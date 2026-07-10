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बाप रे! महाभंयकर पुरात वाहून आले हजारो सिलेंडर; फुकटच्या टाक्या पळवण्यासाठी लोकांनी काय केलं पाहा, VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 10, 2026 | 05:35 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अतिशय चक्रावरणाऱ्या पराक्रमाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका नदीत गॅस सिलेंडर वाहत चालले असून ते मिळवण्यासाठी लोकांनी स्वत:चा जीव धोक्यात घातला आहे. नेमकं काय केलं आहे यांनी पाहा व्हिडिओ.

Thousands of LPG Cylinders Swept Away in Massive Flood People Rush to Grab

बाप रे! महाभंयकर पुरात वाहून आले हजारो सिलेंडर; फुकटच्या टाक्या पळवण्यासाठी लोकांनी काय केलं पाहा, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • महाभंयकर पुरात वाहून आले हजारो सिलेंडर
  • फुकटच्या टाक्या पळवण्यासाठी लोकांनी काय केलं पाहा
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यादरम्याव रायगड जिल्ह्यातून एक काटा अंगावर आणणारी तितकीच चक्रावू टाकणारी घटना समोर आली आहे. पनवेल तालुक्याती चावणे येथे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीच्या एलपीजी बॉलिंटग प्लांटमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने तब्ब ३,००० गॅस सिलेंडर पाताळगंगा नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून या फुकटच्या टाक्या मिळवण्यासाठी लोकांनी जे केलं पाहून अनेकजण आश्चर्यात पडले आहेत.

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काय घडलं नेमकं?

सिलेंडर वाहून जात असल्याची माहिती कळताच लोक नदीकाठी जमा झाले होते. गॅस महाग झाल्यामुळे फुकट सिलेंडर मिळवण्यासाठी गावातील काही तरुणांनी आपला जीव धोक्यात घातला आणि थेट पुराच्या पाण्यात उडी मारली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही लोक नदीचा प्रवाह वेगावना असतानाही पाण्यात उतरले असून सिलेंडर पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काहींनी सिलेंडर बाहेर काढण्यासाठीि छोट्या छोट्या होड्या आणि बोटी पाण्यात उतरवल्या आहेत. नदीतून सिलेंडर बाहेर काढून घेऊन जातानाचे दृश्य दिसत आहे. सिलेंडरचा खच पाहायला मिळत आहे. पुलावर शेकडो लोक उभे राहून याचा व्हिडिओही बनवत आहेत. सध्या या पराक्रमाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SantaniSubhajit या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला असून या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. अनेकांनी यावर कमेंट्सचा पूर आणला आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, भारतात नागरिकच फुकटावर टपून बसले आहे, मग सरकार यांची लूट का करणार नाही असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकान याची तुलना पुष्पा चित्रपटातील चंदन वाहून नेण्याच्या सीनशी केली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Thousands of gas cylinders float in flood video viral

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Published On: Jul 10, 2026 | 05:35 PM

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