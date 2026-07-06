Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Share Market Today: आजच्या व्यवहारात ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा; तज्ज्ञांनी केली शिफारस, वाचा सविस्तर
भारतात 5 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,673 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,005 रुपये होता. भारतात 5 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,050 रुपये होता. भारतात 5 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,000 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,020 रुपये आहे. पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये आहे.
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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,430 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,000 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,120 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,34,400
|₹1,46,620
|₹1,09,970
|पुणे
|₹1,34,400
|₹1,46,620
|₹1,09,970
|केरळ
|₹1,34,400
|₹1,46,620
|₹1,09,970
|कोलकाता
|₹1,34,400
|₹1,46,620
|₹1,09,970
|नागपूर
|₹1,34,400
|₹1,46,620
|₹1,09,970
|हैद्राबाद
|₹1,34,400
|₹1,46,620
|₹1,09,970
|बंगळुरु
|₹1,34,400
|₹1,46,620
|₹1,09,970
|दिल्ली
|₹1,34,550
|₹1,46,770
|₹1,10,120
|चंदीगड
|₹1,34,550
|₹1,46,770
|₹1,10,120
|लखनौ
|₹1,34,550
|₹1,46,770
|₹1,10,120
|जयपूर
|₹1,34,550
|₹1,46,770
|₹1,10,120
|नाशिक
|₹1,34,430
|₹1,46,650
|₹1,10,000
|सुरत
|₹1,34,450
|₹1,46,670
|₹1,10,020
|चेन्नई
|₹1,35,600
|₹1,47,930
|₹1,13,000