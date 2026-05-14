MSP Hike : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदी सरकारकडून 14 खरीप पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ

केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ प्रमुख पिकांच्या MSP वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 12:08 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

MSP Hike of 14 Kharif Crops: केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी चांगला मोबदला मिळणार असून मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

धान आणि कापूस उत्पादकांना मोठा दिलासा

या निर्णयामध्ये प्रामुख्याने धान आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यावर भर देण्यात आला आहे:
तांदूळ: धानाच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल ७२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता धानाचा नवा दर २,४४१ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
कापूस: कापूस उत्पादकांसाठी ही मोठी भेट मानली जात आहे, कारण कापसाच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल ५५७ रुपयांची भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

हमीभावात नफ्याची खात्री

सरकारने सर्व १४ खरीप पिकांसाठी एमएसपी ही उत्पादन खर्चाच्या किमान १.५ पट निश्चित केली आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्याला त्याच्या खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल याची काळजी सरकारने घेतली आहे. पिकांनुसार नफ्याचे प्रमाण खालीलप्रमाणे अपेक्षित आहे:
मूग: उत्पादन खर्चावर सर्वाधिक ६१ टक्के नफा मिळण्याचा अंदाज आहे.
बाजरी आणि मका: साधारण ५६ टक्के नफा अपेक्षित आहे.
तूर डाळ: ५४ टक्के नफ्याचा अंदाज आहे.
इतर पिके: किमान ५० टक्के नफ्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सूर्यफुलाला मिळाली सर्वाधिक वाढ

या हंगामात सूर्यफुलाच्या आधारभूत किमतीत सर्वाधिक वाढ दिसून आली आहे. सरकारने सूर्यफुलाचा हमीभाव प्रति क्विंटल ६२२ रुपयांनी वाढवला आहे.

पिकांनुसार झालेली टक्केवारीतील वाढ

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विविध पिकांच्या हमीभावात खालीलप्रमाणे वाढ झाली आहे:
कापूस (लांब धागा): ७.२२%, सोयाबीन: ७.१२%, कापूस : ६.८६%, तूर: ५.६२%, उडीद: ५.१२%, धान : ३.०३%

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

एमएसपी वाढीसोबतच या बैठकीत इतरही काही पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मंजुरी देण्यात आली आहे:
नागपूर विमानतळाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याला मंजुरी मिळाली आहे. सरखेज-धोलेरा दरम्यान सेमी हायस्पीड रेल्वे लाईनला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षात एमएसपीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जवळपास २ लाख ६० हजार कोटी रुपये दिले जातील असा अंदाज आहे.

Published On: May 14, 2026 | 12:07 PM

