बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold Rates Fall Sharply Across India On July 8 Silver Prices Remain Unchanged

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Updated On: Jul 08, 2026 | 07:51 AM IST
जाहिरात
सारांश

Today's Gold Rate: सोनं खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. 8 जुलै रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत, तर चांदीचा दर मात्र स्थिर राहिला आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 8 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमच्या दरात 1,360 रुपयांची, तर 22 कॅरेटमध्ये 1,250 रुपयांची घसरण झाली आहे.
  • चांदीचा दर मात्र सलग दुसऱ्या दिवशी स्थिर राहून 2,44,900 रुपये प्रति किलोवर कायम आहे.
  • मुंबई, ठाणे, नाशिक, दिल्ली, चेन्नई आणि सुरतसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे नवे दर जाहीर झाले आहेत.
Gold Rate Today: भारतात 8 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,525 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,314 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,893 रुपये आहे. भारतात 8 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,930 रुपये आहे. भारतात 8 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 244.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,44,900 रुपये आहे.

व्हायरल दुबई चॉकलेटपासून शुगर-फ्री बार्सपर्यंत! काय म्हणतो Instamart चा रिपोर्ट? आकडेवारी केली प्रसिद्ध

भारतात 7 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,661 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,439 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,996 रुपये होता. भारतात 7 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये होता. भारतात 7 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 244.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,44,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,990 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,930 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,170 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,960 रुपये आहे.

Liquor Price Hike: मद्यप्रेमींना मोठा झटका? दारूच्या किमतीत वाढ होणार; जाणून घ्या कोणत्या शहरात काय रेट्स?

ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,930 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,080 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,980 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,33,140 ₹1,45,250 ₹1,08,930
पुणे ₹1,33,140 ₹1,45,250 ₹1,08,930
केरळ ₹1,33,140 ₹1,45,250 ₹1,08,930
कोलकाता ₹1,33,140 ₹1,45,250 ₹1,08,930
नागपूर ₹1,33,140 ₹1,45,250 ₹1,08,930
हैद्राबाद ₹1,33,140 ₹1,45,250 ₹1,08,930
बंगळुरु ₹1,33,140 ₹1,45,250 ₹1,08,930
दिल्ली ₹1,33,290 ₹1,45,400 ₹1,09,080
चंदीगड ₹1,33,290 ₹1,45,400 ₹1,09,080
लखनौ ₹1,33,290 ₹1,45,400 ₹1,09,080
जयपूर ₹1,33,290 ₹1,45,400 ₹1,09,080
नाशिक ₹1,33,170 ₹1,45,280 ₹1,08,960
सुरत ₹1,33,190 ₹1,45,300 ₹1,08,980
चेन्नई ₹1,33,990 ₹1,46,170 ₹1,11,990

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rates fall sharply across india on july 8 silver prices remain unchanged

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 07:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती
1

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव
2

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर
3

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली मोठी झेप, चांदीच्या दरांनीही गाठला नवा टप्पा; जाणून घ्या आजच्या किंमती
4

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली मोठी झेप, चांदीच्या दरांनीही गाठला नवा टप्पा; जाणून घ्या आजच्या किंमती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Jul 08, 2026 | 07:51 AM
IND vs ENG : भारत-इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

IND vs ENG : भारत-इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

Jul 08, 2026 | 07:20 AM
बीट कच्चे खावे की शिजवून? ‘या’ व्यक्तींनी चुकूनही करू नये बीटचे सेवन, अन्यथा उद्भवतील किडनी स्टोन आणि अपचनाच्या समस्या

बीट कच्चे खावे की शिजवून? ‘या’ व्यक्तींनी चुकूनही करू नये बीटचे सेवन, अन्यथा उद्भवतील किडनी स्टोन आणि अपचनाच्या समस्या

Jul 08, 2026 | 05:30 AM
पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

Jul 08, 2026 | 02:35 AM
लोणावळा, मावळ अन् खेडमध्ये ‘पीडीआरएफ’ची धाडसी मोहीम, शेकडो नागरिकांचे प्राण वाचवले; शोधकार्य सुरूच

लोणावळा, मावळ अन् खेडमध्ये ‘पीडीआरएफ’ची धाडसी मोहीम, शेकडो नागरिकांचे प्राण वाचवले; शोधकार्य सुरूच

Jul 08, 2026 | 12:30 AM
India vs England 3rd T20I LIVE Score: प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान

India vs England 3rd T20I LIVE Score: प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान

Jul 07, 2026 | 11:44 PM
Nalasopara News : मैदानात साचलेल्या पाण्यात पोहणे ठरले जीवावर! १३ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू

Nalasopara News : मैदानात साचलेल्या पाण्यात पोहणे ठरले जीवावर! १३ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू

Jul 07, 2026 | 09:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा