शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Sanju Samson Last 10 Matches Statistics For T20 5 Times Duck Will Team India Replace Him

0, 0, 0, 0, 0…घरात वाघ अन् बाहेर…संजू सॅमसनच्या मागच्या 10 सामन्यांचा लेखाजोखा पाहून व्हाल हैराण, Team India जागी होणार?

Updated On: Jul 04, 2026 | 01:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

सध्याचा फॉर्म पाहता, चाहते संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याची मागणी करत आहेत. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बेंचवर आपल्या संधीची वाट पाहत आहे, आता तरी टीम इंडियाचे डोळे उघडणार का?

कशी आहे संजू सॅमसनची आकडेवारी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

कशी आहे संजू सॅमसनची आकडेवारी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संजू सॅमसनची भारताबाहेर खेळताना उडाली भंबेरी 
  • काय सांगते आकडेवारी
  • संजू सॅमसनला अजूनही भारतीय संघात संधी 
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना शनिवारी, ४ जुलै रोजी मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे खेळला जाईल. पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज, संजू सॅमसन, गेल्या काही सामन्यांपासून संघर्ष करत आहे. पहिल्या टी-२० सामन्यात, त्याने सात चेंडूंचा सामना केला आणि केवळ एक धाव काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यापूर्वी, आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या मालिकेतही संजूची बॅट शांत राहिली होती.

त्याचा सध्याचा फॉर्म पाहता, चाहते संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याची मागणी करत आहेत. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बेंचवर आपल्या संधीची वाट पाहत आहे, परंतु मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी सॅमसनवर आपला विश्वास कायम ठेवला आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, यावर्षी भारताच्या टी-२० विश्वचषक विजयात संजू सॅमसनने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याच्या कामगिरीच्या आधारावर संजू सॅमसन सध्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही, पण प्रश्न हा आहे की, किती काळ?

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

देशाबाहेर सॅमसनची शरणागती

असे नाही की संजू सॅमसनच्या अलीकडील कामगिरीमुळे त्याच्याबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत. पण एक अशी आकडेवारी समोर आली आहे, ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. देशाबाहेर खेळलेल्या त्याच्या शेवटच्या १० टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी पाच सामन्यांमध्ये संजू सॅमसन एकही धाव न काढता परतला आहे. मात्र, याच काळात त्याने सलग दोन शतके झळकावली. देशाबाहेर खेळलेल्या त्याच्या शेवटच्या १० सामन्यांमधील संजूची धावसंख्या अशी आहे: ०, ०, १०७, ०, ०, १०९, २, ५, ०, १.

वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का?

आयपीएल २०२६ मध्ये अव्वल गोलंदाजांच्या गोलंदाजीवर षटकार ठोकणारा १५ वर्षीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशी अजूनही त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याला आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत खेळण्याची संधी मिळाली नाही आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात त्याला बेंचवर बसवण्यात आले होते. मोठा प्रश्न हा आहे की, खराब फॉर्ममधून जात असलेल्या संजू सॅमसनला संघातून वगळण्याचा कठीण निर्णय भारतीय संघ व्यवस्थापन घेईल का? वैभवला संधी द्यायची की नाही, याचा निर्णय गंभीर आणि अय्यर यांना घ्यावा लागेल. तथापि, याची शक्यता कमी आहे. संघ व्यवस्थापन स्टार फलंदाज संजू सॅमसनला आणखी एक संधी देऊ शकते.

IND vs ENG: संजू सॅमसनला शेवटची संधी, दुसऱ्या सामन्याही खेळणार नाही Vaibhav Sooryavanshi; कशी असणार Playing 11?

इंग्लंडने प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली

इंग्लंडने भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्या एक दिवस आधी आपल्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे. घातक वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, तर वेगवान गोलंदाज जोश टंग आंतरराष्ट्रीय टी-२० मध्ये पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. साकिब महमूद आणि ल्यूक वूड यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आहे.

