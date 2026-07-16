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Infertilty Tips: मखाना, बादाम आणि या बियांच्या मदतीने घरीच तयार करा फर्टिलिटी पावडर, मिळतीच बेस्ट रिझल्ट्स

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:44 PM IST
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सारांश

प्रजनन आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी केवळ औषधांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसते. संतुलित आहारातील काही पौष्टिक घटकांचा समावेश केल्यास शरीराला आवश्यक पोषकतत्त्वे मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Infertilty Tips: मखाना, बादाम आणि या बियांच्या मदतीने घरीच तयार करा फर्टिलिटी पावडर, मिळतीच बेस्ट रिझल्ट्स

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • घरातील काही पौष्टिक पदार्थ एकत्र करून तयार करता येणारा हेल्दी पर्याय.
  • प्रोटीन, हेल्दी फॅट्स आणि अँटीऑक्सिडंट्ससारख्या पोषकतत्त्वांनी समृद्ध मिश्रण.
  • संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैलीसोबत पूरक ठरू शकणारा पौष्टिक उपाय.
आजकालच्या व्यस्त जीवनशैलीत लोकांच्या पालकत्वाच्या धारणा फार बदलल्या आहेत. करिअर, जबाबदारी आणि अनेक गोष्टी लक्षात घेता अधिकतर लोक ही वयाच्या तीशीनंतर बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतात. संशोधनानुसार, वयाच्या ३० नंतर गर्भधारणा काहीशी कठीण मानली जाते. याव्यतिरिक्त खाण्याच्या सवयी आणि चुकीची जीवनशैली यामुळेही पालक होण्यात अनेक अडचणी निर्माण होत असतात. एक्सपर्टचे ऐकले तर खाण्यापिण्यात काही हेल्दी पदार्थांचा समावेश केल्यास प्रजनन क्षमता वाढवता येऊ शकते. यासाठी फक्त तुम्हाला घरातच एक खास पावडर तयार करायची आहे.

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आम्ही तुम्हाला सांगतो की, प्रजनन क्षमता वाढवण्यासाठी तुम्ही घरीच एक होममेड पावडर तयार करु शकता. पुरुष आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी ही पावडर फार फायद्याची मानली जाते. यात मखाना, बदाम आणि काही इतर सीड्सचा वापर केला जातो. चला होममेड फर्टिलिटी पावडर कशी तयार केली जाते ते जाणून घेऊया.

पावडर तयार करण्यासाठी कोणत्या घटकांची गरज लागते?

होममेड फर्टिलिटी पावडर तयार करायची असल्यास यासाठी मखाना, काळे चणे, ओट्स, बदाम, अक्रोड आणि भोपळ्याच्या बिया यांची आवश्यकता लागते. या पदार्थांपासून तयार होणारी ही पावडर प्रोटीन, हेल्दी फॅट, फाॅलेट, आयर्न, व्हिटॅमिन ई आणि अनेक अँटीऑक्सिडंस्ट्सने भरपूर असते. याचे नियमित सेवन केल्यास फर्टिलिटी आरोग्यावर याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळतो.

अशाप्रकारे तयार करा पावडर

  • पावडर तयार करण्यासाठी प्रथम सर्व साहित्य मंद आचेवर छान भाजून घ्या.
  • सर्व साहित्य भाजून झाले की त्यांना एका प्लेटीत काढा आणि थंड करुन घ्या.
  • आता या साहित्याला मिक्सरच्या भांड्यात घालून याची बारीक पाावडर तयार करा.
  • तयार पावडरचा एक चमचा दररोज २०० मिलीलीटर कोमट दुधात मिसळा आणि याचे सेवन करा.
  • तुम्ही याचे सेवन सकाळी किंवा संध्याकाळी करु शकता.
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फर्टिलिटी पावडरमधून मिळणारे पोषकतत्व

या फर्टिलिटी पावडरमध्ये अनेक गुणकारी साहित्य मिसळलेले असल्याने याचा आपल्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होतो. यातील मखाने शरीराल उर्जा मिळवून देतात आणि स्ट्रेस लेव्हल कमी करतात. याबरोबरच काळे चण्यात प्रोटीन आणि आयर्न असल्याने ते फर्टिलिटी वाढवण्यास मदत करतात. ओट्समध्ये बीटा-ग्लूकॉन फायबर असते जे ब्लड प्रेशर कमी करण्यास मदत करते. बदाम स्पर्मची काॅलिटी सुधारण्यास मदत करते आणि अक्रोड पुरुषांमधील स्पर्म काउंट सुधारण्यास मदत करते.

 

 

Web Title: Homemade fertility powder with makhana almonds and seeds for reproductive health

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Published On: Jul 16, 2026 | 02:44 PM

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