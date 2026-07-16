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Water Intake: जास्त पाणी पिणं खरंच आरोग्यासाठी वरदान आहे का? जाणून घ्या सत्य

Updated On: Jul 16, 2026 | 08:17 PM IST
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सारांश

High water Intake side effects on health: पाणी शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढणे, द्रवांचे संतुलन राखणे आणि किडनीचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र गरजेपेक्षा जास्त पाणी पिणे आरोग्यासाठी खरंच वरदान आहे का, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • जास्त पाणी पिणं खरंच आरोग्यासाठी वरदान?
  • किडनीसाठी पाणी का आवश्यक?
  • अतिपाणी पिण्याचे दुष्परिणाम
मानवी शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर टाकणे, शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखणे आणि रक्त शुद्ध करण्याचे महत्त्वाचे काम किडनी करते. या प्रक्रियेसाठी पुरेसे पाणी आवश्यक असते. त्यामुळे रोज योग्य प्रमाणात पाणी पिणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. मात्र, “जास्त पाणी म्हणजे अधिक चांगले आरोग्य” हा समज पूर्णपणे योग्य नाही. गरजेपेक्षा जास्त पाणी पिल्यास शरीरावर आणि विशेषतः किडनीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे पाण्याचे प्रमाण शरीराच्या गरजेनुसार ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

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किडनीसाठी पाणी का आवश्यक?

पाणी शरीरातील विषारी घटक लघवीद्वारे बाहेर टाकण्यास मदत करते. तसेच शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखून किडनीचे कार्य सुरळीत ठेवते. पुरेसे पाणी प्यायल्याने किडनीचे आरोग्य चांगले राहण्यास आणि काही प्रकारच्या किडनी स्टोनचा धोका कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.

अतिपाणी पिण्याचे दुष्परिणाम

अनेक जण दिवसभरात गरजेपेक्षा जास्त पाणी पितात. त्यामुळे रक्तातील सोडियमचे प्रमाण कमी होऊन इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडू शकते. या स्थितीला हायपोनेट्रेमिया म्हणतात. यामुळे डोकेदुखी, मळमळ, स्नायूंमध्ये गोळे येणे, गोंधळल्यासारखे वाटणे आणि गंभीर परिस्थितीत झटके येण्याचाही धोका असू शकतो.

किती पाणी प्यावे?

प्रत्येक व्यक्तीची पाण्याची गरज सारखी नसते. वय, हवामान, शारीरिक हालचाल, आहार आणि आरोग्याच्या स्थितीनुसार पाण्याचे प्रमाण बदलते. तहान लागल्यावर पाणी पिणे, लघवीचा रंग फिकट पिवळा राहील इतपत शरीर हायड्रेट ठेवणे आणि गरजेनुसार द्रवपदार्थांचे सेवन करणे हा उत्तम मार्ग मानला जातो.

या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी

ज्यांना दीर्घकालीन किडनीचे आजार, हृदयविकार किंवा शरीरात सूज येण्याची समस्या आहे, त्यांनी पाणी किती प्यावे याबाबत डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. अशा रुग्णांमध्ये जास्त पाणी पिल्यास शरीरात अतिरिक्त द्रव साचण्याचा धोका वाढू शकतो.

किडनीचे आरोग्य जपण्यासाठी या सवयी अंगीकारा

  • दिवसभरात नियमित अंतराने पाणी प्या.
  • तहान दाबून ठेवू नका, पण विनाकारण अतिपाणीही पिऊ नका.
  • संतुलित आहार घ्या आणि मीठाचे प्रमाण मर्यादित ठेवा.
  • नियमित व्यायाम करा आणि शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवा.
  • मधुमेह व उच्च रक्तदाब असल्यास त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवा.
  • किडनीशी संबंधित त्रास असल्यास नियमित आरोग्य तपासणी करा.

योग्य प्रमाणातच पाणी प्या

पाणी हे किडनीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी त्याचे सेवन संतुलित प्रमाणातच करणे गरजेचे आहे. निरोगी किडनीसाठी शरीराच्या गरजेनुसार पाणी प्या, संतुलित जीवनशैलीचा अवलंब करा आणि कोणतीही समस्या जाणवल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Excess water drinking side effects kidney health tips water intake benefits

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:17 PM

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