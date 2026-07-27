शामगावला दूध भेसळीवरील अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, भेसळयुक्त दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत

मसूर : शामगाव ता कराड येथील भेसळयुक्त दूध तयार करणाऱ्या दाम्पत्याला रंगेहात पकडले. या कारवाईत भेसळयुक्त दूध तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य जप्त करण्यात आले. या प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्रीमती वंदना विठ्ठल रुपणवर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कराड तालुक्यातील मसूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दूध भेसळीविरोधात अन्न सुरक्षा व औषध प्रशासन विभागाने पहिल्यांदाच मोठी कारवाई केली आहे.
२७ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ८.३० वाजता शामगाव गावच्या हद्दीतील ओंकनाथ मंदिराच्या मागे यशवंत फाटक यांच्या राहत्या घरावर अन्न सुरक्षा विभागाने मसूर पोलिसांच्या मदतीने छापा टाकला. या वेळी महेश यशवंत फाटक (वय ४४) व स्वाती महेश फाटक (वय ३८), रा. शामगाव, ता. कराड हे भेसळयुक्त दूध तयार करताना आढळून आले.
कारवाई दरम्यान केशरी रंगाच्या किटलीतील ३ लिटर व गुलाबी रंगाच्या किटलीतील २ लिटर म्हशीचे दूध, रिफाइंड पामोलीन तेल, पांढऱ्या रंगाची संशयित पावडर, पांढऱ्या रंगाचे द्रव, सुजाता कंपनीचा मिक्सर व त्याचे भांडे, सुमित कंपनीचा हँड ब्लेंडर आदींसह भेसळीसाठी वापरण्यात आलेले सुमारे ₹६,९७१ किमतीचे साहित्य जप्त करण्यात आले. कृत्रिम म्हशीचे दूध, रिफाइंड पामोलीन तेल, संशयित पावडर व तयार केलेले द्रव हे मानवी आरोग्यास घातक व असुरक्षित असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर सर्व नमुने तपासणीसाठी जप्त करण्यात आले.
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संशयित पुरवठादार व भेसळयुक्त दूध कोणतीही चाचणी न करता स्विकारणारे ओम डेअरी, राजाचे कुर्ले (ता. खटाव) येथील संचालक, मालक व भागीदार यांनी जाणीवपूर्वक संगनमत करून सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. भेसळीसाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्याचा पुरवठादार कोण आहे, याची माहितीही आरोपींकडून देण्यात आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ही कारवाई उंब्रज पोलीस ठाण्याचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे सपोनि पंकज पवार, पोलीस उपनिरीक्षक सुधाकर भोसले, हवालदार महेश लावंड, बाळासो कोळेकर, सुनील पन्हाळे, अशोक पाटील, सुप्रिया इंगवले यांनी केली. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सपोनि पंकज पवार करीत आहेत.
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या प्रकरणाचा तपास आता भेसळीच्या संपूर्ण साखळीपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने सुरू आहे. पुरवठादार, दूध संकलन व वितरण व्यवस्थेतील संबंधित व्यक्तींचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या रॅकेटमधील आणखी काही जण तपासाच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.