Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

कल्याणमध्ये लुडो खेळताना झालेल्या किरकोळ वादातून मामाने झोपेत असलेल्या भाच्याची सुरीने हत्या केली. या धक्कादायक घटनेनंतर पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 01:28 PM
crime
  • मोबाईलवर लुडो खेळताना मामा-भाच्यात वाद झाला.
  • संतापलेल्या मामाने झोपेत भाच्याचा गळा चिरला.
  • पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन हत्येचे शस्त्र जप्त केले.
कल्याण: कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मामानेच आपल्या भाच्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. किरकोळ कारणावरून हत्या झाल्याचे समोर आले आहे. हत्येमागचे कारण ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. जाणून घ्या नेमके कारण काय आहे.

काय घडलं नेमक?

दिवसभर काम संपवून मामा आणि भाच्या घरी परतले. रात्री वेळ घालवण्यासाठी मोबाईलवर दोघेही लुडो खेळायला बसले. खेळ रंगला असताना पुढील चाल किंवा डाव कोणाचा यावरून दोघांमध्ये किरकोळ वाद झाला. आपला डाव भाच्याने खेळल्यामुळे मामा प्रचंड संतापला. या किरकोळ वादातून मामाने सर्वजण गाढ झोपेत गेल्यावर भाजी कापण्याच्या सुरीने भाच्याची हत्या केली. यावेळी भाच्या गाढ झोपेत होता तेव्हा अल्पवयीन मामाने त्याचा गळा चिरला. या हल्ल्यात भाच्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

आरोपी अटकेत

ही घटना कुटुंबीयांना लक्षात येतात या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. पोलिसांनी तातडीने अल्पवयीन मामाला अटक केली असून हत्येसाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र ही जप्त केले आहे. लुडोच्या खेळावरून सुरू झालेला हा वाद इतका विकोपाला जाईल हे कोणालाही वाटले नव्हते. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ वाली असून चर्चा सुरू आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कल्याण येथे घडली.

  • Que: हत्येमागचे कारण काय होते?

    Ans: लुडो खेळताना डावावरून झालेला वाद हे कारण होते.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.

Published On: May 14, 2026 | 01:28 PM

