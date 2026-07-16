गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Bad Cholesterol Causes Daily Habits Increase Ldl Cholesterol Heart Health Tips

दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

Habits Causes Bad Cholesterol: दैनंदिन जीवनातील काही चुकीच्या सवयीमुळे शरीरातील कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढते. उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे आरोग्यावर अनेक गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यासाठी कोणत्या सवयी कारणीभूत ठरतात, जाणून घ्या.

दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • या चुका वाढवत आहेत Bad Cholesterol
  • हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक
  • लहान बदलाने होईल मोठा फायदा
उच्च कोलेस्ट्रॉल ही अशी समस्या आहे जी सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही लक्षणे दाखवत नाही. मात्र, शरीरात ‘बॅड’ (LDL) कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढत गेल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी साचू लागते. यामुळे हृदयविकार, स्ट्रोक आणि इतर गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. अनेकदा आपल्या दैनंदिन जीवनातील काही चुकीच्या सवयी नकळत कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे आरोग्यदायी जीवनशैलीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. कोणत्या सवयींमुळे शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढते, जाणून घ्या.

Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी

अनियमित जेवणाची सवय टाळा

नाश्ता टाळणे, उशिरा जेवणे किंवा वेळेवर अन्न न घेणे याचा शरीराच्या चयापचयावर परिणाम होतो. त्यामुळे पुढील वेळी जास्त प्रमाणात अन्न खाल्ले जाते आणि तेलकट किंवा जंक फूडची निवड वाढते. परिणामी शरीरातील LDL कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. नियमित वेळेत संतुलित आहार घेणे फायदेशीर ठरते.

प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे अतिसेवन

चिप्स, बिस्किटे, फास्ट फूड, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि साखरयुक्त पेये यामध्ये ट्रान्स फॅट, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट आणि अतिरिक्त मीठ मोठ्या प्रमाणात असते. या पदार्थांचे वारंवार सेवन केल्यास ‘बॅड’ कोलेस्ट्रॉल वाढते, तर ‘गुड’ (HDL) कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकते.

बैठी जीवनशैली ठरते मोठे कारण

दिवसभर खुर्चीवर बसून काम करणे आणि नियमित व्यायामाचा अभाव यामुळे शरीरातील चरबीचे संतुलन बिघडते. दररोज किमान ३० ते ४० मिनिटे वेगाने चालणे, हलके व्यायाम सायकलिंग, योगा किंवा इतर शारीरिक हालचाली केल्यास कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

अतिरिक्त साखरेकडेही लक्ष द्या

अनेक प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये लपलेली साखर असते. गोड पेये, मिठाई, बेकरी पदार्थ आणि फ्लेवर्ड स्नॅक्सचे जास्त सेवन केल्यास वजन वाढते, इन्सुलिन प्रतिकार वाढतो आणि त्याचा परिणाम कोलेस्ट्रॉलवरही होऊ शकतो. त्यामुळे साखरेचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करा.

अपुरी झोप आणि तणावही कारणीभूत

दररोज 7 ते 8 तासांची शांत झोप न मिळाल्यास आणि सतत तणावाखाली राहिल्यास शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास तसेच हृदयविकाराचा धोका वाढण्यास मदत होऊ शकते. ध्यान, योग आणि पुरेशी विश्रांती यामुळे तणाव कमी होण्यास मदत होते.

लहान बदलाने होईल मोठा फायदा

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपायांची नेहमीच गरज नसते. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वेळेवर जेवण, प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे मर्यादित सेवन, पुरेशी झोप आणि तणावावर नियंत्रण या छोट्या सवयी दीर्घकाळ हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात. नियमित आरोग्य तपासणी करून कोलेस्ट्रॉलची पातळी तपासणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

सततचा खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास? दुर्लक्ष करू नका; हृदयविकाराचे असू शकतात संकेत

Web Title: Bad cholesterol causes daily habits increase ldl cholesterol heart health tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 07:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी
1

Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी

Health Tips: रोज मूठभर खा गूळ-चना; शरीराला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे
2

Health Tips: रोज मूठभर खा गूळ-चना; शरीराला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Health Tips: रात्रभर Earbuds लावून झोपता? कानांसाठी ‘ही’ सवय ठरू शकते धोकादायक
3

Health Tips: रात्रभर Earbuds लावून झोपता? कानांसाठी ‘ही’ सवय ठरू शकते धोकादायक

AI In Healthcare: हेल्थकेअर क्षेत्रात करिअर करण्याची सुवर्णसंधी! आयआयटी मद्रासने सुरू केला ‘AI-हेल्थकेअर’ कोर्स
4

AI In Healthcare: हेल्थकेअर क्षेत्रात करिअर करण्याची सुवर्णसंधी! आयआयटी मद्रासने सुरू केला ‘AI-हेल्थकेअर’ कोर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक

दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक

Jul 16, 2026 | 07:38 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur Firing Case: कोल्हापुर हादरलं! दिवसाढवळ्या भर चौकात भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

Kolhapur Firing Case: कोल्हापुर हादरलं! दिवसाढवळ्या भर चौकात भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

Jul 16, 2026 | 07:07 PM
न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले कमी होणार; दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदतीसाठी ‘या’ कार्यक्रमाचे आयोजन

न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले कमी होणार; दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदतीसाठी ‘या’ कार्यक्रमाचे आयोजन

Jul 16, 2026 | 07:06 PM
Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

Jul 16, 2026 | 07:00 PM
Pratap Sarnaik: महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू! Ola-Uber-Rapidoसाठी नवे नियम, चालकांना किमान 80% भाड्याची हमी

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू! Ola-Uber-Rapidoसाठी नवे नियम, चालकांना किमान 80% भाड्याची हमी

Jul 16, 2026 | 06:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा