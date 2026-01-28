Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात; गौतम अदानींनी व्यक्त केला शोक

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने राज्यात शोककळा पसरली. राजकारण, व्यवसाय आणि चित्रपट उद्योगात शोककळा पसरली. अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी शोक व्यक्त केला.

Updated On: Jan 28, 2026 | 05:11 PM
Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात; गौतम अदानींनी व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात; गौतम अदानींनी व्यक्त केला शोक (फोटो-सोशल मीडिया)

  • महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन
  • गौतम अदानी यांनी शोकसंदेश व्यक्त केला
  • त्यांच्या जाण्याने व्यवसाय आणि राजकारणाला धक्का
Ajit Pawar Death: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने राज्यात शोककळा पसरली. राजकारण, व्यवसाय आणि चित्रपट उद्योगात शोककळा पसरली. व्यापारी समुदायाने अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. गौतम अदानी यांनी शोक व्यक्त केला. गौतम अदानी यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली.

गौतम अदानी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यात लिहिले आहे की, “महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने खूप दुःख झाले. फक्त एक महिन्यापूर्वी, आम्ही बारामतीमध्ये शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआयच्या उद्घाटनासाठी एकत्र उभे होतो – एक क्षण ज्याने अजितजींचे दृष्टिकोन, प्रगतीवरील त्यांचा विश्वास आणि भारताच्या तरुणाई आणि त्याच्या भविष्याप्रती त्यांची वचनबद्धता दर्शविली.”

हे देखील वाचा: Bangladesh Textile Industry: १ फेब्रुवारीपासून सूत गिरण्या बंद? बांगलादेशात उद्योगसंकट

गौतम अदानी यांनी शोकसंदेश व्यक्त केला. गौतम अदानी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली.

हे देखील वाचा: Ajit Pawar Net Worth: शेतीपासून सत्तेपर्यंत; महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपत्तीची कहाणी

अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी महाराष्ट्रासाठी त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल पुढे लिहिले, “त्यांच्या कामात सातत्य ठेवून आणि भविष्यासाठी तयार महाराष्ट्र बांधण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करून आपण त्यांच्या वारशाचा सन्मान करूया.”

पवार कुटुंब आणि गौतम अदानी यांचे अनेक दशकांपासून जवळचे नाते आहे. हे उल्लेखनीय आहे की गौतम अदानी यांनी यापूर्वी २०२२ मध्ये पवार कुटुंबाच्या जन्मगावी बारामतीला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी विज्ञान आणि नवोन्मेष क्रियाकलाप केंद्राच्या उद्घाटन समारंभात भाग घेतला होता. पवार आणि अदानी यांच्यातील संबंध जवळजवळ दोन दशके जुने असल्याचे सांगितले जाते. अजित पवार यांच्या जाण्याने देश हळहळला आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 03:42 PM

