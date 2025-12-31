Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Digital Age The Use Of Atms Has Decreased A Major Revelation From The Rbi

RBI News: डिजिटल युगात एटीएमचा वापर झाला कमी; आरबीआयचा मोठा खुलासा

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात वर्षात रोख रक्कम काढण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एटीएमची संख्या थोडीशी कमी झाली, तर बँक शाखांची संख्या वाढली. याबद्दल वाचा सविस्तर बातमी

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:41 AM
RBI News: डिजिटल युगात एटीएमचा वापर झाला कमी; आरबीआयचा मोठा खुलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

RBI News: डिजिटल युगात एटीएमचा वापर झाला कमी; आरबीआयचा मोठा खुलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • रिझर्व्ह बँकेने केला मोठा खुलासा
  • एटीएमच्या संख्येत झाली किंचित घट
  • देशभर बँकांच्या शाखा वाढल्या
RBI News: आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात वर्षात रोख रक्कम काढण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एटीएमची संख्या थोडीशी कमी झाली, तर बँक शाखांची संख्या वाढली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका अहवालात हे सांगितले, मार्च २०२५ पर्यंत देशभरात एकूण २५१,०५७ एटीएम सक्रिय होते, जे एका वर्षांपूर्वीच्या २५३,४१७ होते. खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या एटीएम नेटवर्कमध्ये तुलनेने मोठी घट झाली आहे. खाजगी बँकांचे एटीएम गेल्या वर्षी ७९,८८४ वरून ७७, ११७ पर्यंत घसरले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एटीएम गेल्या वर्षी १,३४,६९४ वरून १,३३,५४४ पर्यंत घसरले. अहवालात म्हटले आहे की, एटीएम संख्येत घट प्रामुख्याने वाढत्या डिजिटलायझेशन आणि दोन्ही प्रकारच्या बँकांनी एटीएम बंद केल्यामुळे झाली.

हेही वाचा: Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देतील फायदा? गुंतवणूक करण्याआधी जाणून घ्या

तथापि, या काळात स्वतंत्रपणे चालवल्या जाणाऱ्या व्हाईट-लेबल एटीएमची संख्या ३६,२१६ पर्यंत वाढली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एटीएम ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी आणि महानगरीय भागात समान प्रमाणात वितरीत केले जातात, तर खाजगी आणि परदेशी बँकांनी प्रामुख्याने शहरी आणि महानगरीय क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात बैंक शाखांची संख्या १६४,००० पर्यंत वाढली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत २.८ टक्के वाढ आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी नवीन शाखा उघडण्यात सक्रिय भूमिका बजावली, ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात त्यांच्या दोन तृतीयांश नवीन शाखा उघडल्या.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? वर्षा अखेरीस चांदीचे दर पुन्हा चर्चेत!

नवीन शाखांमध्ये खासगी बँकेचा वाटा घसरला
नवीन शाखांमध्ये खासगी बँकांचा वाटा ६७.३ टक्क्यांवरून ५१.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला. अहवालानुसार, बेसिक सेव्हिंग्ज बैंक डिपॉझिट अकाउंट्स बीएसबीडीए) ची संख्या ७२४ दशलक्ष झाली आहे आणि एकूण देवी ३.३ लाख कोटीवर पोहोचल्या आहेत. यापैकी बहुतेक खाती बैंक करस्पॉन्डेंट मॉडेलद्वारे चालवली जातात. ठेव विम्याची मर्यादा ५ लाखांवरून वाढवण्याचा विचार केला जात असला तरी, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अखेरीस ९७.६ टक्के बैंक खाती या विम्याने व्यापली गेली होती. वाढत्या तंत्रज्ञानाचा बँक क्षेत्रात देखील प्रगती करत आहे.

Web Title: Digital age the use of atms has decreased a major revelation from the rbi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Reliance Industries Stock fall: रिलायन्स मार्केट कॅपवर धक्का! शेअरमध्ये अंदाजे ४.२०% ची मोठी घसरण
1

Reliance Industries Stock fall: रिलायन्स मार्केट कॅपवर धक्का! शेअरमध्ये अंदाजे ४.२०% ची मोठी घसरण

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य
2

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती
3

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती

ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल
4

ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM