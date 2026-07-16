Infertilty Tips: मखाना, बादाम आणि या बियांच्या मदतीने घरीच तयार करा फर्टिलिटी पावडर, मिळतीच बेस्ट रिझल्ट्स

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आम्ही तुम्हाला सांगतो की, प्रजनन क्षमता वाढवण्यासाठी तुम्ही घरीच एक होममेड पावडर तयार करु शकता. पुरुष आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी ही पावडर फार फायद्याची मानली जाते. यात मखाना, बदाम आणि काही इतर सीड्सचा वापर केला जातो. चला होममेड फर्टिलिटी पावडर कशी तयार केली जाते ते जाणून घेऊया.
पावडर तयार करण्यासाठी कोणत्या घटकांची गरज लागते?
होममेड फर्टिलिटी पावडर तयार करायची असल्यास यासाठी मखाना, काळे चणे, ओट्स, बदाम, अक्रोड आणि भोपळ्याच्या बिया यांची आवश्यकता लागते. या पदार्थांपासून तयार होणारी ही पावडर प्रोटीन, हेल्दी फॅट, फाॅलेट, आयर्न, व्हिटॅमिन ई आणि अनेक अँटीऑक्सिडंस्ट्सने भरपूर असते. याचे नियमित सेवन केल्यास फर्टिलिटी आरोग्यावर याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळतो.
अशाप्रकारे तयार करा पावडर
फर्टिलिटी पावडरमधून मिळणारे पोषकतत्व
या फर्टिलिटी पावडरमध्ये अनेक गुणकारी साहित्य मिसळलेले असल्याने याचा आपल्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होतो. यातील मखाने शरीराल उर्जा मिळवून देतात आणि स्ट्रेस लेव्हल कमी करतात. याबरोबरच काळे चण्यात प्रोटीन आणि आयर्न असल्याने ते फर्टिलिटी वाढवण्यास मदत करतात. ओट्समध्ये बीटा-ग्लूकॉन फायबर असते जे ब्लड प्रेशर कमी करण्यास मदत करते. बदाम स्पर्मची काॅलिटी सुधारण्यास मदत करते आणि अक्रोड पुरुषांमधील स्पर्म काउंट सुधारण्यास मदत करते.