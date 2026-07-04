शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chandrapur News: 25 दिवसांचा मुक्काम संपला, हत्तींचा कळप गडचिरोलीकडे परतला; परतीच्या वाटेवर शेतांचे नुकसान, एकाचा बळी

Updated On: Jul 04, 2026 | 01:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

चंद्रपूर जिल्ह्यात तब्बल 25 दिवस मुक्काम केलेल्या 30 ते 32 जंगली हत्तींच्या कळपाने अखेर गडचिरोलीकडे परतीचा प्रवास सुरू केला. मात्र या प्रवासादरम्यान शेतपिकांचे नुकसान झाले असून, कळपापासून वेगळ्या झालेल्या एका हत्तीच्या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

Chandrapur News: 25 दिवसांचा मुक्काम संपला, हत्तींचा कळप गडचिरोलीकडे परतला; परतीच्या वाटेवर शेतांचे नुकसान, एकाचा बळी

Chandrapur News: 25 दिवसांचा मुक्काम संपला, हत्तींचा कळप गडचिरोलीकडे परतला; परतीच्या वाटेवर शेतांचे नुकसान, एकाचा बळी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • २५ दिवस मुक्काम केल्यानंतर जंगली हत्तींचा कळप चंद्रपुरातून गडचिरोली जिल्ह्याकडे परतला.
  • परतीच्या मार्गावर हत्तींनी कापसी, सामदा आणि सोनापूर परिसरातील धानपिकांचे नुकसान केले.
  • कळपापासून भरकटलेल्या एका हत्तीच्या हल्ल्यात सोनापूर येथील अतुल गोहणे यांचा मृत्यू झाला.
चंद्रपूर: सावली तालुक्यातील उमरी तलाव परिसरात ५ जूनपासून ३० ते ३२ हत्तींच्या कळपाने मुक्काम ठोकला होता. तब्बल २५ दिवस या जंगल परिसरात वास्तव्य केल्यानंतर कळपाने परतीचा प्रवास सुरू केला. मात्र या हालचालींदरम्यान कापसी, सामदा व सोनापूर परिसरात शेतकऱ्यांच्या धानपिकांचे नुकसान झाले. सोबतच कळपापासून मागे राहिलेल्या एका जंगली हत्तीने सोनापूर येथील अतूल गोहणे या व्यक्तीला ठार केल्यामुळे जिल्ह्यातील हत्तींच्या कळपाचा परतीचा प्रवास महागडा ठरला.

Satara News : गुडघाभर खड्डे, पावसाचे पाणी अन् जीवघेणा प्रवास; व्याहाळी-धोम रस्त्याबाबत नागरिकांचा संताप

३० मे रोजी रात्रीच्या सुमारास बोरमाळा घाटावरून ३० ते ३२ जंगली हत्तींच्या कळपाने गडचिरोली जिल्ह्यातून चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रवेश केला. दरम्यान सावली तालुक्यातील बोरमाळा, पाथरी परिसरात हत्तींनी काही दिवस भ्रमंती केली. त्यांनतर सावली शहराजवळ प्रवेश करीत सीर्सी, लोंढोली, साखरी मार्गे चामोर्शीकडे रवाना झाले. मात्र दुसऱ्याच दिवशी चामोर्शीकडून हत्तींनी पावले परत फिरवत उमरी परिसरातील जंगलात हत्तींनी बस्तान मांडले. ४ जून ते बुधवारपर्यंत हत्तींचा मुक्काम सावली तालुक्यातील उमरी परिसरात असलेल्या जंगलात होता. उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे शेतामध्ये नागरिकांची वर्दळ नव्हती, मात्र मागील ८ दिवसापासून पाऊस पडत असल्याने, शेतीकामांना वेग आला.

दरम्यान अनेकांनी पऱ्हे व आवत्या टाकले. २५ दिवसांपासून थांबलेल्या हत्तींच्या कळपाने बुधवारी रात्री मात्र आपला मार्ग उपरी, कापसी, सामदामार्गे नदीपल्याड हलविला. त्यावेळी पेरणी करण्यात आलेल्या धानपिकांचे नुकसान झाले. हत्तींचा कळप सोनापूरवरून नदीच्या पलीकडे गडचिरोली जिल्ह्यात गेला. मात्र त्या कळपातील एक जंगली हत्ती कळपापासून भरकटला गेल्याने तो सोनापूर परिसरात फिरत होता.

गुरूवारी रात्री व्याहाडवरून सोनापूरकडे निघालेल्या तीन जणांच्या दृष्टीस तो जंगली हत्ती पडला. दरम्यान दुचाकीस्वार असलेल्या तिघांनीही पळ काढला. यात गोहणे (रा. सोनापूर) यांचा हत्तीच्च्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. गेल्या २५ दिवसांपासून हत्तींच्या संरक्षणासाठी वनविभागाचे कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेत होते. हत्तींनी गावात प्रवेश करू नये म्हणून वनविभागाकडून वेळोवेळी सूचना दिल्या जात होत्या. मात्र हत्तींच्या परतीच्या प्रवासाने शेतपिकांचे नुकसान केले. शिवाय एका व्यक्तीचा बळी घेतल्याची खंत नागरिक व वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दैनिक नवराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केली.

