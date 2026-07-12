रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Shraddha Walkar Murder Case Court Postpones Hearing After Aaftab Poonawala Seeks Time For Ma Exam

Shraddha Walkar Murder Case: एमए परिक्षेसाठी आरोपी आफताबची याचिका मंजूर, २० जुलैची सुनावणी कोर्टाने पुढे ढकलली

Updated On: Jul 12, 2026 | 01:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

Crime News : देशातील सर्वात चर्चित हत्याकांड श्रद्धा वालकरच्या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. आरोपी आफताबने परिक्षेचे कारण पुढे करत २० जुलैच्या सुनावणीला रद्द करण्याची विनवणी केली असून साकेत न्यायालयानेही त्याच्या याचिकेला मान्यता दिली आहे.

Shraddha Walkar Murder Case: एमए परिक्षेसाठी आरोपी आफताबची याचिका मंजूर, २० जुलैची सुनावणी कोर्टाने पुढे ढकलली

Shraddha Walkar Murder Case

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आरोपीच्या एमए परीक्षेमुळे 20 जुलैची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
  • न्यायालयाने याचिका स्वीकारून नवीन सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित केलेली नाही.
  • आरोपी सध्या तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत असून तेथील परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देणार आहे.
नवी दिल्लीतील श्रद्धा वालकर हत्याकांडाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. या प्रकरणात आरोपीला अद्यापही शिक्षा ठोठावण्यात आली नसून २० जुलै रोजी न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीला पुन्हा एकदा रद्द करण्यात आलं आहे. माहितीनुसार, आरोपी आफताब अमीन पूनावालाने त्याच दिवशी होणाऱ्या त्याच्या एमए (समाजशास्त्र) परिक्षेचे कारण पुढे करत सुनावणीला पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. साकेत न्यायालयानेही त्याची याचिका स्वीकारत २० जुलैच्या सुनावणीला रद्द केले आहे. ही सुनावणी नंतर होणार असून याची नवीन तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.

आधी बिर्याणी खाल्ली आणि मग १७ वर्षीय प्रेयसीची केली हत्या, १२ वेळा चाकूने वार अन्… प्रश्नपत्रिकेच्या मदतीने प्रियकराला अटक

कोर्टाने आरोपीचा याचिका स्वीकारली

या प्रकरणाची सुनावणी करणारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरगुरविंदर सिंग जग्गी यांनी, आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करत २० जुलैची नियोजित सुनावणी रद्द केली. न्यायालयाने यावेळी नमूद केले की, आरोपीची एमएची परिक्षा असल्याकारणाने त्या दिवशी कायदेशीर कार्यवाही करणे शक्य होणार नाही.

तिहार जेलमध्ये आफताब देणार परिक्षा

आफताब अमीन पूनावाला सध्या श्रद्धा वालकर हत्याप्रकरणात दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याची एमएची परिक्षा तिहार तुरुंग परिसरातील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या (IGNOU) परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.

Beed Crime: बीडमध्ये मध्यरात्री थरार! किरकोळ वादातून 21 वर्षीय तरुणाचा चाकूने निर्घृण खून

२०२२ मधील चर्चेत हत्याकांडाचा आरोप

आफताब अमीन पूनावाला याच्यावर गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकरच्या हत्येचा आरोप आहे. दिल्लीतील छत्तरपूर येथे श्रद्धाची हत्या करण्यात आली आणि नंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने तिच्या मृतदेहाचे ३५ तुकडे करत त्यांना दिल्लीच्या वेगवेगळ्या जंगलात फेकून दिले. वडिलांनी बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं आणि पुराव्यांच्या आधारावर पोलिसांनी आफताबला अटक केली. या प्रकरणी साकेत न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

 

Web Title: Shraddha walkar murder case court postpones hearing after aaftab poonawala seeks time for ma exam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 01:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आधी बिर्याणी खाल्ली आणि मग १७ वर्षीय प्रेयसीची केली हत्या, १२ वेळा चाकूने वार अन्… प्रश्नपत्रिकेच्या मदतीने प्रियकराला अटक
1

आधी बिर्याणी खाल्ली आणि मग १७ वर्षीय प्रेयसीची केली हत्या, १२ वेळा चाकूने वार अन्… प्रश्नपत्रिकेच्या मदतीने प्रियकराला अटक

Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले
2

Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले

Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह
3

Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह

Mira Bhayandar Drugs Case: धक्कादायक! शाळेबाहेर खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई
4

Mira Bhayandar Drugs Case: धक्कादायक! शाळेबाहेर खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shraddha Walkar Murder Case: एमए परिक्षेसाठी आरोपी आफताबची याचिका मंजूर, २० जुलैची सुनावणी कोर्टाने पुढे ढकलली

Shraddha Walkar Murder Case: एमए परिक्षेसाठी आरोपी आफताबची याचिका मंजूर, २० जुलैची सुनावणी कोर्टाने पुढे ढकलली

Jul 12, 2026 | 01:12 PM
Father Emir: कतारला नवी ओळख देणारे शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचे निधन; वयाच्या 74 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

Father Emir: कतारला नवी ओळख देणारे शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचे निधन; वयाच्या 74 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

Jul 12, 2026 | 01:07 PM
केसांच्या वाढीसाठी गोळ्या औषध खात असाल तर थांबा! घरगुती पद्धतीने बनवा नॅचरल बायोटीनची गोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

केसांच्या वाढीसाठी गोळ्या औषध खात असाल तर थांबा! घरगुती पद्धतीने बनवा नॅचरल बायोटीनची गोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jul 12, 2026 | 01:07 PM
वर्षांपासून कष्ट सुरुये, पण ग्रोथ नाहीये! तरी थांबू नकोस… आता धीर खचलाय? मग ‘हे’ नक्की वाच

वर्षांपासून कष्ट सुरुये, पण ग्रोथ नाहीये! तरी थांबू नकोस… आता धीर खचलाय? मग ‘हे’ नक्की वाच

Jul 12, 2026 | 12:40 PM
International Dust Storm Day : वाळू आणि धुळीच्या वादळांचे जागतिक संकट; मानवी आरोग्य, शेती आणि अर्थव्यवस्थेला बसणारा मोठा फटका

International Dust Storm Day : वाळू आणि धुळीच्या वादळांचे जागतिक संकट; मानवी आरोग्य, शेती आणि अर्थव्यवस्थेला बसणारा मोठा फटका

Jul 12, 2026 | 12:40 PM
Pravin Tarde Proposal Video : ‘हीरोइनने मला 100 कोटी दिले…’ भर पार्टीमध्ये गुडघ्यावर बसत तरडेंनी केलं प्रपोज, VIDEO व्हायरल

Pravin Tarde Proposal Video : ‘हीरोइनने मला 100 कोटी दिले…’ भर पार्टीमध्ये गुडघ्यावर बसत तरडेंनी केलं प्रपोज, VIDEO व्हायरल

Jul 12, 2026 | 12:36 PM
World Paper Bag Day : तुमच्या एका छोट्या सवयीमुळे वाचू शकतो पृथ्वीचा जीव; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचे महत्त्व

World Paper Bag Day : तुमच्या एका छोट्या सवयीमुळे वाचू शकतो पृथ्वीचा जीव; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचे महत्त्व

Jul 12, 2026 | 12:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा