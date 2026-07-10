Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशीला दिव्यांच्या या उपायाने घरात येऊ शकते सुख-समृद्धी 

हिंदू धर्मात एकादशी हा भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी सर्वात पवित्र दिवसांपैकी एक मानला जातो. आषाढ महिन्यातील योगिनी एकादशीला विशेष महत्त्व दिले जाते. यावर्षी, हे पवित्र व्रत शुभ योगसंधीत पाळले जाईल. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी योग्य विधींसह भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केल्याने सुख, समृद्धी आणि धनप्राप्तीचा आशीर्वाद मिळतो.
योगिनी एकादशीच्या दिवशी योग्य ठिकाणी दिवा लावल्याने रखडलेल्या कामांमध्ये यश मिळू शकते आणि भाग्याचे बंद दरवाजेही उघडले जाऊ शकतात. योगिनी एकादशीला घरात दिवे लावण्याचे काय आहे महत्त्व ते जाणून घेऊया
वैदिक पंचांगानुसार, यावर्षी आषाढ कृष्ण एकादशीची सुरुवात गुरुवार, ९ जुलै रोजी सायंकाळी सुमारे ७:४६ वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, १० जुलै रोजी सायंकाळी सुमारे ४:५२ वाजता होणार आहे. उद्यतिथीनुसार, योगिनी एकादशीचे व्रत शुक्रवार, १० जुलै रोजी पाळले जाणार आहे.
शास्त्रांमध्ये योगिनी एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांची पूजा करणे विशेष महत्त्वाचे आहे. ही सर्वात प्रसिद्ध एकादशींपैकी एक मानली जाते. या दिवशी पूजा आणि उपवास केल्याने ८८ हजार ब्राह्मणांना भोजन करण्याइतके पुण्य प्राप्त होते. यामुळे तुमच्या सर्व इच्छांची पूर्तता होते. सर्व संकटांपासून मुक्ती मिळण्यासोबतच, तुम्हाला दारिद्र्य आणि पापांपासूनही मुक्ती मिळते. तुमच्या जीवनात आनंदाचा उदय होतो.
योगिनी एकादशीच्या संध्याकाळी भगवान विष्णूसमोर तुपाचा दिवा अवश्य लावावा. असे मानले जाते की यामुळे रखडलेली कामे पूर्ण होण्यास, इच्छापूर्ती होण्यास आणि घरात सुख, समृद्धी व शुभशकुन येण्यास मदत होते.
एकादशीच्या दिवशी तुळशीच्या रोपाजवळ तूप किंवा तिळाच्या तेलाने भरलेला दिवा नक्की लावा. या विधीमुळे घराचे वातावरण शुद्ध होते आणि सकारात्मक ऊर्जा कायमस्वरूपी टिकून राहते. तुळशीजवळ दिवा लावणे हे धन आणि सुखात वाढ होण्याचे प्रतीक मानले जाते.
योगिनी एकादशीच्या रात्री मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा अवश्य लावावा. असे मानले जाते की हा प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा रोखतो आणि घरात शुभता, शांती व समृद्धी आणतो. हा दिवा घरासाठी संरक्षक कवचाप्रमाणे काम करतो.
ज्योतिषशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे केल्याने पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो, नकारात्मकता दूर होते आणि जीवनातील अडचणी हळूहळू कमी होतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: योगिनी एकादशी भगवान विष्णूंना समर्पित मानली जाते. या दिवशी व्रत, पूजा आणि नामस्मरण केल्याने आध्यात्मिक उन्नती होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, दिवा लावणे हे अज्ञानाचा अंधकार दूर करून सकारात्मक ऊर्जा, शांती आणि मंगलमय वातावरण निर्माण करण्याचे प्रतीक मानले जाते.
Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार, हा उपाय सुख-समृद्धी आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो. मात्र आर्थिक प्रगतीसाठी योग्य नियोजन, परिश्रम आणि शहाणपणाचे निर्णय घेणेही आवश्यक आहे.