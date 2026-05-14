Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

काय घडलं नेमक?
दिवसभर काम संपवून मामा आणि भाच्या घरी परतले. रात्री वेळ घालवण्यासाठी मोबाईलवर दोघेही लुडो खेळायला बसले. खेळ रंगला असताना पुढील चाल किंवा डाव कोणाचा यावरून दोघांमध्ये किरकोळ वाद झाला. आपला डाव भाच्याने खेळल्यामुळे मामा प्रचंड संतापला. या किरकोळ वादातून मामाने सर्वजण गाढ झोपेत गेल्यावर भाजी कापण्याच्या सुरीने भाच्याची हत्या केली. यावेळी भाच्या गाढ झोपेत होता तेव्हा अल्पवयीन मामाने त्याचा गळा चिरला. या हल्ल्यात भाच्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडालेली आहे.
खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर
आरोपी अटकेत
ही घटना कुटुंबीयांना लक्षात येतात या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. पोलिसांनी तातडीने अल्पवयीन मामाला अटक केली असून हत्येसाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र ही जप्त केले आहे. लुडोच्या खेळावरून सुरू झालेला हा वाद इतका विकोपाला जाईल हे कोणालाही वाटले नव्हते. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ वाली असून चर्चा सुरू आहे.
भोंदूबाबाकडून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; धकाकदायक माहिती समोर
कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका भोंदूबाबाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी खडकपाडा पोलिसांनी ७८ वर्षीय भोंदू बाबा शहिद शेख याला अटक केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
दैनंदिन जीवनात रोजच्या भोंदूबाबाच्या कारनाम्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. नाशिकच्या अशोक खारत नंतर अनेक भोंदूबाबाचे कारनामे समोर आले. आता असाच एक प्रकार कल्याणच्या खडकपाडा पोलीस ठाण्यातून समोर आला आहे. एक महिला वर्षभरापासून कल्याण पश्चिम भागात वास्तव्यास आहे. यापूर्वी ती आपल्या कुटुंबासोबत उल्हासनगर येथे राहत होती. तिची सासू आणि पतीचे निधन झाले होते. त्यांनतर ओळखीतील एका व्यक्तीने त्यांच्या घरात बाधा असल्याचे भोंदूबाबाला सांगितले. बाधा दूर करून घरात शांतता नांदावी यासाठी पूजा करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार
Ans: ही घटना कल्याण येथे घडली.
Ans: लुडो खेळताना डावावरून झालेला वाद हे कारण होते.
Ans: पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.