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DMart चा बाजारात धुमाकूळ! एका तिमाहीत कमावला 935 कोटींचा नफा; उभारणार 1000 कोटींचे फंड, आता नवा प्लॅन…

Updated On: Jul 12, 2026 | 01:15 PM IST
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सारांश

DMart कंपनीने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कमालीचा नफा कमावला आहे. कंपनीने ९३५.७७ कोटी रुपयांचा स्टँडअलोन नफा नोंदवण्यासोबतच भविष्यातील विस्तारासाठी तब्बल ₹१,००० कोटींचे कर्ज भांडवल उभारण्यास मंजुरी दिली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • DMart चा बाजारात धुमाकूळ!
  • एका तिमाहीत कमावला 935 कोटींचा नफा
  • उभारणार 1000 कोटींचे फंड
DMart: दिग्गज गुंतवणूकदार राधाकिशन दमानी यांच्या एव्हेन्यू सुपरमार्ट्स म्हणजेच DMart कंपनीने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कमालीचा नफा कमावला आहे. नुकताच त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत मजबूत आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीच्या नफा आणि महसुलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. देशभरातील DMart रिटेल स्टोअर साखळीचे संचालन याच कंपनीमार्फत केले जाते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीत कंपनीची आर्थिक कामगिरी बरीच चांगली राहिली आहे.

नफा आणि महसुलात मोठी वाढ

आकडेवारीनुसार, कंपनीचा निव्वळ नफा गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ₹८२९.७३ कोटींवरून १९३५.७७ कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजेच नफ्यात सुमारे १२.८ टक्के वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, कंपनीचा एकूण महसूल ₹१५,९३२.१२ कोटींवरून ₹१८,३४३.४९ कोटींवर वाढला असून, महसुलातही उल्लेखनीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

“आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत PAT मार्जिन ४.६% होता, तर आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत तो ४.७% होता,” असे कंपनीने शनिवारी संध्याकाळी आपल्या कमाईच्या निवेदनात म्हटले आहे.जून तिमाहीत ॲव्हेन्यू सुपरमार्ट्सचा एकूण खर्च १५.११ टक्क्यांनी वाढून ₹१७,६३७.१७ कोटी झाला. इतर उत्पन्नासह, कंपनीचे एकूण उत्पन्न ₹१८,८२०.३१ कोटी होते, जे जून तिमाहीच्या तुलनेत १४.९ टक्क्यांनी वाढले आहे.

विस्तारासाठी ₹१,००० कोटी उभारणार

कंपनीच्या संचालक मंडळाने व्यवसाय विस्तारासाठी निधी उभारण्यासही मंजुरी दिली आहे. Avenue Supermarts प्रायव्हेट प्लेसमेंटद्वारे नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स जारी करून ₹१,००० कोटींपर्यंत निधी उभारणार असल्याचं समोर येत आहे. ही रक्कम एक किंवा अधिक टप्प्यांत उभारली जाणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

व्यवस्थापनात मोठे बदल

कंपनीने वरिष्ठ व्यवस्थापनात काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. ललित आहुजा यांची १३ जुलै २०२६ पासून मुख्य कार्यकारी संचालन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना फिलिप्स, डाबर आणि अॅपल यांसारख्या कंपन्यांमध्ये २८ वर्षांचा अनुभव आहे. तसेच, भास्करन एन यांची पुन्हा एकदा पूर्णवेळ संचालक आणि COO म्हणून नियुक्ती करण्यास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यांचा नवीन कार्यकाळ १७ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मे २०२८ असा असेल.

Web Title: Dmart takes market by storm earns profit 935 crore a single quarter

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Published On: Jul 12, 2026 | 01:15 PM

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