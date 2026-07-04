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France-Spain Wildfire : स्पेन-फ्रान्समधील जंगलातील आगींचा कहर; उष्णतेमुळे युरोपमध्ये दुष्काळाचे संकट, मृतांच्या आकड्यात वाढ

Updated On: Jul 04, 2026 | 01:09 PM IST
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सारांश

France-Spain Wildfire Update : हवामान बदलामुळे युरोपमध्ये उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र आणि वारंवार येत आहेत. यामुळे स्पेन-फ्रान्समध्ये अनेक ठिकाणी जंगलात भीषण आग लागली आहे. यामुळे दुष्काळाचे मोठे संकट उभा राहिले आहे.

France-Spain Wildfire

France-Spain Wildfire : स्पेन-फ्रान्समधील जंगलातील आगींचा कहर; उष्णतेमुळे युरोपमध्ये दुष्काळाचे संकट, मृतांच्या आकड्यात वाढ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • स्पेन-फ्रान्समधील जंगलातील आगींचा कहर
  • उष्णतेमुळे युरोपमध्ये दुष्काळाचे संकट
  • मृतांच्या आकड्यात वाढ
France-Spain Wildfire News in Marathi : दक्षिण युरोपमध्ये तीव्र उष्णतेच्या लाट आणि कोरड्या हवामानामुळे स्पेन-फ्रान्ससह अनेक ठिकाणी जंगलांमध्ये वणवे पेटले आहेत. यामुळे हजारो सेक्टर वनक्षेत्र जळून खाक झाले असून परिस्थिती आणखी गंंभीर बनण्याची शक्यता आहे. अग्निशमन दलाकडून युद्धपातळीवर आग विझवण्याचे कार्य सुरु आहे. परंतु कोरडे वातावरण आणि उष्ण वाऱ्यामुळे आग नियंत्रणाबाहेर गेली आहे.

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स्पेनमध्ये भीषण परिस्थिती

स्पेनच्या ईशान्येला कॅटोलोनियात सर्वाधिक भीषण परिस्थिती आहे. येथील जंगलातील आगीमुळे २,३०० हेक्टरहून अधिक वनक्षेत्र जळून खाक झाले आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे आग वेगाने पसरत आहे. ही आग संरक्षित नैसर्गिक अभयारण्याच्या दिशेने सरकत आहे. यामुळे आग नियंत्रणात आणण्यात मोठे आव्हान अग्निशमन दलासमोर आहे.

फ्रान्समध्येही दक्षिणेकडी अनेक जंगलाच्या परिसरातील आग भडकली आहे. हजारो अग्निशमन कर्मचाकी आणि हेलिकॉप्टरच्या मदतीने आग विझवण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सुरु आहेत. काही भागांतील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले असून सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.

मृतांच्या आकड्यात वाढ

युरोपमध्ये जून महिन्याच्या अखेरीस आलेल्या तीव्र उष्णतेच्या लाटेने कहर केला आहे. यामुळे मृतांची संख्या वाढत सून फ्रान्स, बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये मिळून सुमारे ३,७०० लोकांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. स्पेनमध्येही १,००० हून अधिक लोकांचा उष्णतेशी संबंधित आजाराने मृत्यू झाला आहे. सध्या अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

हवामान बदलामुळे गंभीर परिणाम

हवामान तज्ज्ञांच्या मते, वातावरणातील बदलामुळे युरोपमध्ये उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र आणि वारंवार येत आहेत. यामुळे जगंलातील आगी, दुष्काळ, पाणी टंचाई आणि आरोग्यविषय समस्या वाढत आहेत. येते काही दिवस स्पेन आणि फ्रान्समध्ये तापमान अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने नागरिकांना आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवहन केले आहे.

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Web Title: France spain wildfire heatwave death toll rises

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Published On: Jul 04, 2026 | 01:07 PM

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