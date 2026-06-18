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हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड फॅक्टरी चालकांसाठी मोठी बातमी! चाकू आणि कटिंग उपकरणांबाबत FSSAI चा नवीन नियम लागू

Updated On: Jun 18, 2026 | 08:50 PM IST
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सारांश

FSSAI New Rule: रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, ढाबे आणि खाद्यपदार्थ निर्मितीचे कारखाने चालवणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. FSSAI ने अन्नसुरक्षेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड फॅक्टरी चालकांसाठी मोठी बातमी! (Photo Credit- AI)

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड फॅक्टरी चालकांसाठी मोठी बातमी! (Photo Credit- AI)

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विस्तार
  • हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड फॅक्टरी चालकांसाठी मोठी बातमी!
  • चाकू आणि कटिंग उपकरणांबाबत FSSAI चा नवीन नियम लागू
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रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, धाबे आणि खाद्यपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांमधील अन्नाच्या गुणवत्तेबाबतचे नियम अधिक कडक होणार आहेत. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (FSSAI) ने देशभरातील सर्व अन्न व्यवसायिकांना (FBOs) निर्देश दिले आहेत की, खाद्यपदार्थ कापताना, तयार करताना आणि त्यावर प्रक्रिया करताना केवळ ‘फूड-ग्रेड’ (अन्नासाठी सुरक्षित) आणि गंज न लागणाऱ्या सुऱ्या, ब्लेड्स आणि इतर कापण्याच्या साधनांचाच वापर करावा. या नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.


FSSAI च्या निदर्शनास आले आहे की, काही अन्न व्यावसायिक गंजलेले, खराब झालेले, रंग दिलेले किंवा निकृष्ट दर्जाचे सुरी आणि ब्लेड्स वापरत आहेत. अशा उपकरणांमुळे अन्नात अशुद्धता मिसळू शकते आणि ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, अन्नाच्या संपर्कात येणारी सर्व उपकरणे ही ‘फूड-ग्रेड’, बिनविषारी आणि गंज न लागणाऱ्या साहित्यापासून बनलेली असावीत.

हे नियम कोणत्या उपकरणांना लागू होतात?

अन्न कापण्यासाठी, त्याचे तुकडे करण्यासाठी (स्लाइसिंग), त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी, पॅकेजिंगसाठी आणि ते तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व उपकरणांना हे नवीन निर्देश लागू होतात. यामध्ये सुऱ्या, ब्लेड्स, स्लाइसिंग मशीन्स, कापण्याची साधने आणि अन्न प्रक्रिया करणारी इतर साधने यांचा समावेश आहे. ही उपकरणे स्वच्छ आणि चांगल्या स्थितीत ठेवणेही अनिवार्य असल्याचे FSSAI ने स्पष्ट केले आहे.

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अन्न सुरक्षेवर भर का?

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, गंजलेली किंवा खराब झालेली उपकरणे अन्नात धातूचे कण, रासायनिक घटक आणि जीवाणू (बॅक्टेरिया) मिसळू शकतात. यामुळे अन्नातून विषबाधा होण्याचा आणि आरोग्याच्या इतर समस्यांचा धोका वाढतो. परिणामी, FSSAI ने राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना तपासणीदरम्यान विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

FSSAI ने स्पष्ट केले आहे की, जर एखादे हॉटेल, रेस्टॉरंट, खाद्यपदार्थ निर्मितीचा कारखाना किंवा इतर कोणताही अन्न व्यवसाय या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळला, तर त्यांच्यावर ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ॲक्ट, २००६’ (अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६) अंतर्गत कारवाई केली जाईल.

ग्राहकांना याचा काय फायदा होईल?

या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा सुधारेल. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि अन्न प्रक्रिया केंद्रांमध्ये स्वच्छ व सुरक्षित उपकरणांचा वापर केल्याने अन्नातील अशुद्धता आणि दूषितपणाचा धोका कमी होईल. यामुळे ग्राहकांना अधिक सुरक्षित आणि उच्च दर्जाचे अन्न मिळणे शक्य होईल.

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Web Title: Fssai imposes new rules for knives and cutting equipment in hotels restaurants

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Published On: Jun 18, 2026 | 08:49 PM

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