0, 0, 0, 0, 0…घरात वाघ अन् बाहेर…संजू सॅमसनच्या मागच्या 10 सामन्यांचा लेखाजोखा पाहून व्हाल हैराण, Team India जागी होणार?

त्याचा सध्याचा फॉर्म पाहता, चाहते संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याची मागणी करत आहेत. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बेंचवर आपल्या संधीची वाट पाहत आहे, परंतु मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी सॅमसनवर आपला विश्वास कायम ठेवला आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, यावर्षी भारताच्या टी-२० विश्वचषक विजयात संजू सॅमसनने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याच्या कामगिरीच्या आधारावर संजू सॅमसन सध्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही, पण प्रश्न हा आहे की, किती काळ?
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देशाबाहेर सॅमसनची शरणागती
असे नाही की संजू सॅमसनच्या अलीकडील कामगिरीमुळे त्याच्याबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत. पण एक अशी आकडेवारी समोर आली आहे, ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. देशाबाहेर खेळलेल्या त्याच्या शेवटच्या १० टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी पाच सामन्यांमध्ये संजू सॅमसन एकही धाव न काढता परतला आहे. मात्र, याच काळात त्याने सलग दोन शतके झळकावली. देशाबाहेर खेळलेल्या त्याच्या शेवटच्या १० सामन्यांमधील संजूची धावसंख्या अशी आहे: ०, ०, १०७, ०, ०, १०९, २, ५, ०, १.
वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का?
आयपीएल २०२६ मध्ये अव्वल गोलंदाजांच्या गोलंदाजीवर षटकार ठोकणारा १५ वर्षीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशी अजूनही त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याला आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत खेळण्याची संधी मिळाली नाही आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात त्याला बेंचवर बसवण्यात आले होते. मोठा प्रश्न हा आहे की, खराब फॉर्ममधून जात असलेल्या संजू सॅमसनला संघातून वगळण्याचा कठीण निर्णय भारतीय संघ व्यवस्थापन घेईल का? वैभवला संधी द्यायची की नाही, याचा निर्णय गंभीर आणि अय्यर यांना घ्यावा लागेल. तथापि, याची शक्यता कमी आहे. संघ व्यवस्थापन स्टार फलंदाज संजू सॅमसनला आणखी एक संधी देऊ शकते.
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इंग्लंडने प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली
इंग्लंडने भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्या एक दिवस आधी आपल्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे. घातक वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, तर वेगवान गोलंदाज जोश टंग आंतरराष्ट्रीय टी-२० मध्ये पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. साकिब महमूद आणि ल्यूक वूड यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आहे.
इंग्लंड प्लेईंग ११ः फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग
भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती