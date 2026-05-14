Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Trump China Visit: डोनाल्ड ट्रम्प चीन दौऱ्यावर असताना, चार अमेरिकी खासदारांनी त्यांना तैवानबाबत असा कोणताही करार न करण्याचा इशारा दिला आहे, ज्याचा परिणाम अमेरिकेच्या भविष्यातील धोरणावर होऊ शकतो.

Updated On: May 14, 2026 | 01:40 PM
तैवानचा सौदा होणार? ट्रम्प-शी जिनपिंग यांच्या भेटीपूर्वी अमेरिकन खासदारांचे 'धमकीवजा' पत्र; इंडो-पॅसिफिकमध्ये युद्धाचे ढग ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अमेरिकन खासदारांचा इशारा
  • सुरक्षेचा धोका
  • तीन प्रमुख मागण्या

Trump China Visit 2026 Taiwan : जागतिक राजकारणाचे केंद्र सध्या बीजिंग बनले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या चीनच्या दौऱ्यावर असून, संपूर्ण जगाचे लक्ष त्यांच्या आणि शी जिनपिंग यांच्यातील चर्चेकडे लागले आहे. मात्र, ही चर्चा (Trump China Visit 2026 Taiwan) सुरू असतानाच वॉशिंग्टनमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहातील चार बड्या डेमोक्रॅटिक खासदारांनी ट्रम्प यांना एक अत्यंत संवेदनशील पत्र पाठवले आहे. या पत्रात तैवानच्या भविष्याबाबत गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आल्या असून, ट्रम्प यांनी चीनच्या दबावाखाली येऊन तैवानचा ‘सौदा’ करू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.

खासदारांची भीती आणि ऐतिहासिक पत्राचा तपशील

हे पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये परराष्ट्र व्यवहार समितीचे ग्रेगरी मीक्स, आर. ओ. खन्ना, जिम हाइम्स आणि ॲडम स्मिथ यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. या खासदारांना भीती आहे की, ट्रम्प आपल्या ‘व्यवहारवादी’ मुत्सद्देगिरीच्या नादात तैवानबाबत अमेरिकेच्या दशकांहून जुन्या धोरणाला तिलांजली देऊ शकतात. अमेरिकेचे ‘एक-चीन धोरण’ हे केवळ कागदावर नसून ते तैवान संबंध कायदा (TRA) आणि सहा आश्वासनांवर आधारलेले आहे. जर ट्रम्प यांनी यातून माघार घेतली, तर तैवान सामुद्रधुनीतील स्थिरता कायमची नष्ट होऊ शकते.

तैवानची सुरक्षा आणि शस्त्रास्त्रांचा प्रश्न

अमेरिकन कायद्यानुसार, तैवानला स्वतःच्या संरक्षणासाठी आवश्यक शस्त्रे पुरवणे हे अमेरिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून या शस्त्रपुरवठ्यात होणारा उशीर हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. खासदारांच्या मते, जर अमेरिकेने तैवानला शस्त्रे विकण्यापूर्वी चीनचा सल्ला घेतला किंवा चीनच्या सांगण्यावरून पुरवठा रोखला, तर त्याचा चुकीचा संदेश बीजिंगला जाईल. यामुळे चीनला असे वाटू शकते की तो अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर हुकूमत गाजवू शकतो.

ट्रम्प यांच्यासमोर ठेवलेल्या ३ अटी

या पत्राद्वारे खासदारांनी ट्रम्प यांच्याकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली म्हणजे, अमेरिकन काँग्रेसने यापूर्वीच मंजूर केलेले तैवानसाठीचे शस्त्र करार तातडीने पूर्ण करावेत. दुसरी, चीनच्या भूमीवर उभे राहून ट्रम्प यांनी हे स्पष्ट करावे की अमेरिकेचे तैवान धोरण आजही ‘सहा आश्वासनांवर’ ठाम आहे. आणि तिसरी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे, चीनला अमेरिकेच्या अंतर्गत धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखावे.

इंडो-पॅसिफिकमधील बदलती समीकरणे

हा दौरा केवळ व्यापार किंवा तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित नाही. तैवान हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. जर ट्रम्प यांनी चीनशी व्यापार वाढवण्यासाठी तैवानच्या सुरक्षेशी तडजोड केली, तर जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांसारख्या मित्र राष्ट्रांचा अमेरिकेवरील विश्वास उडू शकतो. म्हणूनच, ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील बंद दाराआड होणाऱ्या चर्चेकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत. तैवानचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणार की महासत्तांच्या खेळाचे ते बळी ठरणार, याचे उत्तर या दौऱ्यात दडलेले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेचे 'एक-चीन धोरण' (One China Policy) काय आहे?

    Ans: अमेरिका अधिकृतपणे बीजिंगमधील सरकारला मान्यता देते, परंतु तैवानशी अनौपचारिक आणि लष्करी संबंध कायम ठेवण्याचे धोरण पाळते.

  • Que: अमेरिकन खासदारांना ट्रम्प यांच्यावर संशय का आहे?

    Ans: ट्रम्प यांचा 'व्यवहारवादी' स्वभाव पाहता, ते व्यापारी फायद्यासाठी तैवानच्या सुरक्षा धोरणात बदल करू शकतात, अशी भीती खासदारांना वाटत आहे.

  • Que: तैवान संबंध कायदा (TRA) काय सांगतो?

    Ans: हा कायदा अमेरिकेला तैवानच्या स्वसंरक्षणासाठी पुरेशी लष्करी मदत आणि शस्त्रे पुरवण्यास कायदेशीररित्या बांधील करतो.

Published On: May 14, 2026 | 01:40 PM

Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? 'त्या' अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम
Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

