg Supply Usa Is Big Supplier

मोठी अपडेटः तेल – LPG Gas वर सुटकेचा निःश्वास! ट्रम्पचा मदतीचा हात, रशियासह हातमिळवणी करत भारताने पालटवला खेळ

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी एक मोठी योजना आखली आणि त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. भारताच्या तेल आणि वायू आयातीत मोठी वाढ झाली आहे.

LPG - Oil बाबत आता मोठी अपडेट (फोटो सौजन्य - iStock)

LPG - Oil बाबत आता मोठी अपडेट (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारताची तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी मोठी योजना 
  • आयातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ 
  • होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची योजना 
इराण युद्ध आणि होर्मुझवरील नाकेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या एलपीजी पुरवठा आणि मागणीबाबत महत्त्वपूर्ण घडामोडी समोर आल्या आहेत. पुरवठ्याच्या संकटात, भारताने आपल्या एलपीजी, एलएनजी आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीत पूर्णपणे बदल केला आहे. केप्लरच्या जहाज-ट्रॅकिंग डेटामधील नवीनतम आकडेवारी नक्की काय सांगते हे आपण या बातमीतून जाणून घेऊया. 

कच्च्या तेलाच्या आयातीत वाढ

भारताला कच्च्या तेलाची आयात वाढवण्यात यश आले आहे. केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, भारताने मे २०२६ मध्ये ४.९ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली, जी मार्च आणि एप्रिलमधील दररोजच्या अंदाजे ४.५ दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त आहे. तथापि, ही आयात फेब्रुवारी २०२६ मधील ५.२ दशलक्ष बॅरलपेक्षा अजूनही कमी आहे. तेल पुरवठ्यातील या वाढीमध्ये रशियाने मोठी भूमिका बजावली आहे. होर्मुझवरील नाकेबंदीच्या काळात रशियाने भारताला तेल पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. रशिया व्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) भारताचा दुसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे.

इराण-अमेरिका युद्धाचा सर्वसामान्यांवर होतोय परिणाम; इंधनाच्या दरानंतर आता खाद्यतेलाचे दरही वाढले

केवळ तेलच नाही, तर एलपीजी आणि एलएनजी गॅसचा पुरवठाही वाढला

आपण सर्वांनी LPG सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा पाहिल्या. संकटामुळे, सरकारने एलपीजी सिलेंडरच्या किमती आणि नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. पुरवठ्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी, सरकारने एक सर्वसमावेशक योजना विकसित केली आणि आयात वाढवण्यासाठी पुरवठ्यात विविधता आणली. परिणामी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळे असूनही भारताचा एलपीजी पुरवठा वाढला आहे. मे महिन्यात एलपीजी आयात १-१.२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली. तथापि, हे प्रमाण जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मधील २ दशलक्ष टनांपेक्षा अजूनही कमी आहे.

अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार बनला

अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार बनला आहे. अमेरिकेकडून एलपीजी आयात वाढवून, भारताने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यास मदत केली आहे, ज्यामुळे मागणी पूर्ण होण्यास मदत होत आहे. अमेरिकेने कतार आणि कुवेतसारख्या आखाती देशांना मागे टाकून भारताचा सर्वात मोठा एलपीजी पुरवठादार बनला आहे. 

केप्लर या डेटा ॲनालिटिक्स फर्मच्या आकडेवारीनुसार, मे २०२६ मध्ये भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा ५५ टक्के होता, जो फेब्रुवारीमध्ये केवळ १४ टक्के होता. भारताने मे महिन्यात अमेरिकेकडून ६६६,००० मेट्रिक टन एलपीजी खरेदी केला. युद्धामुळे संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि कतार यांसारख्या आखाती देशांकडून होणाऱ्या आयातीतही घट झाली. मे महिन्यात आखाती देशांकडून होणारी एलपीजी आयात ८१ टक्क्यांवरून केवळ १६ टक्क्यांपर्यंत घसरली. युद्धामुळे भारताच्या एलएनजी पुरवठ्यात आखाती देशांचा वाटाही कमी झाला आणि या शर्यतीतही अमेरिकेने बाजी मारली.

पुन्हा वाढल्या… LPG सिलिंडरच्या किमती दुप्पट; जानेवारीपासून 7 वेळा दरवाढ, जाणून घ्या ताजे दर

Web Title: Big update on oil lpg cylinder petrol diesel india oil lpg supply usa is big supplier

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 03:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ATF Price: कितीही वाढो महागाई, Air India आणि IndiGo साठी 75.6 रुपये लीटर ATF; सरकारची खास भेट
1

ATF Price: कितीही वाढो महागाई, Air India आणि IndiGo साठी 75.6 रुपये लीटर ATF; सरकारची खास भेट

Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?
2

Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Share Market Fall: धाडकन कोसळला शेअर बाजार, सलग दुसऱ्या दिवशी Sensex 500 अंकानी घसरला; इन्फोसिस – सनफार्मावर गदा
3

Share Market Fall: धाडकन कोसळला शेअर बाजार, सलग दुसऱ्या दिवशी Sensex 500 अंकानी घसरला; इन्फोसिस – सनफार्मावर गदा

इंडिया पोस्ट आणि कव्हरश्युअरचा मोठा उपक्रम; अंतर्देशीय पत्राद्वारे आता घरोघरी पोहोचणार विमा साक्षरतेचा संदेश!
4

इंडिया पोस्ट आणि कव्हरश्युअरचा मोठा उपक्रम; अंतर्देशीय पत्राद्वारे आता घरोघरी पोहोचणार विमा साक्षरतेचा संदेश!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठी अपडेटः तेल – LPG Gas वर सुटकेचा निःश्वास! ट्रम्पचा मदतीचा हात, रशियासह हातमिळवणी करत भारताने पालटवला खेळ

मोठी अपडेटः तेल – LPG Gas वर सुटकेचा निःश्वास! ट्रम्पचा मदतीचा हात, रशियासह हातमिळवणी करत भारताने पालटवला खेळ

Jun 04, 2026 | 03:28 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
ट्वीशा शर्मा प्रकरणाची पुनरावृत्ती! 3 कोटींच्या हुंड्यानंतर केली 2 कोटींची मागणी, मुलीने संपवलं आयुष्य; सैनिक नवऱ्यावर FIR दाखल

ट्वीशा शर्मा प्रकरणाची पुनरावृत्ती! 3 कोटींच्या हुंड्यानंतर केली 2 कोटींची मागणी, मुलीने संपवलं आयुष्य; सैनिक नवऱ्यावर FIR दाखल

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
‘मुंढे साखर आयुक्त झाल्यास कारखानदार सरळ होतील’, तुकाराम मुंढेंच्या समर्थनार्थ पंढरपुरात दूध अभिषेक; शेतकऱ्यांचा मोठा दावा

‘मुंढे साखर आयुक्त झाल्यास कारखानदार सरळ होतील’, तुकाराम मुंढेंच्या समर्थनार्थ पंढरपुरात दूध अभिषेक; शेतकऱ्यांचा मोठा दावा

Jun 04, 2026 | 03:24 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
”मला भीती होती की..”, व्हायरल स्टोरीमुळे रंगलेल्या चर्चांवर नुसरत भरुचाने सोडलं मौन, संताप व्यक्त करत म्हणाली…

”मला भीती होती की..”, व्हायरल स्टोरीमुळे रंगलेल्या चर्चांवर नुसरत भरुचाने सोडलं मौन, संताप व्यक्त करत म्हणाली…

Jun 04, 2026 | 03:17 PM
गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड; दौंड उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल…

गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड; दौंड उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल…

Jun 04, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM