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Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Updated On: Jul 06, 2026 | 10:12 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: भारतात आज 6 जुलै रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात किंचित बदल झाला आहे. दागिने खरेदी किंवा गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी विविध शहरांतील 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे तसेच चांदीचे ताजे भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

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विस्तार
  • भारतात आज 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली असून चांदीचे दरही कमी झाले आहेत.
  • पुणे, ठाणे, नाशिक, दिल्ली, सुरत आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांतील सोन्याचे ताजे दर जाहीर झाले आहेत.
  • सोने किंवा चांदी खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी आजचे अपडेटेड भाव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 6 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,662 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,997 रुपये आहे. भारतात 6 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये आहे. भारतात 6 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 245 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,45,000 रुपये आहे.

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भारतात 5 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,673 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,005 रुपये होता. भारतात 5 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,050 रुपये होता. भारतात 5 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,000 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,020 रुपये आहे. पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये आहे.

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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,400 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,970 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,430 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,000 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,120 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,34,400 ₹1,46,620 ₹1,09,970
पुणे ₹1,34,400 ₹1,46,620 ₹1,09,970
केरळ ₹1,34,400 ₹1,46,620 ₹1,09,970
कोलकाता ₹1,34,400 ₹1,46,620 ₹1,09,970
नागपूर ₹1,34,400 ₹1,46,620 ₹1,09,970
हैद्राबाद ₹1,34,400 ₹1,46,620 ₹1,09,970
बंगळुरु ₹1,34,400 ₹1,46,620 ₹1,09,970
दिल्ली ₹1,34,550 ₹1,46,770 ₹1,10,120
चंदीगड ₹1,34,550 ₹1,46,770 ₹1,10,120
लखनौ ₹1,34,550 ₹1,46,770 ₹1,10,120
जयपूर ₹1,34,550 ₹1,46,770 ₹1,10,120
नाशिक ₹1,34,430 ₹1,46,650 ₹1,10,000
सुरत ₹1,34,450 ₹1,46,670 ₹1,10,020
चेन्नई ₹1,35,600 ₹1,47,930 ₹1,13,000

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Check latest gold and silver rates across major indian cities for 6 july 2026

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Published On: Jul 06, 2026 | 10:12 AM

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