इंग्लंड प्लेईंग ११ः फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग

भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती

Web Title: Sanju samson last 10 matches statistics for t20 5 times duck will team india replace him

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा
1

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर Axar Patel, कोणत्याही भारतीय स्पिनरने केला नाही ‘असा’ कारनामा

IND vs ENG: आज Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण होणारच? एका Insta Story मुळे खळबळ, 2 शब्दात विषय संपवला
2

IND vs ENG: आज Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण होणारच? एका Insta Story मुळे खळबळ, 2 शब्दात विषय संपवला

IND vs ENG: संजू सॅमसनला शेवटची संधी, दुसऱ्या सामन्याही खेळणार नाही Vaibhav Sooryavanshi; कशी असणार Playing 11?
3

IND vs ENG: संजू सॅमसनला शेवटची संधी, दुसऱ्या सामन्याही खेळणार नाही Vaibhav Sooryavanshi; कशी असणार Playing 11?

IND vs ENG: श्रेयस अय्यरचा धमाका! इंग्लंडमध्ये टी-20 अर्धशतक झळकावणारा पहिला भारतीय कर्णधार; विराट कोहलीलाही टाकले मागे
4

IND vs ENG: श्रेयस अय्यरचा धमाका! इंग्लंडमध्ये टी-20 अर्धशतक झळकावणारा पहिला भारतीय कर्णधार; विराट कोहलीलाही टाकले मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
0, 0, 0, 0, 0…घरात वाघ अन् बाहेर…संजू सॅमसनच्या मागच्या 10 सामन्यांचा लेखाजोखा पाहून व्हाल हैराण, Team India जागी होणार?

0, 0, 0, 0, 0…घरात वाघ अन् बाहेर…संजू सॅमसनच्या मागच्या 10 सामन्यांचा लेखाजोखा पाहून व्हाल हैराण, Team India जागी होणार?

Jul 04, 2026 | 01:07 PM
France-Spain Wildfire : स्पेन-फ्रान्समधील जंगलातील आगींचा कहर; उष्णतेमुळे युरोपमध्ये दुष्काळाचे संकट, मृतांच्या आकड्यात वाढ

France-Spain Wildfire : स्पेन-फ्रान्समधील जंगलातील आगींचा कहर; उष्णतेमुळे युरोपमध्ये दुष्काळाचे संकट, मृतांच्या आकड्यात वाढ

Jul 04, 2026 | 01:07 PM
संभाजीनगरमधील व्यावसायिकाच्या खुनाचा उलगडा, दोघांना घेतले ताब्यात; तापासातून धक्कादायक माहिती उघड

संभाजीनगरमधील व्यावसायिकाच्या खुनाचा उलगडा, दोघांना घेतले ताब्यात; तापासातून धक्कादायक माहिती उघड

Jul 04, 2026 | 01:00 PM
सोलर बसवल्यानंतरही बिलांचा शॉक; महावितरणच्या बिलिंग प्रणालीवर नागरिकांचा संताप

सोलर बसवल्यानंतरही बिलांचा शॉक; महावितरणच्या बिलिंग प्रणालीवर नागरिकांचा संताप

Jul 04, 2026 | 12:57 PM
Government Jobs: केंद्र सरकारी संस्थेत नोकरी हवीय? UGC च्या स्वायत्त संस्थेत ‘या’ पदांसाठी आजच अर्ज करा

Government Jobs: केंद्र सरकारी संस्थेत नोकरी हवीय? UGC च्या स्वायत्त संस्थेत ‘या’ पदांसाठी आजच अर्ज करा

Jul 04, 2026 | 12:53 PM
Shukra-Ketu Yuti: शुक्र-केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब, पुढील एक महिना मिळतील शुभ परिणाम

Shukra-Ketu Yuti: शुक्र-केतूच्या युतीमुळे या राशींच्या लोकांचे चमकणार नशीब, पुढील एक महिना मिळतील शुभ परिणाम

Jul 04, 2026 | 12:50 PM
Satara News : गुडघाभर खड्डे, पावसाचे पाणी अन् जीवघेणा प्रवास; व्याहाळी-धोम रस्त्याबाबत नागरिकांचा संताप

Satara News : गुडघाभर खड्डे, पावसाचे पाणी अन् जीवघेणा प्रवास; व्याहाळी-धोम रस्त्याबाबत नागरिकांचा संताप

Jul 04, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा