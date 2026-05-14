आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu याने नुकतीच आलिशान BMW X7 SUV खरेदी केली आहे. अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्स आणि शानदार लूकमुळे BMW X7 लक्झरी कार प्रेमींच्या पसंतीस उतरते.

Updated On: May 14, 2026 | 01:37 PM
बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu याने नुकतीच आलिशान BMW X7 SUV खरेदी केली असून, त्याच्या या नव्या लक्झरी कारची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. मुंबईतील BMW Infinity Cars डीलरशिपमधून त्याने ही SUV डिलिव्हरी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. कुणाल खेमूने BMW X7 साठी ‘Tanzanite Blue’ हा प्रीमियम कलर पर्याय निवडल्याचे सांगितले जात आहे. ही SUV BMW च्या भारतातील सर्वात लक्झरी आणि फ्लॅगशिप SUV मॉडेल्सपैकी एक मानली जाते. दमदार रोड प्रेझेन्स, मोठी किडनी ग्रिल, शार्प LED लाईट्स आणि प्रीमियम डिझाइनमुळे ही कार सेलिब्रिटींमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

विशेष काय आहे?

बीएमडब्ल्यू एक्स७ एसयूव्ही शक्तिशाली इंजिन आणि अनेक वैशिष्ट्यांसह सादर केली आहे. या एसयूव्हीमध्ये एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेललाइट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, २०- आणि २१-इंच अलॉय व्हील्स, प्रीमियम इंटीरियर, १४.९-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, १२.३-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, हेड्स-अप डिस्प्ले, लेव्हल-२ एडीएएस, अॅम्बियंट लाइट, हरमन कार्डन ऑडिओ सिस्टम, फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि वायरलेस चार्जर यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.

इंजिन किती शक्तिशाली?

निर्माता या एसयूव्हीमध्ये तीन-लिटरचे टर्बोचार्ज्ड इंजिन देतो. हे इंजिन ३८१ हॉर्सपॉवर आणि ५२० एनएम टॉर्क निर्माण करते. यात आठ-स्पीड ट्रान्समिशनदेखील आहे.

किंमत काय आहे?

बीएमडब्ल्यू भारतात एक्स७ एसयूव्ही एक प्रीमियम एसयूव्ही म्हणून सादर करते. या एसयूव्हीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹१.३१ कोटी आहे.

याची स्पर्धा कोणाशी आहे?

भारतीय बाजारपेठेत, बीएमडब्ल्यू एक्स७ ची थेट स्पर्धा ऑडी क्यू७, ऑडी क्यू८, मर्सिडीज जीएलएस आणि पोर्शे केयेन यांसारख्या एसयूव्हीशी आहे.

दरम्यान, BMW X7 मध्ये 3.0-लिटर पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत. पेट्रोल व्हेरिएंट 381bhp पॉवर आणि 520Nm टॉर्क निर्माण करते, तर डिझेल व्हर्जन 340bhp पॉवर आणि 700Nm टॉर्क देते. या SUV मध्ये 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि xDrive ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टम दिली जाते. 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग ही SUV सुमारे 5.8 सेकंदांत गाठू शकते.कारच्या इंटिरियरमध्ये मोठा कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम लेदर सीट्स, 14.9 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मल्टी-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत. 6-सीटर आणि 7-सीटर अशा दोन्ही पर्यायांत ही SUV उपलब्ध आहे. भारतात BMW X7 ची एक्स-शोरूम किंमत साधारण 1.25 कोटी रुपयांपासून सुरू होते, तर ऑन-रोड किंमत 1.50 कोटी रुपयांच्या आसपास जाते.

