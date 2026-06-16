Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही वधारली! किंमती पाहून ग्राहकांची चिंता वाढली

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भारतात 15 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,907 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,664 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,180 रुपये होता. भारतात 15 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,800 रुपये होता. भारतात 15 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,660 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,810 रुपये आहे.
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चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,010 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,690 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,38,910
|₹1,51,540
|₹1,13,660
|पुणे
|₹1,38,910
|₹1,51,540
|₹1,13,660
|केरळ
|₹1,38,910
|₹1,51,540
|₹1,13,660
|कोलकाता
|₹1,38,910
|₹1,51,540
|₹1,13,660
|नागपूर
|₹1,38,910
|₹1,51,540
|₹1,13,660
|हैद्राबाद
|₹1,38,910
|₹1,51,540
|₹1,13,660
|बंगळुरु
|₹1,38,910
|₹1,51,540
|₹1,13,660
|नाशिक
|₹1,38,940
|₹1,51,570
|₹1,13,690
|सुरत
|₹1,38,960
|₹1,51,590
|₹1,13,710
|चेन्नई
|₹1,40,710
|₹1,53,500
|₹1,18,010
|दिल्ली
|₹1,39,060
|₹1,51,690
|₹1,13,810
|चंदीगड
|₹1,39,060
|₹1,51,690
|₹1,13,810
|लखनौ
|₹1,39,060
|₹1,51,690
|₹1,13,810
|जयपूर
|₹1,39,060
|₹1,51,690
|₹1,13,810