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Sensex मध्ये Reliance चा धुमाकूळ! शेअर्समध्ये मोठी उसळी; पाहा मुकेश अंबानींची नेटवर्थ कुठपर्यंत पोहोचली?

Updated On: Jul 11, 2026 | 07:58 PM IST
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सारांश

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी दिसून आली आहे. त्यामुळे आशियातील सर्वात मोठे अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्या नेटवर्थमध्ये म्हणजेच एकूण संपत्तीमध्ये देखील मोठी वाढ झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Sensex मध्ये Reliance चा धुमाकूळ!
  • शेअर्समध्ये मोठी उसळी
  • मुकेश अंबानींची नेटवर्थ कुठपर्यंत पोहोचली?
शेअरबाजारात उतार-चढाव सुरुच असतो. त्यामुळे शेअर्सची खरेदी विक्री होत असते आणि त्याचा फायदा कंपनीच्या मालकांनाही तितकाच होत असतो. शुक्रवारी देशांतर्गत शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी तेजी दिसून आली. सेन्सेक्समधील शेअर्समध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर २.२८% च्या सर्वाधिक वाढीसह बंद झाला. यामुळे कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्या निव्वळ संपत्तीत १.९७ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, अंबानींची निव्वळ संपत्ती आता ८६.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. पण यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत २१.१ अब्ज डॉलर्सची घट झाली असून, ते जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत २३ व्या क्रमांकावर आहेत. नेमकी आकडेवारी काय सांगते?

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देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी असलेल्या रिलायन्सचा पहिल्या तिमाहीचा निकाल १७ जुलै रोजी जाहीर होणार आहे. शुक्रवारी BSE वर कंपनीचा शेअर ₹१,२९४.७५ वर उघडला. व्यवहारादरम्यान तो ₹१,३११ पर्यंत वाढला आणि अखेरीस २.२८% वाढीसह ₹१,३०८.८५ वर बंद झाला. त्याचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ₹१,६११.२० आणि नीचांक ₹१,२५३.६५ आहे.

गौतम अदानींची एकूण संपत्ती

भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी यांच्या एकूण संपत्तीत शुक्रवारी २.५८ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. ११९ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण संपत्तीसह ते जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत १७ व्या क्रमांकावर कायम आहेत. भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे औद्योगिक घराणे असलेल्या अदानी समूहाच्या अध्यक्षांच्या एकूण संपत्तीत यावर्षी ३४.४ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.

इलॉन मस्कची संपत्ती

९१३ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह इलॉन मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. शुक्रवारी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत ३४.६ अब्ज डॉलर्सची घट झाली. गुगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज (३०५ अब्ज डॉलर्स) दुसऱ्या, तर सर्गेई ब्रिन (२८३ अब्ज डॉलर्स) तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस २६७ अब्ज डॉलर्ससह चौथ्या, तर फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग (२३७ अब्ज डॉलर्स) पाचव्या क्रमांकावर आहेत.

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Web Title: Reliance rampage in sensex what level mukesh ambanis net worth has reached

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Published On: Jul 11, 2026 | 07:58 PM

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