Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

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भारतात 7 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,661 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,439 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,996 रुपये होता. भारतात 7 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,960 रुपये होता. भारतात 7 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 244.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,44,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,990 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,930 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,170 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,960 रुपये आहे.
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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,930 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,080 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,980 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,33,140
|₹1,45,250
|₹1,08,930
|पुणे
|₹1,33,140
|₹1,45,250
|₹1,08,930
|केरळ
|₹1,33,140
|₹1,45,250
|₹1,08,930
|कोलकाता
|₹1,33,140
|₹1,45,250
|₹1,08,930
|नागपूर
|₹1,33,140
|₹1,45,250
|₹1,08,930
|हैद्राबाद
|₹1,33,140
|₹1,45,250
|₹1,08,930
|बंगळुरु
|₹1,33,140
|₹1,45,250
|₹1,08,930
|दिल्ली
|₹1,33,290
|₹1,45,400
|₹1,09,080
|चंदीगड
|₹1,33,290
|₹1,45,400
|₹1,09,080
|लखनौ
|₹1,33,290
|₹1,45,400
|₹1,09,080
|जयपूर
|₹1,33,290
|₹1,45,400
|₹1,09,080
|नाशिक
|₹1,33,170
|₹1,45,280
|₹1,08,960
|सुरत
|₹1,33,190
|₹1,45,300
|₹1,08,980
|चेन्नई
|₹1,33,990
|₹1,46,170
|₹1,11,990