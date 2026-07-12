केसांच्या वाढीसाठी गोळ्या औषध खात असाल तर थांबा! घरगुती पद्धतीने बनवा नॅचरल बायोटीनची गोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

वातावरणात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, जंक फूडचे अतिसेवन आणि चुकीच्या हेअर केअरचा वापर केल्यामुळे केसांच्या समस्या वाढतात. केस गळणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. पण वेळीच लक्ष न दिल्यास अतिशय गंभीर होण्याची शक्यता असते. केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा, केस तुटणे किंवा टाळूवर इन्फेक्शन वाढल्यानंतर वेगवेगळ्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर केला जातो. तर केस घनदाट आणि मजबूत होण्यासाठी महिला डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करतात. यासोबतच सोशल मीडियावर किंवा इतर ठिकाणी दाखवल्या जाणाऱ्या बायोटीनयुक्त गोळ्या सुद्धा खाल्ल्या जातात. बायोटीनयुक्त गोळ्या खाण्याचा ट्रेंड मागील काही वर्षांमध्ये वाढला आहे. या गोळ्या तात्पुरत्या केसांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करतात. मात्र काही दिवसांनंतर केस पुन्हा एकदा होते तसेच होऊन जातात.(फोटो सौजन्य – istock)
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बायोटीनयुक्त गोळ्यांमध्ये रिफाईंड शुगर, प्रिजर्व्हेटिव्ह आणि कुत्रिम रंगांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. या गोळ्या चवीला अतिशय सुंदर लागत असल्या तरीसुद्धा काही दिवसानंतर त्याचे परिणाम दिसू लागतात. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला घरीच बायोटीन असलेल्या गोळ्या बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या गोळ्या केसांच्या गुणवत्तेवर सकारात्मक परिणाम करतात आणि केसांची वाढ होण्यास मदत करतील. संत्री, बेरीज, अनफ्लेवर्ड जिलेटिन, मध आणि तुमच्या आवडीचे कोणतेही बायोटीनयुक्त सप्लीमेंटस वापरून घरात गोळ्या तयार करू शकता. या गोळ्यांचा शरीरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. महिनाभर नियमित बायोटीनयुक्त घरी बनवलेल्या गोळ्या खाल्ल्यास केसांची वाढ होईल.
गोळी तयार करण्यासाठी मोसंबी, संत्रीचा रस काढून कढईमध्ये घाला. रस व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर त्यात जिलेटिन आणि मध मिक्स करून घट्टसर मिश्रण तयार करा. तयार केलेल्या मिश्रणात बायोटीनच्या टॅब्लेटची पावडर घालून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा. तयार केलेले मिश्रण सिलिकॉन मोल्डमध्ये घालून २ तासांसाठी फ्रिजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवा. तयार केलेल्या गोळ्या बंद हवेच्या डब्यात ठेवल्यास महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहतील. नियमित सकाळी उठल्यानंतर एक गोळी घेतल्यास महिनाभरात परिणाम दिसून येईल. या गोळ्या खाल्ल्यामुळे शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही, तर भरमसाट फायदे होतील.
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विटामिन बी ७ हे शरीरात कॅरोटीन नावाच्या प्रोटीनचे उत्पादन वाढवण्यास मदत करते. ज्याच्या प्राणनामुळे केसांची वाढ होऊन केस घनदाट होतात. बायोटीन केवळ केसांसाठीच नाहीतर त्वचा, नखांसाठी सुद्धा आवश्यक आहे. बायोटीन युक्त गोळी खाण्यासोबतच आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. बदाम, अक्रोड, पालक आणि रताळ्यांमध्ये खूप जास्त बायोटिन आढळून येते. केसांची वाढ केवळ बायोटीनवर नाहीतर ओमेगा-3 फॅटी एसिड, आयर्न, जिंक इत्यादी घटकांवर सुद्धा अवलंबून असते. त्यामुळे आहारात वेगवेगळे पदार्थ खावेत.