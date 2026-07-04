Odisha school book: शालेय पुस्तकांमध्ये तब्बल १,६७८ चुका? NCERT च्या वादादरम्यान सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय!

Odisha school book errors 2026 : देशभरात ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ (NCERT) च्या नवीन पुस्तकांमध्ये केलेले बदल आणि त्यावरून सुरू असलेल्या चर्चांच्या दरम्यान ओडिशा सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, इयत्ता १ ली ते ४ थी च्या नवीन पुस्तकांना अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी सामान्य नागरिकांचे मत घेतले जाईल. नुकतेच राज्यातील शालेय पुस्तकांमध्ये तब्बल १,६७८ चुका समोर आल्यानंतर सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती; या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ओडिशा सरकारने इयत्ता १ ली ते ४ थी च्या सुधारित पुस्तकांचे डिजिटल मसुदे सार्वजनिक केले आहेत.
सरकारने शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि सामान्य नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी पुढील ७ दिवसांत या पुस्तकांचे पुनरावलोकन करावे आणि कोणतीही चूक आढळल्यास किंवा काही सुधारणा सुचवायची असल्यास ती शेअर करावी. या सूचना ईमेल किंवा ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (Vidya Samiksha Centre) हेल्पलाइनच्या माध्यमातून पाठवता येऊ शकतात.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या नवीन पुस्तकांमध्ये १६७८ तथ्यात्मक, टायपिंग आणि छपाईसंबंधी चुका समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या चुकांमुळे राज्यभरात मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर सरकारने सर्व चुका सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि सुधारित मसुदे तयार केले.
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शाळा आणि जनशिक्षण विभाग, ओडिशा स्कूल एज्युकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी (OSEPA) आणि स्टेट कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगच्या अधिकृत वेबसाईटवर इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंतची सुधारित डिजिटल पुस्तके अपलोड करण्यात आली आहेत.
१,६७८ चुकांच्या वादानंतर ओडिशा सरकारचे म्हणणे आहे की, या वेळी पुस्तकांना अंतिम छपाई करण्यापूर्वी जनतेचा सहभाग सुनिश्चित केला जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांपर्यंत पूर्णपणे निर्दोष पुस्तके पोहोचू शकतील. प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचे पुनरावलोकन केल्यानंतरच नवीन पुस्तकांची छपाई आणि शाळांमध्ये त्याचे वितरण केले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
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विशेष म्हणजे, अलीकडच्या काळात एनसीईआरटीची (NCERT) काही नवीन पुस्तके देखील त्यातील मजकूर आणि इतर त्रुटींमुळे वादात राहिली आहेत. अशा परिस्थितीत, ओडिशा सरकारने अंतिम प्रकाशनापूर्वी सार्वजनिक पुनरावलोकनाची पद्धत अवलंबून संभाव्य चुका आधीच सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे.