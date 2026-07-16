Water Intake: जास्त पाणी पिणं खरंच आरोग्यासाठी वरदान आहे का? जाणून घ्या सत्य

दररोजच्या ‘या’ चुका वाढवत आहेत ‘Bad Cholesterol’; हृदयासाठी ठरू शकतात धोकादायक
पाणी शरीरातील विषारी घटक लघवीद्वारे बाहेर टाकण्यास मदत करते. तसेच शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखून किडनीचे कार्य सुरळीत ठेवते. पुरेसे पाणी प्यायल्याने किडनीचे आरोग्य चांगले राहण्यास आणि काही प्रकारच्या किडनी स्टोनचा धोका कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.
अनेक जण दिवसभरात गरजेपेक्षा जास्त पाणी पितात. त्यामुळे रक्तातील सोडियमचे प्रमाण कमी होऊन इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडू शकते. या स्थितीला हायपोनेट्रेमिया म्हणतात. यामुळे डोकेदुखी, मळमळ, स्नायूंमध्ये गोळे येणे, गोंधळल्यासारखे वाटणे आणि गंभीर परिस्थितीत झटके येण्याचाही धोका असू शकतो.
प्रत्येक व्यक्तीची पाण्याची गरज सारखी नसते. वय, हवामान, शारीरिक हालचाल, आहार आणि आरोग्याच्या स्थितीनुसार पाण्याचे प्रमाण बदलते. तहान लागल्यावर पाणी पिणे, लघवीचा रंग फिकट पिवळा राहील इतपत शरीर हायड्रेट ठेवणे आणि गरजेनुसार द्रवपदार्थांचे सेवन करणे हा उत्तम मार्ग मानला जातो.
ज्यांना दीर्घकालीन किडनीचे आजार, हृदयविकार किंवा शरीरात सूज येण्याची समस्या आहे, त्यांनी पाणी किती प्यावे याबाबत डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. अशा रुग्णांमध्ये जास्त पाणी पिल्यास शरीरात अतिरिक्त द्रव साचण्याचा धोका वाढू शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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