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Pravin Tarde Proposal Video : ‘हीरोइनने मला 100 कोटी दिले…’ भर पार्टीमध्ये गुडघ्यावर बसत तरडेंनी केलं प्रपोज, VIDEO व्हायरल

Updated On: Jul 12, 2026 | 12:36 PM IST
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सारांश

Pravin Tarde Proposal: 'देऊळ बंद २'च्या यशानंतर झालेल्या सन्मान सोहळ्यात प्रवीण तरडेंनी पत्नी स्नेहल तरडे यांना गुडघ्यावर बसून प्रपोज केलं. त्यांचा हा रोमँटिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Pravin Tarde Proposal: मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे सध्या ‘देऊळ बंद २’च्या यशामुळे चर्चेत आहेत. दमदार लेखन, दिग्दर्शन आणि अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. ‘मुळशी पॅटर्न’, ‘सरसेनापती हंबीरराव’, ‘धर्मवीर’, ‘देऊळ बंद’ आणि आता ‘देऊळ बंद २’ या चित्रपटांच्या माध्यमातून त्यांनी यशाचा नवा टप्पा गाठला आहे.

अलीकडेच ‘देऊळ बंद २’ने १०० कोटी रुपयांच्या कमाईचा टप्पा पार केल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी पुण्यात विशेष सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला राजकीय, सामाजिक आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली. चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमचा गौरव करण्यात आला.

मात्र या सोहळ्यात सर्वाधिक चर्चेत राहिला तो प्रवीण तरडे आणि त्यांच्या पत्नी स्नेहल तरडे यांचा एक खास क्षण. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये प्रवीण तरडे पत्नीसमोर गुडघ्यावर बसून गुलाबाचं फूल देत पुन्हा एकदा प्रपोज करताना दिसत आहेत. हा रोमँटिक क्षण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

यावेळी प्रवीण तरडे म्हणाले, “या हिरोईनने मला १०० कोटी दिले.” त्यानंतर विनोदी अंदाजात ते म्हणाले, “आता ती माझ्या सिनेमात नसेल, कारण १०० कोटींची हिरोईन मला परवडणार नाही.”

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यावर स्नेहल तरडे यांनीही तितक्याच मिश्कील शैलीत उत्तर दिलं. त्या म्हणाल्या, “असं वाटतंय का मी तुला दुसऱ्या कोणासोबत चित्रपट करू देईन? इतर कोणताही रोल चालेल, पण तुझ्या बायकोच्या भूमिकेसाठी दुसरी कोण चालणार नाही.”

त्यावर प्रवीण तरडेही हसत म्हणाले, “मग इथून पुढे मी ‘बायको नसलेला नवरा’ असा सिनेमा करेन.”

यावेळी त्यांनी आणखी एक खास आठवणही सांगितली. कॉलेजच्या दिवसांत स्नेहल यांना कधीच गुलाबाचं फूल देता आलं नव्हतं, त्यामुळे आज सर्वांसमोर ते स्वप्न पूर्ण झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

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यावेळी त्यांच्या लग्नाच्या तारखेबद्दल विचारलं असता, प्रवीण तरडे क्षणभर गोंधळले आणि चुकीची तारीख सांगितली. त्यावर स्नेहल तरडे हसत म्हणाल्या, “आठवा… आठवा तरडे!” हा मजेशीर प्रसंगही उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवून गेला.

Web Title: Pravin tarde goes down on one knee to propose to his wife again says this heroine gave me 100 crore expressing his love

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Published On: Jul 12, 2026 | 12:36 PM

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