Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात; गौतम अदानींनी व्यक्त केला शोक

गौतम अदानी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यात लिहिले आहे की, “महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने खूप दुःख झाले. फक्त एक महिन्यापूर्वी, आम्ही बारामतीमध्ये शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआयच्या उद्घाटनासाठी एकत्र उभे होतो – एक क्षण ज्याने अजितजींचे दृष्टिकोन, प्रगतीवरील त्यांचा विश्वास आणि भारताच्या तरुणाई आणि त्याच्या भविष्याप्रती त्यांची वचनबद्धता दर्शविली.”
Deeply saddened by the passing of Maharashtra’s Deputy Chief Minister, Ajit Pawar. Just a month ago, we stood together in Baramati for the inauguration of the Sharad Pawar Centre of Excellence in AI – a moment that reflected Ajit ji’s vision, his belief in progress and his… pic.twitter.com/WEbi96HBBm — Gautam Adani (@gautam_adani) January 28, 2026
अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी महाराष्ट्रासाठी त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल पुढे लिहिले, “त्यांच्या कामात सातत्य ठेवून आणि भविष्यासाठी तयार महाराष्ट्र बांधण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करून आपण त्यांच्या वारशाचा सन्मान करूया.”
पवार कुटुंब आणि गौतम अदानी यांचे अनेक दशकांपासून जवळचे नाते आहे. हे उल्लेखनीय आहे की गौतम अदानी यांनी यापूर्वी २०२२ मध्ये पवार कुटुंबाच्या जन्मगावी बारामतीला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी विज्ञान आणि नवोन्मेष क्रियाकलाप केंद्राच्या उद्घाटन समारंभात भाग घेतला होता. पवार आणि अदानी यांच्यातील संबंध जवळजवळ दोन दशके जुने असल्याचे सांगितले जाते. अजित पवार यांच्या जाण्याने देश हळहळला आहे.