कोणते सिलेंडर उपलब्ध आहेत?
सध्या, ग्राहक एचपी नव्या १० किलो कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर आणि एचपीसीएल ५ किलो मेटल एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर करू शकतात. ज्यांना १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरची गरज नाही, त्यांच्यासाठी हे लहान सिलेंडर विशेषतः उपयुक्त आहेत. एचपी नव्या सिलेंडर स्टीलच्या सिलेंडरच्या तुलनेत वजनाने हलका, गंज-प्रतिरोधक आहे आणि त्याच्या पारदर्शक डिझाइनमुळे त्यातील शिल्लक गॅसची पातळी सहज दिसते.
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गॅस सिलेंडर कसा बुक करावा?
Congratulations to @HPCL on completing 52 years of dedicated service to the Nation and on the launch of HP Navya, an innovative 10 kg Composite LPG Cylinder that combines safety, convenience and technology to meet the evolving needs of today’s consumers.
The introduction of… pic.twitter.com/nWWTaP4aaq — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 16, 2026
स्विगी इन्स्टामार्टद्वारे गॅस सिलेंडर बुक करणे खूप सोपे आहे. सर्वप्रथम, ॲप उघडा. मग, एचपीसीएल एलपीजी सिलिंडर शोधा, तुम्हाला हवा असलेला सिलिंडर निवडा आणि ऑर्डरची पुष्टी करा. ऑर्डर पूर्ण झाल्यावर, एचपीसीएलच्या नोंदणीकृत वितरक आणि प्रशिक्षित डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांद्वारे सिलिंडरची डिलिव्हरी केली जाईल. याचा अर्थ असा की, बुकिंग ॲपद्वारे केले जाईल, परंतु एचपीसीएल सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून डिलिव्हरी करेल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी याला मोठे पाऊल म्हटले
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या नवीन सेवेच्या शुभारंभाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, एचपीसीएलचा हा उपक्रम डिजिटल इंडिया, जीवनमान सुलभता आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. त्यांच्या मते, क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे मागणीनुसार एलपीजी सिलिंडरची डिलिव्हरी ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर ठरेल आणि स्वच्छ इंधनाची उपलब्धता सुलभ करेल
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ग्राहकांना मोठे फायदे मिळतील
या नवीन सेवेमुळे गॅस संपल्यावर जास्त वेळ वाट पाहण्याची गरज नाहीशी होईल. ही सुविधा विशेषतः लहान कुटुंबे, भाडेकरू, विद्यार्थी आणि लहान व्यवसायांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले, तर येत्या काळात भारतातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये १० मिनिटांत एलपीजी सिलिंडर डिलिव्हरीची सुविधा देखील सुरू केली जाऊ शकते.