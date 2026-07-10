शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Remedies Related To Lamps Should Be Done On The Day Of Yogini Ekadashi

Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशीला दिव्यांच्या या उपायाने घरात येऊ शकते सुख-समृद्धी 

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

शास्त्रांमध्ये योगिनी एकादशीचे विशेष महत्त्व सांगण्यात आले आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. तसेच एकादशीच्या दिवशी विविध ठिकाणी दिवा लावण्याला विशेष महत्त्व आहे. योगिनी एकादशीला घरात दिवे लावण्याचे काय आहे महत्त्व ते जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • योगिनी एकादशी कधी आहे
  • योगिनी एकादशीला दिवे लावण्याचे उपाय
  • योगिनी एकादशीचे महत्त्व
 

 

हिंदू धर्मात एकादशी हा भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी सर्वात पवित्र दिवसांपैकी एक मानला जातो. आषाढ महिन्यातील योगिनी एकादशीला विशेष महत्त्व दिले जाते. यावर्षी, हे पवित्र व्रत शुभ योगसंधीत पाळले जाईल. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी योग्य विधींसह भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा केल्याने सुख, समृद्धी आणि धनप्राप्तीचा आशीर्वाद मिळतो.

योगिनी एकादशीच्या दिवशी योग्य ठिकाणी दिवा लावल्याने रखडलेल्या कामांमध्ये यश मिळू शकते आणि भाग्याचे बंद दरवाजेही उघडले जाऊ शकतात. योगिनी एकादशीला घरात दिवे लावण्याचे काय आहे महत्त्व ते जाणून घेऊया

कधी आहे योगिनी एकादशी

वैदिक पंचांगानुसार, यावर्षी आषाढ कृष्ण एकादशीची सुरुवात गुरुवार, ९ जुलै रोजी सायंकाळी सुमारे ७:४६ वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, १० जुलै रोजी सायंकाळी सुमारे ४:५२ वाजता होणार आहे. उद्यतिथीनुसार, योगिनी एकादशीचे व्रत शुक्रवार, १० जुलै रोजी पाळले जाणार आहे.

Astrology Tips: नात्यामध्ये वाढत आहे का दुरावा, ज्योतिषशास्त्रातील संकेतामुळे मिळते चांगल्या दिवसांची चाहूल

योगिनी एकादशीचे महत्त्व

शास्त्रांमध्ये योगिनी एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांची पूजा करणे विशेष महत्त्वाचे आहे. ही सर्वात प्रसिद्ध एकादशींपैकी एक मानली जाते. या दिवशी पूजा आणि उपवास केल्याने ८८ हजार ब्राह्मणांना भोजन करण्याइतके पुण्य प्राप्त होते. यामुळे तुमच्या सर्व इच्छांची पूर्तता होते. सर्व संकटांपासून मुक्ती मिळण्यासोबतच, तुम्हाला दारिद्र्य आणि पापांपासूनही मुक्ती मिळते. तुमच्या जीवनात आनंदाचा उदय होतो.

या दिशेला लावा दिवा

विष्णूंसमोर तुपाचा दिवा लावणे

योगिनी एकादशीच्या संध्याकाळी भगवान विष्णूसमोर तुपाचा दिवा अवश्य लावावा. असे मानले जाते की यामुळे रखडलेली कामे पूर्ण होण्यास, इच्छापूर्ती होण्यास आणि घरात सुख, समृद्धी व शुभशकुन येण्यास मदत होते.

तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावणे

एकादशीच्या दिवशी तुळशीच्या रोपाजवळ तूप किंवा तिळाच्या तेलाने भरलेला दिवा नक्की लावा. या विधीमुळे घराचे वातावरण शुद्ध होते आणि सकारात्मक ऊर्जा कायमस्वरूपी टिकून राहते. तुळशीजवळ दिवा लावणे हे धन आणि सुखात वाढ होण्याचे प्रतीक मानले जाते.

मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ दिवा लावणे

योगिनी एकादशीच्या रात्री मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा अवश्य लावावा. असे मानले जाते की हा प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा रोखतो आणि घरात शुभता, शांती व समृद्धी आणतो. हा दिवा घरासाठी संरक्षक कवचाप्रमाणे काम करतो.

