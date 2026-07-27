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Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट; काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर घाटमाथ्यावर…, IMD चा अलर्ट काय?

Updated On: Jul 27, 2026 | 09:28 PM IST
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सारांश

सोमवारी पहाटे हलक्या सरींनी सुरुवात झाल्यानंतर दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास पावसाचा जोर अचानक वाढला. त्यानंतर सलग दोन ते तीन तास शहरातील विविध भागांत जोरदार पाऊस झाला.

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट; काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर घाटमाथ्यावर…, IMD चा अलर्ट काय?

राज्यात जोरदार पावसाचा अंदाज (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • पुण्यात पावसाची दमदार हजेरी
  • वाहतूक कोंडीत नागरिकांची तारांबळ
  • वीजपुरवठा खंडित झाल्याने जनजीवन विस्कळीत 
पुणे/सुनयना सोनवणे: दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर सोमवारी (ता. २७) दुपारच्या सुमारास पुणे शहर आणि परिसरात मुसळधार पावसाने दमदार पुनरागमन केले. अवघ्या दोन-तीन तासांच्या जोरदार सरींमुळे शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचले, तर ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला. काही सखल भागांत पाणी साचल्याने आणि काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाल्याने जनजीवन काही काळ विस्कळीत झाले.

सोमवारी पहाटे हलक्या सरींनी सुरुवात झाल्यानंतर दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास पावसाचा जोर अचानक वाढला. त्यानंतर सलग दोन ते तीन तास शहरातील विविध भागांत जोरदार पाऊस झाला. कोथरूड, डेक्कन, शिवाजीनगर, सिंहगड रस्ता, बाणेर, औंध, बालेवाडी, स्वारगेट, धनकवडी, कात्रज, हडपसर, कोंढवा, बावधन, पाषाण, बिबवेवाडी, लोहगाव, विश्रांतवाडी, म्हाळुंगे, सूस रस्ता, खडकवासला, उंड्री आणि खराडी परिसरात मुसळधार सरी कोसळल्या.

मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले. पाण्याखाली खड्डे झाकले गेल्याने वाहनचालकांना, विशेषतः दुचाकीस्वारांना, मोठी कसरत करावी लागली. अनेक ठिकाणी वाहने संथ गतीने सरकल्याने प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली. कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या नागरिकांना नेहमीपेक्षा अधिक वेळ प्रवास करावा लागला.

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वायव्य बंगालच्या उपसागरात तसेच पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा किनारपट्टीलगत तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय झाले आहे. त्यामुळे आजपासून पुढील चार ते पाच दिवस कोकण-गोव्यात बहुतांश ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात पुढील तीन दिवस अनेक ठिकाणी, तर विदर्भात काही ठिकाणी आणि त्यानंतर पुढील तीन ते चार दिवस अनेक भागांत पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

पुणे शहरात सोमवारी कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.४ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. मंगळवारी (ता. २८) कमाल तापमान २८ अंश, किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता असून, आकाश अंशतः ढगाळ राहून खूप हलक्या ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. तर घाट विभागात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने तेथे हवामान विभागाकडून ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.

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 पावसाची नोंद (मिमी मध्ये)
चिंचवड – १२
पाषाण – १२
शिवाजीनगर – ११.७
कोरेगाव पार्क – ११
दापोडी – ३.५
हडपसर – २.५
एनडीए – २

Web Title: Heavy rain in pune imd alert to maharashtra latest weather updates yellow alert

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Published On: Jul 27, 2026 | 09:26 PM

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