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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

Updated On: Jun 16, 2026 | 07:56 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. एका दिवसात सोन्याच्या किमतीत 10 ग्रॅममागे 2,000 रुपयांहून अधिक वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

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विस्तार
  • 16 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,51,540 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला असून एका दिवसात तब्बल 2,470 रुपयांची वाढ झाली आहे.
  • चांदीच्या दरातही वाढ नोंदवली गेली असून प्रति किलो चांदीचा भाव 2,65,100 रुपये झाला आहे.
  • चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सर्वाधिक 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम असून मुंबईत तो 1,51,540 रुपये आहे.
Gold Rate Today:भारतात 16 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,154 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,891 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,366 रुपये आहे. भारतात 16 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,660 रुपये आहे. भारतात 16 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,100 रुपये आहे.

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भारतात 15 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,907 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,664 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,180 रुपये होता. भारतात 15 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,800 रुपये होता. भारतात 15 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,660 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,810 रुपये आहे.

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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,010 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,690 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,38,910 ₹1,51,540 ₹1,13,660
पुणे ₹1,38,910 ₹1,51,540 ₹1,13,660
केरळ ₹1,38,910 ₹1,51,540 ₹1,13,660
कोलकाता ₹1,38,910 ₹1,51,540 ₹1,13,660
नागपूर ₹1,38,910 ₹1,51,540 ₹1,13,660
हैद्राबाद ₹1,38,910 ₹1,51,540 ₹1,13,660
बंगळुरु ₹1,38,910 ₹1,51,540 ₹1,13,660
नाशिक ₹1,38,940 ₹1,51,570 ₹1,13,690
सुरत ₹1,38,960 ₹1,51,590 ₹1,13,710
चेन्नई ₹1,40,710 ₹1,53,500 ₹1,18,010
दिल्ली ₹1,39,060 ₹1,51,690 ₹1,13,810
चंदीगड ₹1,39,060 ₹1,51,690 ₹1,13,810
लखनौ ₹1,39,060 ₹1,51,690 ₹1,13,810
जयपूर ₹1,39,060 ₹1,51,690 ₹1,13,810

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver price rise again in india at 16 june 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jun 16, 2026 | 07:56 AM

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