Yogini Ekadashi 2026: जुलै महिन्यातील पहिले एकादशीचे व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावणे

ज्योतिषशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे केल्याने पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो, नकारात्मकता दूर होते आणि जीवनातील अडचणी हळूहळू कमी होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: योगिनी एकादशीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: योगिनी एकादशी भगवान विष्णूंना समर्पित मानली जाते. या दिवशी व्रत, पूजा आणि नामस्मरण केल्याने आध्यात्मिक उन्नती होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

  • Que: योगिनी एकादशीला दिवा का लावला जातो?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, दिवा लावणे हे अज्ञानाचा अंधकार दूर करून सकारात्मक ऊर्जा, शांती आणि मंगलमय वातावरण निर्माण करण्याचे प्रतीक मानले जाते.

  • Que: योगिनी एकादशीच्या दिवशी दिवा लावल्याने धनलाभ होतो का?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार, हा उपाय सुख-समृद्धी आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो. मात्र आर्थिक प्रगतीसाठी योग्य नियोजन, परिश्रम आणि शहाणपणाचे निर्णय घेणेही आवश्यक आहे.

Web Title: Remedies related to lamps should be done on the day of yogini ekadashi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sai Baba Story: आयुष्य घडवणाऱ्या साईबांबाची प्रमुख तत्व कोणती? जाणून घ्या
1

Sai Baba Story: आयुष्य घडवणाऱ्या साईबांबाची प्रमुख तत्व कोणती? जाणून घ्या

Astrology Tips: नात्यामध्ये वाढत आहे का दुरावा, ज्योतिषशास्त्रातील संकेतामुळे मिळते चांगल्या दिवसांची चाहूल
2

Astrology Tips: नात्यामध्ये वाढत आहे का दुरावा, ज्योतिषशास्त्रातील संकेतामुळे मिळते चांगल्या दिवसांची चाहूल

Numberlogy: मूलांक ८ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या 
3

Numberlogy: मूलांक ८ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या 

Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम
4

Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशीला दिव्यांच्या या उपायाने घरात येऊ शकते सुख-समृद्धी 

Yogini Ekadashi: योगिनी एकादशीला दिव्यांच्या या उपायाने घरात येऊ शकते सुख-समृद्धी 

Jul 10, 2026 | 07:05 AM
नसांमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने खा लसूण, कोलेस्टेरॉल आणि हार्ट अटॅकचा धोका कायमचा होईल नष्ट

नसांमधील घाण स्वच्छ करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने खा लसूण, कोलेस्टेरॉल आणि हार्ट अटॅकचा धोका कायमचा होईल नष्ट

Jul 10, 2026 | 05:30 AM
पुणे शहराच्या काँक्रीटीकरणात गुदमरत आहेत झाडांची मुळे; तज्ज्ञांकडून ‘ट्री सेफ्टी ऑडिट’ची शिफारस

पुणे शहराच्या काँक्रीटीकरणात गुदमरत आहेत झाडांची मुळे; तज्ज्ञांकडून ‘ट्री सेफ्टी ऑडिट’ची शिफारस

Jul 10, 2026 | 02:35 AM
टाटा समूहाचे मोठे लक्ष्य! 2031 पर्यंत वाहन व्यवसायातून 100 अब्ज डॉलर्स महसुलाचे उद्दिष्ट; JLR आणि EV वर मोठी गुंतवणूक

टाटा समूहाचे मोठे लक्ष्य! 2031 पर्यंत वाहन व्यवसायातून 100 अब्ज डॉलर्स महसुलाचे उद्दिष्ट; JLR आणि EV वर मोठी गुंतवणूक

Jul 09, 2026 | 10:08 PM
पाऊले चालती पंढरीची वाट…! संत ज्ञानेश्वर आणि जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या पालख्यांचे पुण्यात भक्तिभावात स्वागत

पाऊले चालती पंढरीची वाट…! संत ज्ञानेश्वर आणि जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या पालख्यांचे पुण्यात भक्तिभावात स्वागत

Jul 09, 2026 | 09:44 PM
Google ची मोठी घोषणा! भारतात Search Ads मध्ये AI Agent, Gemini Ads टूल्सही लॉन्च

Google ची मोठी घोषणा! भारतात Search Ads मध्ये AI Agent, Gemini Ads टूल्सही लॉन्च

Jul 09, 2026 | 09:42 PM
IND Vs ENG Live: वैभव-अभिषेक घालणार धुमाकूळ; भारताचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय

IND Vs ENG Live: वैभव-अभिषेक घालणार धुमाकूळ; भारताचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय

Jul 09, 2026 | 09:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा