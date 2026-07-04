संभाजीनगरमधील व्यावसायिकाच्या खुनाचा उलगडा, दोघांना घेतले ताब्यात; तापासातून धक्कादायक माहिती उघड

छत्रपती संभाजीनगर : रेल्वे स्थानकावर एका प्रवाशाची सोन्याची बॅग लुटल्यानंतर पळून जात असताना आणखी एक शिकार करण्याच्या प्रयत्नात स्क्रॅप व्यावसायिक अब्दुल बासित हकीम खान (वय ४७) यांचा निघृण खून झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. मोबाइल हिसकावण्यास विरोध केल्याने आरोपींनी त्यांच्या पायावर चाकूचा जोरदार वार केला. त्यात मुख्य रक्तवाहिनी कापल्याने अतिरक्तस्राव होऊन बासित यांचा मृत्यू झाला.
या प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या पथकाने सराईत गुन्हेगार मुकेश उर्फ मुक्या महेंद्र साळवे (वय २९, रा. संकट मोचन मारोती मंदीर जवळ, मुकुंदवाडी) आणि विक्की उर्फ सोनू मुधकर पाचवणे (वय २२, गल्ली क्रं.६, अंबिकानगर, मुकुंदवाडी) यांना अटक केली आहे. चोरीतील सोने, लुटलेला मोबाईल, गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी आणि कपडे जप्त केले आहेत. न्यायालयाने दोघांना ८ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
ही कारवाई गुन्हे शाखेचे निरीक्षक गजानन कल्याणकर, जिन्सी ठाण्याचे निरीक्षक गणेश ताठं, सहायक निरीक्षाक सचिन वायाळ, उपनिरीक्षक अभिजीत चिखलीकर, अर्जुन कदम, हवालदार संजय गावंडे, योगेश गुप्ता, राजेंद्र साळुंखे, श्रीकांत काळे, अमोल मुगळे, मनोहर गिते, गणेश सागरे, राजाराम डाखुरे, सागर पांढरे, विक्रम खंडागळ, प्रमोद सुरसे, सोमनाथ दुकळे आदींनी केली.
आरोपी कुठून आले याचा घेतला माग
गुन्ह्याचा उलगडा करताना पोलिसांनी आरोपी घटनास्थळी येण्याचा मार्ग शोधण्यावर भर दिला. सुमारे १०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केल्यानंतर आरोपी आधी रेल्वे स्थानकावर चोरी करून आकाशवाणी चौकात आल्याचे स्पष्ट झाले. खून केल्यानंतर ते अपेक्स रुग्णालय, चिस्तिया चौक, कॅनॉट प्लेस, सिडको उड्डाणपूल मार्गे मुकुंदवाडीकडे गेल्याचे फुटेजमध्ये दिसून आले.
वाढदिवस साजरा करतानाच टाकला छापा
खून आणि लूटीनंतर आरोपी मुकेश साळवे थेट घरी गेला. त्या दिवशी मुकेशचा वाढदिवस असल्याने तो मित्रांसोबत घराच्या गच्चीवर वाढदिवस साजरा करत होता. पुढील नियोजन सुरू असतानाच गुन्हे शाखेने छापा टाकून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्या चौकशीतून सोनू पाचवणे यालाही अटक करण्यात आली.
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मुकेश सराईत गुन्हेगार
मुख्य आरोपी मुकेश साळवे हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर चोरी, जबरी चोरीसह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी त्याच्यावर तडीपारीची कारवाई केली होती.