दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक

Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी
नाश्ता टाळणे, उशिरा जेवणे किंवा वेळेवर अन्न न घेणे याचा शरीराच्या चयापचयावर परिणाम होतो. त्यामुळे पुढील वेळी जास्त प्रमाणात अन्न खाल्ले जाते आणि तेलकट किंवा जंक फूडची निवड वाढते. परिणामी शरीरातील LDL कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. नियमित वेळेत संतुलित आहार घेणे फायदेशीर ठरते.
चिप्स, बिस्किटे, फास्ट फूड, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि साखरयुक्त पेये यामध्ये ट्रान्स फॅट, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट आणि अतिरिक्त मीठ मोठ्या प्रमाणात असते. या पदार्थांचे वारंवार सेवन केल्यास ‘बॅड’ कोलेस्ट्रॉल वाढते, तर ‘गुड’ (HDL) कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकते.
दिवसभर खुर्चीवर बसून काम करणे आणि नियमित व्यायामाचा अभाव यामुळे शरीरातील चरबीचे संतुलन बिघडते. दररोज किमान ३० ते ४० मिनिटे वेगाने चालणे, हलके व्यायाम सायकलिंग, योगा किंवा इतर शारीरिक हालचाली केल्यास कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
अनेक प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये लपलेली साखर असते. गोड पेये, मिठाई, बेकरी पदार्थ आणि फ्लेवर्ड स्नॅक्सचे जास्त सेवन केल्यास वजन वाढते, इन्सुलिन प्रतिकार वाढतो आणि त्याचा परिणाम कोलेस्ट्रॉलवरही होऊ शकतो. त्यामुळे साखरेचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करा.
दररोज 7 ते 8 तासांची शांत झोप न मिळाल्यास आणि सतत तणावाखाली राहिल्यास शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास तसेच हृदयविकाराचा धोका वाढण्यास मदत होऊ शकते. ध्यान, योग आणि पुरेशी विश्रांती यामुळे तणाव कमी होण्यास मदत होते.
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपायांची नेहमीच गरज नसते. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वेळेवर जेवण, प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे मर्यादित सेवन, पुरेशी झोप आणि तणावावर नियंत्रण या छोट्या सवयी दीर्घकाळ हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात. नियमित आरोग्य तपासणी करून कोलेस्ट्रॉलची पातळी तपासणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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