‘ऑपरेशन टायगर’नंतर धावपळीचा परिणाम; उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात दाखल, सर्व कार्यक्रम रद्द

हत्तीच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या गोहणे यांच्या कुटुंबियांना वनविभागाकडून ५० हजार रूपयांची तत्काळ मदत देण्यात आली. उर्वरीत रक्कम लवकरच देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या धानपिकांचे नुकसान झाले त्यांनी वनविभागाकडे अर्ज द्यावे. पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात येणार, असेही वनविभागाने सांगितले. हत्तीनी गडचिरोली जिल्ह्यात प्रवेश केला असला तरी परतण्याची भीती कायम असल्यामुळे नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी व वनविभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. – राजन तलमले, विभागीय वन अधिकारी, चंद्रपूर

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Chandrapur elephant herd returns to gadchiroli after 35 days crops damaged one person killed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 01:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ बँकेत तुमचं तर खातं नाही ना? RBI कडून मोठा दणका; ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?
1

‘या’ बँकेत तुमचं तर खातं नाही ना? RBI कडून मोठा दणका; ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?

‘मातृभूमी’ चित्रपटाच्या सेन्सॉर वादाच्या बातम्या खोट्या! सलमान खान फिल्म्सचे मोठं स्पष्टीकरण
2

‘मातृभूमी’ चित्रपटाच्या सेन्सॉर वादाच्या बातम्या खोट्या! सलमान खान फिल्म्सचे मोठं स्पष्टीकरण

International Abilympics 2027: फिनलंडमधील जागतिक कौशल्य स्पर्धेसाठी भारताची तयारी सुरू; राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन
3

International Abilympics 2027: फिनलंडमधील जागतिक कौशल्य स्पर्धेसाठी भारताची तयारी सुरू; राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन

PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम
4

PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG ODI Series: जो रूटचे कमबॅक, फिल सॉल्टला डच्चू! भारताविरुद्धच्या वनडेसाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर; हॅरी ब्रूककडे कर्णधारपद

IND vs ENG ODI Series: जो रूटचे कमबॅक, फिल सॉल्टला डच्चू! भारताविरुद्धच्या वनडेसाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर; हॅरी ब्रूककडे कर्णधारपद

Jul 04, 2026 | 02:22 PM
‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये महिला नेतृत्वावर विशेष मंथन; रेखा गुप्ता, स्मृती इराणी, भूमी पेडणेकर एकाच मंचावर

‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये महिला नेतृत्वावर विशेष मंथन; रेखा गुप्ता, स्मृती इराणी, भूमी पेडणेकर एकाच मंचावर

Jul 04, 2026 | 02:17 PM
ही तर सियापेक्षा खतरनाक निघाली! पतीचा खून, बाथरूम मृतदेह पुरला अन् 45 दिवस बाजूलाच…; रुबीच्या गुन्ह्याचा धक्कादायक पर्दाफाश

ही तर सियापेक्षा खतरनाक निघाली! पतीचा खून, बाथरूम मृतदेह पुरला अन् 45 दिवस बाजूलाच…; रुबीच्या गुन्ह्याचा धक्कादायक पर्दाफाश

Jul 04, 2026 | 02:14 PM
लाजिरवाणे! खचाखच भरलेल्या बसमध्ये तरुणाचा महिलेला आक्षेपार्ह स्पर्श, तिने हात झटकला पण तरीही… Video Viral

लाजिरवाणे! खचाखच भरलेल्या बसमध्ये तरुणाचा महिलेला आक्षेपार्ह स्पर्श, तिने हात झटकला पण तरीही… Video Viral

Jul 04, 2026 | 02:14 PM
लालचुटुक टोमॅटो त्वचेवर करेल जादू! सुरकुत्या आणि काळे पिग्मेंटेशन घालवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल गोरीपान

लालचुटुक टोमॅटो त्वचेवर करेल जादू! सुरकुत्या आणि काळे पिग्मेंटेशन घालवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल गोरीपान

Jul 04, 2026 | 02:08 PM
KGF Star Yash : ‘आई-वडिलांसोबत पाहू शकत नाही असा रोमँटिक सीन…’, ‘टॉक्सिक’ वादात KGF स्टार यशचा जुना व्हिडिओ व्हायरल

KGF Star Yash : ‘आई-वडिलांसोबत पाहू शकत नाही असा रोमँटिक सीन…’, ‘टॉक्सिक’ वादात KGF स्टार यशचा जुना व्हिडिओ व्हायरल

Jul 04, 2026 | 02:01 PM
Lock Upp: लॉक अप सीझन २ ला मिळाली पहिली Wild Card स्पर्धक, होणार डबल धमाका; ‘भाभीजी’ करणार एंट्री?

Lock Upp: लॉक अप सीझन २ ला मिळाली पहिली Wild Card स्पर्धक, होणार डबल धमाका; ‘भाभीजी’ करणार एंट्री?

Jul 04, 2026 | 01:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा